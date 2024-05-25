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Tel Aviv Global

«Театр животных» в Тель-Авивском музее искусств 

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Мужчина и буйвол, фото Ричарда Бернса איש עם בופלו, צילום ריצ'רד ברנס

Верхнее фото: Мужчина и буйвол, фото Ричарда Барнса איש עם בופלו, צילום ריצ’רד ברנס

 

«Театр животных» – новый выставка для всей семьи в Семейном экспериментальном центре Тель-Авивского музея искусств. Выставка открылась 24 мая и продлится до 26 октября 2024 года.

Мир театра, каким мы его знаем сегодня, зародился тысячи лет назад в Древней Греции. Слово театр происходит от греческого слова theasthai, что означает «смотри». Действительно, спектакль, актеры, режиссер и декорации очень важны, но без зрителей спектакля не существует. В отличие от фильма или телесериала, актеры в спектакле в каждый момент чувствуют, что зрители наблюдают за ними, и реагируют на них.
В прошлом многие воспринимали окружающую природу как своего рода театральное представление. Люди верили, что Бог написал пьесу, что животные и растения были актерами, исполнявшими ее для нас, людей, и что наша роль заключалась в том, чтобы смотреть спектакль и получать от него удовольствие.

Hadas Satt Black sorrow (detail)

Hadas Satt Black sorrow (detail)

На этой выставке животные выступают в качестве актеров, а публике предлагается расслабиться в этом «театре» и смотреть на произведения искусства так, как будто они пришли на спектакль. Предлагается задуматься и о роле зрителей: вы просто смотрите или еще и помогаете создавать спектакль, поставить его и оформить сцену?
Выставка «Театр животных» приглашает детей и взрослых ощутить театральность и драматизм того, что мы воспринимаем животных, как театральное представление потехи ради. На выставке представлены произведения современного искусства израильских и зарубежных художников, а также исторические произведения из коллекции музея – от 8-метрового гобелена фламандской мастерской конца 17 века из коллекции отдела европейского искусства Тель-Авивского музея до фотографий Уиджи Артура Флига, известного американского фотожурналиста, работавшего в начале XX века, показывавшего все аспекты сложного циркового мира. В «Театре животных» также представлена серия фотографий Ричарда Барнса, сделанная в различных музеях естествознания, освещающая «искусственный» (то есть «не в поле») способ изучения мира природы; видеоработа французского художницы Мейдер Форчун, посвященная изображению единорога – существа, которое является плодом человеческого воображения; серия фотографий летучих мышей, сделанная израильской фотографом Хадас Сатт. На выставке также представлена ​​видеоинсталляция, сочетающая знаменитое музыкальное произведение «Карнавал животных» Сен-Санса с фотографиями Библейского зоопарка в Иерусалиме. Посетителям предлагается послушать захватывающую музыку, создавая «скульптуры животных» из бумаги.

Среди участников выставки: Ричард Барнс (Нью-Йорк), Уиджи Артур Флиг (Нью-Йорк), Хадас Сатт (Израиль), Мейдер Форчун  (Париж)
Куратор: Шуа Бен-Ари. Дизайнер: Таль Эрез

Сайт выставки: https://www.tamuseum.org.il/he/exhibition/theatre-animals/

Текст и иллюстрации по материалам пресс-релиза. Все иллюстрации предоставлены пресс-службой Тель-Авивского музея искусств.

 

 

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