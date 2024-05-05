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Тель-Авив свингует. «Фестиваль Нового Орлеана» в Тель-Авиве с 30 мая по 1 июня

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Более 60 артистов из Израиля и из-за рубежа, 18 концертов самых разных стилей на большом фестивале захватывающей, волнующей и страстной джазовой музыки. Из Нового Орлеана – в Тель-Авив.
Весёлая и чувственная джазовая музыка из Нового Орлеана в шестой раз покоряет Тель-Авив на «Фестивале Нового Орлеана». Фестиваль Нового Орлеана в Тель-Авиве каждый год принимает самых разных артистов, творящих и играющих в разных стилях. В этом году на фестивале истоки черной музыки Нового Орлеана встречаются
с  легким и восхитительным свингом.

Расписание и билеты – פסטיבל ניו אורלינס בתל אביב – מאי – יוני 2024 – הופעות ג’אז בישראל (hotjazz.co.il)

В этом году в фестивале примут участие более 60 первоклассных джазовых исполнителей со всего мира и из Израиля, выступающих на джазовых фестивалях по всему миру, которые представят захватывающие программы, среди них:

Открытие фестиваля – шоу «Луи Луи Луи». Увлекательная встреча с The European Swing Messengers – группой европейских музыкантов, которые исполнят музыку из богатейшего репертуара трех легендарных Луисов – Луиса Джордана, Луи Прима и Луиса Армстронга, внесших свой вклад в формирование джаза.
Вершины саксофона – с Реэм Джелато, выступавшим в Карнеги-холле, в легендарном клубе Blue Note и Линкольн-центре в Нью-Йорке и на свадьбе сэра Пола Маккартни.
Шоу «От Нового Орлеана до Парижа» – с вокалисткой Николь Рошель, где новоорлеанский джаз встречается с парижским шансоном.
«Мистика Нового Орлеана» — лучшие хиты — многогранный вокальный коллектив, исполняющий самый разнообразный репертуар Нового Орлеана – от 1920-х годов до 1990-х и 2000-х годов.И множество других разнообразных шоу.

Фестиваль Нового Орлеана в Тель-Авивском музее искусств. 30 мая – 1 июня 2024 г.

Шестой фестиваль Нового Орлеана в Тель-Авиве пройдет в Тель-Авивском музее искусств 30, 31 мая и 1 июня 2024 года. Его представляет продюсерсая компания «Шамаим афакот». Захватывающая и страстная джазовая музыка из Нового Орлеана, покорявшая Тель-Авив последние пять лет, с размахом возвращается на очередном фестивале, в котором примут участие самые разные артисты, творящие и играющие в самых различных стилях. В течение трех дней уникальная джазовая культура юга США наполнит пространство Тель-Авивского музея зажигательной джазовой атмосферой в различных музыкальных стилях, зародившихся и расцветших в Новом Орлеане – от джаза, госпела, блюза, свинга, до дикси, рэг-тайма и биг-бэнда.

Музыка Нового Орлеана – прочный фундамент, на котором зиждется мир джаза. Эта музыка охватывает и объединяет в себе множество стилей, которые начали развиваться вместе с приходом первых поселенцев в Америку в середине предыдущего тысячелетия. Африканские ритмы бок о бок с традиционной европейской музыкой. Композиции, пришедшие из музыки Карибских островов наряду с музыкой для клавишных инструментов, привезенной из Германии в конце девятнадцатого века.
В этом году фестиваль объединит истоки черной музыки Нового Орлеана с легким и восхитительным свингом. Блюз и госпел, рвущиеся из души вместе с с дикси, и тут же – связь между Новым Орлеаном и Парижем. Множество музыкальных комбинаций, множество артистов со всего мира, которые любят Израиль и нашу замечательную публику, и ничуть не меньше –  превосходных израильских артистов, посвятивших себя музыке в этом стиле.

Художественная программа фестиваля богата и разнообразна и включает в себя множество стилей джаза, в том числе:

Шоу «Луи Луи Луи». Увлекательная встреча с The European Swing Messengers – группой европейских музыкантов, которые исполнят музыку из богатейшего репертуара трех легендарных Луисов – Луиса Джордана, Луи Прима и Луиса Армстронга, внесших свой вклад в формирование джаза.

Шоу «Swing Party в Гарлеме», которое ведёт знаменитый трубач из Парижа Джером Этчеберри. Спонтанный вечер в духе гигантов эпохи. На сцене восемь музыкантов и даже четверка свингующих танцоров.

«Встреча трубачей в стиле диксиленда» – шоу – дань уважения великим звездам трубы прославленной эпохи. Программа с участием трубачей Майкла Варекампа (Нидерланды), Джерома Этчебери (Париж) и Эли Премингера (Израиль). Как и каждый год, мы посвятим эту программу трубе, на этот раз в центре – заводная музыка диксиленда.

«Мистика Нового Орлеана – лучшие хиты» The New Orleans MysticsThe Best of the Hits») – едва ли не самый уникальный и изысканный ансамбль из тех, что можно встретить на музыкальном ландшафте Нового Орлеана. «The Mystics» — многогранный вокальный коллектив, исполняющий самый разнообразный новоорлеанский репертуар – от 1920-х до 1990-х и 2000-х годов.

«Африканский госпел» – с участием хора LA VIE NOUVELE («Новая жизнь») из Конго, в состав которого входят мужчины и женщины, а возглавляет его музыкант и дирижер Тон Тон Клопа. Шоу, демонстрирующее плавильный котел, в котором участники хора «Новая жизнь» создали свой особый стиль госпел.
Завершится фестиваль специальным шоу  «Конец фестивального бала», в котором на одну сцену поднимутся все зарубежные гости фестиваля.

Трейлер фестиваля музыки Нового Орлеана

Цена билетов – 169-299 шек.
Для приобретения билетов, пакетов и подробной информации о концертах: www.hotjazz.co.il
Заказ билетов по телефону: 03-5733001.
Художественный консультант: Эли Премингер

Текст и фото – по материалам пресс-релиза

 

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