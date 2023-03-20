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Теодор Герцль. Запись в дневнике от 16 июня 1895 года

«Теодор» – история о Герцле, которого мы не знали. И не просто история, а спетая история: опера Йонатана Кнаана в постановке Идо Риклина на его же либретто пройдёт в Оперном Театре Тель-Авива с 10 по 15 мая 2023 года.

Израильская опера представляет мировую премьеру: новую оригинальную израильскую оперу на иврите «Теодор», жизнь главного героя которой – визионера и провозвестника государства Израиль Теодора Герцля – показана в двух периодах, двух важных эпизодах его жизни до того, как его имя стало легендой.

Ночной вояж Герцля в Париж во время суда над Дрейфусом, переплетающаяся с полными надежды образами молодого студента Теодора в Вене. Оба Теодора – один герой в разные временные периоды – вынуждены, каждый по очереди, создавать для себя новую реальность.

За этой оригинальной постановкой стоит талантливая израильская творческая группа: композитор Йонатан Кнаан, режиссер и либреттист Идо Риклин, дирижер Нимрод Дэвид Пфеффер.

Вместе с ними работает команда ведущих израильских специалистов: оркестровка – Эран Захави, художник по костюмам – Орен Дар, сценография – Александр Лисянский, художник по свету – Ади Шимрони, постановщик сценических боев – Барак Гонен, режиссура движения – Нофар Левингер.

При участии солистов и хора Израильской оперы и Оркестра Израильской оперы – Симфонического оркестра Ришон ле-Циона.

Процесс создания оперы «Теодор» продолжается уже два года и зародился по инициативе известного филантропа Даниэля Хусидмана, который и предложил написать оперу о Герцле и помог воплотить мечту в реальность благодаря поддержке «Фонда Хусидмана».



В либретто этой оперы исследуются обстоятельства, подтолкнувшие Герцля к осмыслению сионистского видения, к революционной идее создания государства для еврейского народа. Действие оперы описывает малоизвестные широкой публике события из юношеской биографии Герцля, его эмоциональные и интеллектуальные мотивы. Герцль – это не только всем известный образ и символ. Теодор – драматический, трогательный герой, с эмоциональными переживаниями, осознающий, что реальность не щадит его мечты. Он – интеллектуал, колеблющийся между отчаянием и безумием, ищущий возможности испытать чувство принадлежности, но отвергаемый раз за разом и семьёй, и обществом. В либретто оперы пересекаются две сюжетные линии: герой первой сюжетной линии – Теодор юноша, 20-летний студент в Вене, партию которого исполняет молодой певец-баритон Ноам Хайнц. Героем второй сюжетной линии стал Герцль в возрасте 35 лет, журналист, освещающий процесс Дрейфуса в Париже, отец троих детей, муж Юлии, супружеская жизнь с которой не сложилась. Эту партию исполняет известный израильский баритон Одед Райх.

Сюжет попеременно движется между двумя персонажами: молодой Теодор – первый еврейский студент, принятый в «Альбию» – прогерманскую националистическую студенческую ассоциацию. Как и всем членам ассоциации, ему пришлось подтвердить свою лояльность, и он делает это вместе со своим другом – евреем Паулом. Как и его товарищи по ассоциации, он восхищается Рихардом Вагнером, который уже в то время был символом немецкой культуры. Но представления Герцля о немецком национализме разбиваются вдребезги, когда руководитель студенческой ассоциации, к которой он принадлежит, произносит антисемитскую речь. Теодор решает сам выйти из ассоциации, но его с позором исключают, заявляя, что отныне евреев в ассоциацию принимать не будут. Пауль, который пытался угодить «Альбии», также исключён, и, в конце концов, совершает самоубийство.

Повзрослевший Герцль, журналист, освещавший процесс Дрейфуса в Париже, в изумлении сталкивается с антисемитизмом французской толпы и вновь переживает кризис – как национальный, так и кризис своего несчастливого брака с Юлией. На фоне всего происходящего, на фоне преследования евреев Теодор полон решимости найти решение.

В финале опера достигает своего драматического апогея: зрелый Герцль и юный Теодор в отчаянии. В воображаемом дуэте они ищут выход из тупика. Герцль близок к безумию, но потом его охватывает новое видение – создание государства для еврейского народа.

46-летний композитор и дирижер Йонатан Кнаан известен как автор мюзиклов (в том числе и на Бродвее). Йонатан Кнаан родился в 1977 году. Он – музыкант, дирижер, композитор, аранжировщик, исполнитель собственных песен, в основном пишет музыкальные произведения для лирической сцены. Обладатель двух академических степеней в области композиции Тель-Авивской академии, и первой степени в области дирижирования – Иерусалимской музыкальной академии. Позже он учился в университете Цинциннати под руководством профессора Марка Гибсона, в университете Индианы под руководством профессора Дэвида Эфрона, участвовал в мастер-классах маэстро Зубина Меты, и выпустил два альбома в 2008 и 2012 годах, а в 2015 году Израильский Филармонический оркестр в Мексике исполнил его сочинение «Средиземноморская увертюра». Йонатан Кнаан также ведет программу «Музыка в дигитальную эпоху» в Хайфском университете. Он написал мюзиклы «Грета», «Гонка за миллионом» и «Мессия сейчас», музыку ко многим театральным спектаклям. Получил множество наград и стипендий, в том числе Премию премьер-министра для композиторов, Премию Акум и другие.

Йонатан Кнаан так говорит о написании оперы «Теодор»: «Опера «Теодор» описывает путь Герцля – одинокого и измученного – к предвидению еврейского государства. Но эта опера в основном сконцентрирована не на исторических событиях, а сосредотачивается на внутренней, душевной борьбе. Отсюда много пульсирующей, повторяющейся, даже мрачной музыки. Я определил её для себя как «кинематографическую музыку». Она выражает то кошмарное пространство, в котором существовал Герцль – между горьким отчаянием, вызванным политическим положением в Европе, до ощущения полного провала в супружеской жизни. Из этой тьмы возникают воспоминания о более раннем периоде его жизни. Старший Герцль вспоминает себя молодым Теодором – харизматичным студентом. Музыка оживляет эти далёкие, несколько смутные воспоминания. Радость жизни и юности постепенно проявляются в окрашивающиеся яркими красками мелодии и в танце. Когда я около двух лет назад начал сочинять «Теодора», я и представить себе не мог, что мы, представители нашего поколения, окажемся на историческом переломе вокруг вопроса о будущем еврейского государства. По мере того, как мы продвигались в процессе создания оперы, события того времени проникали в нашу работу, делая её более актуальной, чем когда-либо, и предоставляя нам возможность вернуться к текстам Герцля и к возвышенным принципам либерализма и свободы, лежащими в основе его учения».

Либреттист и режиссер Идо Риклин – выпускник школы Тельмы Елин и Королевской центральной школы драмы в Лондоне. С 1991 года он преподаёт в театральной школе «Бейт Цви». Поставил в театрах в Израиле и за границей множество пьес, часть из них он также перевёл на иврит. В 2010 году Идо Риклин получил две израильские театральные премии за пьесу и постановку спектакля «Граф Монте-Кристо» в театре Беэр-Шевы. Идо Риклин – также драматург Израильской Оперы, его постановки: опера «Хозяйка и коробейник» Хаима Перемонта и опера «Шиц» Йони Рехтера, опера «Сон в летнюю ночь» Бенджамина Бриттена, оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса и «Итальянка в Алжире» Россини. В прошлом сезоне Идо Риклин поставил барочную оперу «Альцина» Генделя. Он также преподаёт на факультете режиссуры в Тель-Авивском университете.



Идо Риклин поясняет замысел либретто и постановки: «Общеизвестная история жизни Герцля обычно начинается с того времени, когда у него зародилось сионистское видение, с того момента, когда, будучи 35-летним журналистом, он наблюдал за судом над Альфредом Дрейфусом в Париже и достиг прозрения. Это тот этос отца сионизма, который мы впитали с детства. Когда я решил написать новый материал о жизни Герцля, я специально обратился к ранним периодам его биографии – к тому времени, события которого позже был приукрашены, отредактированы или даже вычеркнуты из его официальной биографии. Уже при первом прочтении замечательной биографии Герцля, написанной Амосом Элоном, моё внимание привлекло одно событие юности Герцля – вступление, разочарование и исключение из националистического студенческого объединения «Альбия». Меня очень заинтересовал разрыв между тем, что описано в биографии, и лаконичным описанием этих событий в мемуарах Герцля, фактически отрицающим большую часть произошедшего. Последовательность исторических событий, как это видно из его биографии, на самом деле укрепляет прозрения зрелого Герцля о необходимости найти решение еврейского вопроса. Почему Герцль сторонился этих воспоминаний? Почему он упоминает эту тему в примирительном тоне? Я подумал, что, когда человек цензурирует драматический момент разочарования и унижения – это ли не травма? Травма, которая, возможно, повлияла на ход его жизни. Так я начал видеть связующую линию между двумя историями. Небольшая, трогательная личная история еврейского юноши, который хотел быть принятым в националистический студенческий союз, и в итоге был с презрением исключён из него. И другой факт, ставший уже достоянием общей истории, об офицере-еврее, которого обвинили в измене – Альфреде Дрейфусе».

Дирижер «Теодора» – американо-израильский дирижер и пианист Нимрод Дэвид Пфеффер, соучредитель и музыкальный руководитель оперы Гватемалы, также постоянно сотрудничающий с Метрополитен-опера в Нью-Йорке, где дирижировал такими постановками как «Риголетто» (Верди), «Любовный напиток» (Доницетти), «Богема» (Пуччини), а также «Реквиемом» Верди. Нимрод Дэвид Пфеффер дебютировал с Симфоническим оркестром Метрополитен Опера в 2014-м году, на гала-концерте программы поддержки молодых артистов Меt Lindemann Young Artist Development Program – он сменил за дирижерским пультом Джеймса Ливайна. Нимрод Дэвид Пеффер также дирижировал многими оркестрами, в том числе оркестром Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Симфоническим оркестром Нового Света, Филармоническим оркестром Буффало и другими. Одновременно Пфеффер выступает как солирующий пианист со многими оркестрами мира, включая Израильский филармонический оркестр. Среди важнейших событий его фортепианной карьеры – исполнение музыки Шопена в «Даме с камелиями» в постановке Американского театра балета на сцене Метрополитен-опера (2010 г.), дебют в Карнеги-холле в Нью-Йорке на сцене зала Вейла (2008 г.), а также дебют в качестве солиста с Израильским Филармоническим оркестром (2008 г.). В Израильской Опере Пфеффер дебютировал в 2018 году с «Дон Жуаном» в постановке Каспера Холтена. В 2019 м году он дирижировал в Тель-Авиве оперой «Симон Боканегра». В прошлом сезоне Пфеффер дирижировал в Израильской Опере «Волшебной флейтой» Моцарта.

В постановке участвуют израильские оперные певцы: баритон Одед Райх выйдет на сцену в образе Герцля, баритон Ноам Хайнц предстанет в роли Теодора (молодого Герцля), меццо-сопрано Анат Чарны выступит в роли Юлии, жены Герцля, сопрано Шакед Струлл представит Пауля фон Фортхайма, друга Теодора, студента-еврея в Вене, Яир Полищук предстанет в роли Германа Бара (председателя Студенческого союза в Вене). В постановке также принимают участие: Юрий Кисин, Тали Кецеф, Рона Шира, Тамара Навот, Дорон Флорентин, Ошри Сегев и Пнини Леон Грубнер.

Оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Хор Израильской Оперы под управлением Итая Берковича.

Постановщики:

Композитор – Йонатан Кнаан

Либреттист и режиссер – Идо Риклин

Оркестровка – Эран Зеави

Дирижер – Нимрод Дэвид Пфеффер

Художник по костюмам – Орен Дар

Художник-постановщик – Александр Лисянский

Художник по свету – Ади Шимрони

Постановщик сценических боев – Барак Гонен

Режиссура движения – Нофар Левингер

Спектакли состоятся:

Среда | 10.05.2023 | 19:30 | Премьера

Пятница | 12.05.2023 | 13:00

Воскресенье | 14.05.2023 | 20:00

Понедельник | 15.05.2023 | 20:00

Цена билета: 195 – 445 шек.

За час до начала каждого представления в зале проходит вступительная лекция продолжительностью около получаса, вход на лекцию для обладателей билетов в этот вечер бесплатный.

Заказ билетов в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»

http://bit.ly/40jXOpz

Спектакли проходят в Оперном театре Тель-Авива имени Шломо Лахата

Бульвар Шауль ха-Мелех 19, Тель-Авив

Текст подготовила Маша Хинич. Фото – Йоси Цвекер. Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

