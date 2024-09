«Теодор» Израильской Оперы в Нью-Йорке

23 сентября 2024 года солисты Израильской Оперы выступили в Нью-Йорке на специальном мероприятии, посвященном опере «Теодор» композитора Йонатана Кнаана.

Мероприятие прошло в культурном центре «Темпл-Эмануэль» и было посвящено 120-летию со дня смерти Теодора Герцля. Был показан фильм «Теодор» – кинопостановка оригинальной оперы на иврите. На сцене выступили также ведущие солисты Израильской Оперы: Одед Райх в роли Герцля, Ноам Хайнц в роли Теодора и Анат Чарны в роли Жюли. Композитор оперы «Теодор» Йонатан Кнаан поведал зрителям о процессе создания оперы, освещающей малоизвестные стороны жизни Герцля и рассказывающей о событиях, которые привели его к сионистской идеологии и созданию еврейского государства. Отметим, что фильм-опера «Теодор» был снят компанией Ellacomm в сотрудничестве с Израильской Оперой.

Вечер начался с исполнения солистами Израильской Оперы песни «Bring Him Home» из мюзикла «Отверженные», а также исполнением Одедом Райхом арии, впервые прозвучавшей на английском языке:

« … «Здесь и там погас свет

Идите домой, сэр

Возвращайтесь домой.

Но где этот дом?»



Опера «Теодор», которая создавалась на протяжении трех лет, была написана композитором Йонатаном Кнааном на либретто Идо Риклина и исполнена Израильской Оперой под руководством дирижера Нимрода Давида Пфеффера.

Опера имела огромный успех и была выбрана журналом Opera Now одной из лучших опер мира 2023 года. Ввиду большого спроса и интереса публики «Теодор» вернется на сцену Израильской Оперы в марте 2025 года.

Тали Бараш-Готлиб, генеральный директор Израильской Оперы, отметила: «Мы с гордостью представляем историю Герцля в этой оригинальной и вдохновляющей опере. Мы уверены, что значение личности Герцля и история его жизни, особенно в эти трудные времена, найдет отклик у любой аудитории, и мы благодарны Даниэлю Хусидману за его инициативу и поддержку этой важнейшей постановки».

Посмотреть видео:

Ария Герцля в исполнении Одеда Райха:

https://www.youtube.com/watch?v=LLt2V3hR4I8

Солисты Израильской Оперы исполняют гимн «Ха-Тиква»:

https://www.youtube.com/watch?v=ePpJX27LJL8

Видео любезно предоставлено центром «Темпл-Эмануэль» – Video courtesy of Temple Emanuel – Streicker Cultural Center in New York.

Фото: © Rob Buchwald

Пиар -агентство : Sofia Nimelstein PR & Consulting