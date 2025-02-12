«Теодор» – вновь в Израильской Опере

«Теодор» – израильская опера, завоевавшая признание в Израиле и во всем мире – была признана году международным журналом OPERA NOW одной из лучших оперных постановок в мире в 2023-м. «Теодор» вновь возвращается на сцену Израильской Оперы: в ближайшем марте пройдут четыре её представления. История жизни Теодора Герцля в Европе, охваченной антисемитизмом, сегодня воспринимается особо актуально.

Композитор: Йонатан Кнаан

Либретто и постановка: Идо Риклин

Дирижер: Нимрод Дэвид Пфеффер

Со 2 по 7 марта 2025 в Израильской опере в Тель-Авиве

«Здесь и там погас свет

Идите домой, сэр

Возвращайтесь домой.

Где этот дом?

Израильская Опера вновь представляет в марте 2025 года оригинальную израильскую оперу на иврите «Теодор», жизнь главного героя которой – визионера и провозвестника государства Израиль Теодора Герцля – показана в двух периодах, двух важных эпизодах его жизни до того, как его имя стало легендой.

Кошмарная ночная поездка Герцля в Париж во время суда над Дрейфусом, переплетающаяся с полными надежды образами молодого студента Теодора в Вене. Оба Теодора – один герой в разные временные периоды – вынуждены, каждый по очереди, создавать для себя новую реальность.

Опера поставлена по инициативе известного филантропа Даниэля Хусидмана, который и предложил написать оперу о Герцле и помог воплотить мечту в реальность благодаря поддержке «Фонда Хусидмана».

В либретто этой оперы исследуются обстоятельства, подтолкнувшие Герцля к осмыслению сионистского видения, к революционной идее создания государства для еврейского народа. Действие оперы описывает малоизвестные широкой публике события из юношеской биографии Герцля, его эмоциональные и интеллектуальные мотивы.



Герцль – это не только всем известный образ и символ. Теодор – драматический, трогательный герой, с эмоциональными переживаниями, осознающий, что реальность не щадит его мечты. Он – интеллектуал, колеблющийся между отчаянием и безумием, ищущий возможности испытать чувство принадлежности, но отвергаемый раз за разом и семьёй, и обществом.

В либретто оперы пересекаются две сюжетные линии: герой первой сюжетной линии – Теодор юноша, 20-летний студент в Вене, партию которого исполняет молодой певец-баритон Ноам Хайнц. Героем второй сюжетной линии стал Герцль в возрасте 35 лет, журналист, освещающий процесс Дрейфуса в Париже, отец троих детей, муж Юлии, супружеская жизнь с которой не сложилась. Эту партию исполняет известный израильский баритон Одед Райх.

Сюжет попеременно движется между двумя персонажами: молодой Теодор – первый еврейский студент, принятый в «Альбию» – прогерманскую националистическую студенческую ассоциацию. Как и всем членам ассоциации, ему пришлось подтвердить свою лояльность, и он делает это вместе со своим другом – евреем Паулем. Как и его товарищи по ассоциации, он восхищается Рихардом Вагнером, который уже в то время был символом немецкой культуры. Но представления Герцля о немецком национализме разбиваются вдребезги, когда руководитель студенческой ассоциации, к которой он принадлежит, произносит антисемитскую речь. Теодор решает сам выйти из ассоциации, но его с позором исключают, заявляя, что отныне евреев в ассоциацию принимать не будут. Пауль, который пытался угодить «Альбии», также исключён, и, в конце концов, совершает самоубийство.

Повзрослевший Герцль, журналист, освещавший процесс Дрейфуса в Париже, в изумлении сталкивается с антисемитизмом французской толпы и вновь переживает кризис – как национальный, так и кризис своего несчастливого брака с Юлией. На фоне всего происходящего, на фоне преследования евреев Теодор полон решимости найти решение.

В финале опера достигает своего драматического апогея: зрелый Герцль и юный Теодор в отчаянии. В воображаемом дуэте они ищут выход из тупика. Герцль близок к безумию, но потом его охватывает новое видение – создание государства для еврейского народа.

Дирижер «Теодора» – американо-израильский дирижер и пианист Нимрод Дэвид Пфеффер, соучредитель и музыкальный руководитель оперы Гватемалы, также постоянно сотрудничающий с Метрополитен-опера в Нью-Йорке, где дирижировал такими постановками как «Риголетто» (Верди), «Любовный напиток» (Доницетти), «Богема» (Пуччини), а также «Реквиемом» Верди. Нимрод Дэвид Пфеффер дебютировал с Симфоническим оркестром Метрополитен Опера в 2014-м году, на гала-концерте программы поддержки молодых артистов Меt Lindemann Young Artist Development Program – он сменил за дирижерским пультом Джеймса Ливайна. Нимрод Дэвид Пеффер также дирижировал многими оркестрами, в том числе оркестром Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Симфоническим оркестром Нового Света, Филармоническим оркестром Буффало и другими. Одновременно Пфеффер выступает как солирующий пианист со многими оркестрами мира, включая Израильский филармонический оркестр. Среди важнейших событий его фортепианной карьеры – исполнение музыки Шопена в «Даме с камелиями» в постановке Американского театра балета на сцене Метрополитен-опера (2010 г.), дебют в Карнеги-холле в Нью-Йорке на сцене зала Вейла (2008 г.), а также дебют в качестве солиста с Израильским Филармоническим оркестром (2008 г.). В Израильской Опере Пфеффер дебютировал в 2018 году с «Дон Жуаном» в постановке Каспера Холтена. В 2019 м году он дирижировал в Тель-Авиве оперой «Симон Боканегра». В прошлом сезоне Пфеффер дирижировал в Израильской Опере «Волшебной флейтой» Моцарта.

В постановке участвуют израильские оперные солисты: баритон Одед Райх выйдет на сцену в образе Герцля, Ади Эзра предстанет в роли Теодора (молодого Герцля), меццо-сопрано Анат Чарны выступит в роли Жюли, жены Герцля, сопрано Шакед Струль представит Пауля фон Фортхайма, друга Теодора, студента-еврея в Вене, Яир Полищук предстанет в роли Германа Бара (председателя Студенческого союза в Вене). В постановке также принимают участие: Йоав Аялон, Ноах Бригер, Тали Кецеф, Галь Кохав, Рона Шрира, Дорон Флорентин, Ошри Сегев, Пнини Леон Грубнер, Элла Примор, Амит Ярдени.

Участники творческой группы: Эран Захави, художник по костюмам – Орен Дар, сценография – Александр Лисянский, художник по свету – Ади Шимрони, постановщик сценических боев – Барак Гонен, режиссура движения – Нофар Левингер.

Оркестр Оперы – Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Хор Израильской Оперы под управлением Итая Берковича

Даты:

Воскресенье | 2/3/2025 | 20:00

Понедельник |3/3/2025 | 20:00

Среда |5/3/2025 | 18:00

Пятница |7/3/2025 | 13:00

Заказ билетов в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://bit.ly/4jPR1i3

Спектакли проходят в Оперном театре Тель-Авива имени Шломо Лахата

Бульвар Шауль ха-Мелех 19, Тель-Авив

Текст подготовила Маша Хинич. Фото – Йоси Цвекер

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting