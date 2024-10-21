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Впечатления

Терапия Моцартом и Чайковским

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Заглавное фото – маэстро Юлиан Рахлин. Текст – © Вадим Малев, фото – © Сергей Демьянчук 

Как нам был нужен такой концерт: посреди войны, когда так трудно избавиться от депрессии и тяжелых мыслей! Маэстро Юлиан Рахлин и Иерусалимский Симфонический Оркестр подарили нам божественные звуки Моцарта и Чайковского. А в качестве музыкального аперитива прозвучало сочинение штатного композитора оркестра Беньямина Юсупова «В праздничном ритме» – очень пробуждающее и очень еврейское. Зал одобрительно приветствовал живого классика, который вышел обняться с маэстро Рахлиным и раскланяться со зрителями.

Третий скрипичный концерт Моцарта был необыкновенно исполнен самим маэстро Рахлин. Концерт прозвучал, как срез нашего времени: мы вместе с Рахлиным оплакивали погибших, и набирались сил и стойкости с каждым звуком концерта. Как плакала скрипка! Какое божественное было pianissimo!

Ну и финале 5-я симфония Чайковского, музыка которого всегда вдохновляет. Как странно, что тонкий, всегда неуверенный в себе Чайковский, болезненно переживал холод критиков по поводу этого шедевра и писал фон Мекк: «С каждым разом я все больше и больше убеждаюсь, что последняя симфония моя — произведение неудачное, и это сознание случайной неудачи (а может быть, и падения моих способностей) очень огорчает меня. Симфония оказалась слишком пестрой, массивной, неискренней, растянутой, вообще очень несимпатичной».
Господи, как же он был несправедлив к себе! Возьмем вторую часть: один из лучших образцов лирики Чайковского. Безбрежный разлив мелодии, какой может быть только у него. Скорбный хорал струнных инструментов (как это созвучно нынешнему Израилю), в который врывается тема рока. Зато maestoso финала побеждает этот рок и дарит надежду, что свет победит зло.
А ведь на бис оркестр подарил нам знаменитый «Вальс цветов» из «Щелкунчика». Какое же это было попадание в десятку! Не пропустите:

21 октября, понедельник, 19.30 – Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна
22 октября, вторник, 19.30 – Беэр-Шева, Центр исполнительских искусств

Билеты в кассе «Браво»: https://bit.ly/4e7D8rS

PR- Sofia Nimelstein PR&Consulting

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