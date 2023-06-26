“ТЕЗЕТА” – это “Ностальгия” на амхарском

Источник фото – Tezeta (געגוע באמהרית) עם אסתר רדא וגילי יאלו (israel-opera.co.il)

Израильская Опера | Серия «Восток и Запад» | Понедельник|10/07/2023| 20:00

На бурлящей музыкальной сцене есть и эфиопский, точнее амхарский джаз и поп-музыка. Эстер Рада и Гили Яло представят свои чудесные песни в концерте “Тезета”, что по-амхарски означает ностальгия, тоска, грусть. Тоска по исчезнувшему миру. Но будет весело и радостно – потому что иначе, когда на сцене Эстер Рада и Гили Яло не бывает.

Я помню, как Эстер Рада появилась на израильской сцене десятилетие назад и уже тогда – в 2013-м году – представила свой первый мини-альбом – «Life Happens». А через год вышел ее первый полноценный студийный альбом «Ester Rada». затем – Different eyes (2017) и Chesed (2020).

Помню, как первый раз ее слышала в заброшенном клубе в галилейском кибуце – она и тогда была прекрасна. А стала – еще лучше! Она поет джаз, соул, ритм-н-блюз, исполняет и израильскую песенную классику.

Ее карьера которой подобна полету метеора – стремительна, блестяща и эффектна. Она поет на иврите, амхарском и английском. За несколько лет она стала международной звездой, ее джазовый вокал – восхитителен, ее музыка – прекрасна.

Эстер Рада родом из религиозной эфиопской семьи (а бывают ли другие эфиопские семьи?). Эстер родилась уже в Израиле, в 1985-м году, с раннего детства проявляла актерский и вокальный таланты. Ребенком участвовала в хорошо известном в Израиле проекте Шломо Грониха «Шева». В начале 1990-х Шломо Гроних организовал детский хор для детей эфиопских евреев, многие из его воспитанников впоследствии сделали музыкальную карьеру.

Эстер Рада не только певица, но и актриса: она поет и играет в мюзиклах, снимается в кино и участвует в телевизионных проекта.

Страница Эстер Рада – https://www.facebook.com/esterradaofficial

Гили Яло — израильский музыкант, певец, автор песен, композитор и музыкальный продюсер. Пишет музыку на амхарском, английском и иврите.

Он родился еще в Эфиопии – в 1981-м году, его семья оказалась в Израиля в рамках операции “Моше”? когда ему было 4 года. Семья сначала поселилась ​​в Цфате, а когда Яло было 9 лет, переехала в Рамлу. В 11 лет он стал солистом хора «Пирхей Иерушалаим». Затем стал играть в группе, а позже стал вокалистом эфиопской регги-группы Zebulon Dub System.

В 2017 году выпустил свой дебютный альбом «Gili Yalo» на лейбле «Dead Sea Recordings». В 2020-м году выпустил мини-альбом под названием «Made in Amharica».

Гили Яло – один из самых интригующих музыкантов на музыкальной сцене Израиля. Гили сочетает эфиопские корни с музыкой соул, фанк, психоделик и джаз.

Сай Гили Яло – https://www.giliyalo.com/

Ну, и конечно, они были женаты! Но позже Гили и Эстер Рада развелись, что не мешает им выступать вместе.

Заказ билетов:

https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=1316&ArticleID=5849