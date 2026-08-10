«Труды и дни». Визит в студию: Тамара Эфрат

Тель-Авивская биеннале искусств и дизайна 2026 «Труды и дни»

20.04.26 — 07.11.26

Дела и дни, визит в студию: Тамара Эфрат

Тамара Эфрат

Дизайнер и художница

Где находится твоя студия?

На улице Левонтин

Как бы ты представила себя через свою творческую практику?

Я дизайнер и художница, работающая в пространстве между крафтом, технологией и материалом. Моя практика движется между исследованием материала и кропотливым ручным трудом и изучает, как традиционные техники могут обрести новую жизнь через современные, цифровые и технологические инструменты. В своих работах меня интересует встреча контроля и неконтролируемого: между заранее продуманным планом и тем, что рождают материал, складка, отпечаток или человеческая рука в процессе работы. Моя практика стремится расширить границы текстиля — не только как мягкой поверхности, но и как тела, структуры, памяти и пространства. Через материал я исследую вопросы традиции, технологии, женственности, ручного труда, культурной памяти и архитектуры поверхности.

Что присутствует вокруг тебя во время работы — материалы, объекты, образы, свет или звук, сопровождающие процесс?

Моя рабочая среда меняется с каждым проектом, ведь каждая работа строится на других материалах, техниках и вопросах. Иногда меня сопровождают ткани, нити, эскизы и образы, иногда — керамические материалы, формы и рабочие поверхности, а в некоторых проектах — ещё и живые биологические материалы и лабораторные процессы. Мне нравится, что студия подстраивается под проект, и каждый проект создаёт вокруг себя совершенно новый рабочий мир.

Как выглядит твоя рабочая рутина?

Моя рабочая рутина меняется от проекта к проекту, но чаще всего начинается с исследования, сбора образов, материалов, текстов и культурных или технологических контекстов. Затем я перехожу к материальным экспериментам: пробам, эскизам, образцам и ручным процессам, которые позволяют мне понять поведение материала. Работа развивается методом проб и ошибок, между планированием и реальной реакцией материала, пока не рождается формальный и материальный язык, ведущий проект вперёд.

Над чем ты работаешь в эти дни?

По правде говоря, в последнее время в студии происходит очень много всего. Я работаю над новым большим корпусом работ, сочетающим текстиль и керамику, для выставки за рубежом. И буквально сейчас я начинаю учёбу в докторантуре — исследование будет посвящено связи между дизайном и биологией и возможности работать с живыми системами как частью процесса создания. Кроме того, я работаю над двумя проектами, которые меня очень увлекают, вместе с дизайнером Шаулем Коэном. Первый проект продолжает нашу совместную резиденцию в Институте Вайцмана, где мы работали последние полтора года, и будет представлен в Музее дизайна Холона в сентябре, на выставке «Круг». Второй — совместная выставка Шауля и меня под кураторством Майи Дваш, в сотрудничестве с лабораторией микробиологии Университета Бен-Гуриона, которая откроется в конце октября.

Какие идеи, вопросы или темы занимают тебя в этот период — на эстетическом, материальном или концептуальном уровне?

Меня занимают вопросы, связанные с материалом, памятью, устойчивостью и связью между традицией и современностью. Мне интересно, как техники и ручные процессы могут обретать новую интерпретацию, и как разные материалы — текстиль, керамика или органические материалы — могут нести в себе следы действия, времени и места. На эстетическом уровне меня притягивает напряжение между порядком и свободой, между образом и структурой, между тонкой поверхностью и скульптурным присутствием. Одновременно меня занимают вопросы устойчивости, замедления, повторного использования материала и возможности создавать, вслушиваясь в материал, а не только управляя им.



Тамара Эфрат, фото: Яэль Лихтенштейн, снято в рамках проекта фотосъёмки художников биеннале «Дела и дни» в МУЗА, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив

Произошли ли в последнее время изменения в твоём способе работы — в темпе, выборе материалов или темах, которыми ты занимаешься?

Да, я чувствую, что в последнее время мой способ работы расширяется в сторону новых материалов и процессов. Наряду с работой с текстилем и разными видами крафта, я начинаю включать также живые материалы и биологические процессы, которые поднимают экологические вопросы о материале, времени, изменении и устойчивости.

Расскажи о своей работе, представленной на биеннале, — что привело тебя к ней и что стоит за ней?

Работа была создана в рамках резиденции «Тхия 14» в Тель-Авиве, где я сотрудничала с одной из последних фабрик плиссировки, оставшихся в стране, — «Плиссарт». В процессе работы я изучала историю техники плиссировки и обнаружила, что её истоки — в Древнем Египте, где плиссированные одежды носили знать и представители высшего сословия и они служили символом статуса.

Я создала серию из девяти разных паттернов, каждый из которых был создан на основе отдельной древнеегипетской истории. Каждый паттерн был напечатан на ткани, после чего прошёл ручной процесс складывания, шитья и вышивки-смокинг. В отличие от промышленных методов плиссировки, основанных, как правило, на синтетических материалах и механических процессах термофиксации, я выбрала работу исключительно с натуральными тканями и закрепление складок ручным трудом. Работа стремится открыть диалог между историей и новаторством, между крафтом и технологией, а также между плоским изображением и материалом, обретающим объём, тело и присутствие.



Тамара Эфрат, «Собирать вместе», 2025, фото: Денис Фомин Тамара Эфрат, «Собирать вместе», 2025, фото- © Денис Фомин