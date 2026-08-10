«Труды и дни». Визит в студию: Тамара Эфрат

Тамара Эфрат. Фото: Яэль Лихтенштейн, снято в рамках фотопроекта «Дела и дни», посвящённого художникам биеннале, в МУЗА — Музее Эрец-Исраэль, Тель-Авив.
Фотографии и истории из мастерских художников Биеннале.
Источник публикации — www.eretzmuseum.org.il/post/מעשים-וימים-ביקור-סטודיו-תמרה-אפרת/
Тель-Авивская биеннале искусств и дизайна 2026 «Труды и дни»
20.04.26 — 07.11.26
В музее Эрец-Исраэль (MUZA) до конца ноября 2026 года проходит биеннале искусства и дизайна «Труды и дни» — одно из самых интересных событий в мире крафта, искусства и музейного дела в Израиле в нынешнем году. О биеннале можно рассказывать бесконечно: почти 200 участников, экспозиции во всех павильонах музея, разнообразные сотрудничества и совместные проекты. На биеннале проводятся экскурсии, в том числе на русском языке, и организованы встречи с кураторами и участниками биеннале. Расписание экскурсий и встреч — на сайте MUZA הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2026 — מוזיאון ארץ ישראל
Фотографии и истории из студий художников биеннале
Каждое произведение несет в себе историю, которая не всегда рассказывается на выставке. Серия постов «Визит в студию» позволяет встретиться с художниками Биеннале искусств и дизайна в их самом интимном пространстве — студии, где идея превращается в материал. Они делятся с нами творческим процессом и рутиной работы, источниками вдохновения и историями, стоящими за работами, представленными на выставке.
Тель-Авивская биеннале искусств и дизайна 2026 «Труды и дни»
20.04.26 — 07.11.26
Дела и дни, визит в студию: Тамара Эфрат
Тамара Эфрат
Дизайнер и художница
Где находится твоя студия?
На улице Левонтин
Как бы ты представила себя через свою творческую практику?
Я дизайнер и художница, работающая в пространстве между крафтом, технологией и материалом. Моя практика движется между исследованием материала и кропотливым ручным трудом и изучает, как традиционные техники могут обрести новую жизнь через современные, цифровые и технологические инструменты. В своих работах меня интересует встреча контроля и неконтролируемого: между заранее продуманным планом и тем, что рождают материал, складка, отпечаток или человеческая рука в процессе работы. Моя практика стремится расширить границы текстиля — не только как мягкой поверхности, но и как тела, структуры, памяти и пространства. Через материал я исследую вопросы традиции, технологии, женственности, ручного труда, культурной памяти и архитектуры поверхности.
Что присутствует вокруг тебя во время работы — материалы, объекты, образы, свет или звук, сопровождающие процесс?
Моя рабочая среда меняется с каждым проектом, ведь каждая работа строится на других материалах, техниках и вопросах. Иногда меня сопровождают ткани, нити, эскизы и образы, иногда — керамические материалы, формы и рабочие поверхности, а в некоторых проектах — ещё и живые биологические материалы и лабораторные процессы. Мне нравится, что студия подстраивается под проект, и каждый проект создаёт вокруг себя совершенно новый рабочий мир.
Как выглядит твоя рабочая рутина?
Моя рабочая рутина меняется от проекта к проекту, но чаще всего начинается с исследования, сбора образов, материалов, текстов и культурных или технологических контекстов. Затем я перехожу к материальным экспериментам: пробам, эскизам, образцам и ручным процессам, которые позволяют мне понять поведение материала. Работа развивается методом проб и ошибок, между планированием и реальной реакцией материала, пока не рождается формальный и материальный язык, ведущий проект вперёд.
Над чем ты работаешь в эти дни?
По правде говоря, в последнее время в студии происходит очень много всего. Я работаю над новым большим корпусом работ, сочетающим текстиль и керамику, для выставки за рубежом. И буквально сейчас я начинаю учёбу в докторантуре — исследование будет посвящено связи между дизайном и биологией и возможности работать с живыми системами как частью процесса создания. Кроме того, я работаю над двумя проектами, которые меня очень увлекают, вместе с дизайнером Шаулем Коэном. Первый проект продолжает нашу совместную резиденцию в Институте Вайцмана, где мы работали последние полтора года, и будет представлен в Музее дизайна Холона в сентябре, на выставке «Круг». Второй — совместная выставка Шауля и меня под кураторством Майи Дваш, в сотрудничестве с лабораторией микробиологии Университета Бен-Гуриона, которая откроется в конце октября.
Какие идеи, вопросы или темы занимают тебя в этот период — на эстетическом, материальном или концептуальном уровне?
Меня занимают вопросы, связанные с материалом, памятью, устойчивостью и связью между традицией и современностью. Мне интересно, как техники и ручные процессы могут обретать новую интерпретацию, и как разные материалы — текстиль, керамика или органические материалы — могут нести в себе следы действия, времени и места. На эстетическом уровне меня притягивает напряжение между порядком и свободой, между образом и структурой, между тонкой поверхностью и скульптурным присутствием. Одновременно меня занимают вопросы устойчивости, замедления, повторного использования материала и возможности создавать, вслушиваясь в материал, а не только управляя им.
Тамара Эфрат, фото: Яэль Лихтенштейн, снято в рамках проекта фотосъёмки художников биеннале «Дела и дни» в МУЗА, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив
Произошли ли в последнее время изменения в твоём способе работы — в темпе, выборе материалов или темах, которыми ты занимаешься?
Да, я чувствую, что в последнее время мой способ работы расширяется в сторону новых материалов и процессов. Наряду с работой с текстилем и разными видами крафта, я начинаю включать также живые материалы и биологические процессы, которые поднимают экологические вопросы о материале, времени, изменении и устойчивости.
Расскажи о своей работе, представленной на биеннале, — что привело тебя к ней и что стоит за ней?
Работа была создана в рамках резиденции «Тхия 14» в Тель-Авиве, где я сотрудничала с одной из последних фабрик плиссировки, оставшихся в стране, — «Плиссарт». В процессе работы я изучала историю техники плиссировки и обнаружила, что её истоки — в Древнем Египте, где плиссированные одежды носили знать и представители высшего сословия и они служили символом статуса.
Я создала серию из девяти разных паттернов, каждый из которых был создан на основе отдельной древнеегипетской истории. Каждый паттерн был напечатан на ткани, после чего прошёл ручной процесс складывания, шитья и вышивки-смокинг. В отличие от промышленных методов плиссировки, основанных, как правило, на синтетических материалах и механических процессах термофиксации, я выбрала работу исключительно с натуральными тканями и закрепление складок ручным трудом. Работа стремится открыть диалог между историей и новаторством, между крафтом и технологией, а также между плоским изображением и материалом, обретающим объём, тело и присутствие.
Тамара Эфрат, «Собирать вместе», 2025, фото: Денис Фомин Тамара Эфрат, «Собирать вместе», 2025, фото- © Денис Фомин