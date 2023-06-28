Тремоло литавр в «Симфонет Раанана»

Верхнее фото: Aleksei Semenenko © Elza Zherebchuk



Заключительный концерт оркестра «Симфонет Раанана» – симфония «С тремоло литавр» Гайдна и один из лучших концертов Чайковского.

6 и 8 июля, в заключительных концертах сезона оркестр «Симфонет Раанана» под управлением маэстро Омера-Меира Вельбера исполнит 103-ю симфонию Гайдна ми-бемоль мажор и Концерт для скрипки с оркестром Чайковского (ре-мажор, соч. 35). Солист – украино-германский скрипач Алексей Семененко.

Симфония № 103 ми-бемоль мажор «С тремоло литавр» – одиннадцатая из двенадцати лондонских симфоний Йозефа Гайдна, предпоследняя в его творчестве и написана для парного состава оркестра: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, литавры и струнные. Лондонские симфонии стали итогом симфонического творчества Гайдна и являются одной из вершин венской классической школы. С момента премьеры симфония «С тремоло литавр» стала одной из самых популярных среди симфоний Гайдна.

Две поездки Гайдна в Англию (1791-1792, 1794-1795) были организованы импресарио Иоганном Петром Саломоном, хотя музыка Гайдна была хорошо известна в Англии задолго до того, как композитор туда приехал. Прием Гайдна в Англии был восторженным. Симфонии №102, 103 и 104 были написаны для серии Оперных концертов в Королевском театре Лондона.

Последний лондонский сезон Гайдна был связан уже не с концертами Саломона (тот в январе 1795 года отказался от своей антрепризы), а с Оперными концертами Джованни Виотти, известного итальянского скрипача и композитора. Они открылись 2 февраля 1795 года и проходили два раза в месяц в Королевском театре. Оркестр приближался по численности к современному, он состоял из 60 человек. В исполнении трех последних симфоний Гайдна желали принять участие лучшие музыканты, находившиеся тогда в Лондоне. Премьера 103-й симфонии состоялась 2 марта 1795 года под управлением автора и имела большой успех.

Название – «С тремоло литавр» симфония получила благодаря вступлению к первой части. Темы симфонии близки народным немецко-австрийским и хорватским мелодиям.

Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор Чайковского был написан в 1878 году, во время пребывания композитора в Швейцарии.

В работе над сольной партией скрипки Чайковскому помогал его друг и ученик по теории музыки – скрипач Иосиф Котек. Приехав к Чайковскому в Швейцарию, он привёз ноты ряда свежих сочинений для скрипки с оркестром, в том числе Испанской симфонии Эдуара Лало, и это вдохновило композитора. Концерт был написан всего за месяц. Первое публичное исполнение произведения прошло в частном собрании: партию скрипки исполнил Котек, а автор аккомпанировал ему на фортепиано.

Изначально концерт был посвящён Леопольду Семёновичу Ауэру, но тот не решился сыграть это произведение из-за его сложности для исполнения.

Первый раз концерт исполнил с оркестром 4 декабря 1881 года в Вене Адольф Давидович Бродский, ставший пропагандистом концерта в Европе. Чайковский, оценив то, что скрипач играл это виртуозное сочинение в Европе, где творчество Чайковского было тогда известно довольно мало, сменил прежнее посвящение на посвящение Адольфу Давидовичу Бродскому.

Наряду с Первым концертом для фортепиано с оркестром и Вариациями на тему рококо для виолончели с оркестром, этот концерт считается одним из лучших сочинений Чайковского в концертном жанре.

Омер-Меир Вельбер – один из ведущих современных дирижеров, он равно востребован во всем мире и как оперный дирижер, и как дирижер симфонических оркестров. В настоящее время Омер Вельбер является главным дирижером Филармонического оркестра британской вещательной корпорации Би-Би-Си, музыкальным руководителем Палермской оперы, «Театро Массимо», музыкальным руководителем Венской народной оперы, главным приглашенным дирижером Земпер-оперы в Дрездене и художественным руководителем оркестра «Симфонет Раанана» в Израиле. Начиная с сезона 2023-2024, он будет музыкальным руководителем Гамбургской оперы, а также музыкальным руководителем Гамбургского государственного филармонического оркестра.

В свои сорок два года Вельбер уже дирижировал самыми престижными оркестрами мира, среди которых: Лондонский филармонический, Лейпцигский оркестр Гевандхауса, Питтсбургский симфонический, Лионский национальный, Бирмингемский симфонический, Государственная капелла Дрездена и многие другие.

Особые отношения связывают дирижера с Израильским Филармоническим оркестром и с другими музыкальными коллективами Израиля. Омер Вельбер является также автором многих публикаций, пропагандистом и лектором, воспитывающим новое поколение израильских музыкантов и дирижеров.

Осенью 2019 года был опубликован дебютный роман Омера-Меира Вельбера – «Четыре неудачи Хаима Биркнера» (Berlin Publishing) о Хаиме Биркнере, измученном и сломленном человеке, чья дочь заставляет его в последний раз столкнуться с жизнью. В 2021 году роман был опубликован на французском (Su-Sol Publishing) и итальянском (Celrio) языках. В 2021 году он претендовал на награду Итальянской национальной организации музыкальных критиков, а также на премию «Cello Delcamo».

Весной 2017 года вышла его книга «Страх, риск и любовь – мгновения с Моцартом», которую он написал совместно с немецкой писательницей и журналисткой Инге Клопфер. В этой книге Вельбер делится своим личным пониманием универсальных эмоций, выраженных в трех операх, написанных Моцартом в соавторстве с либреттистом де Понте: «Так поступают все», «Женитьба Фигеро» и «Дон Жуан».

С 2009 года Вельбер является музыкальным руководителем оркестра «Симфонет Раанана», который, напомним, был создан в 1991 году для поддержки новых репатриантов. Сегодня «детские» проекты оркестра ежегодно привлекают более 70 тысяч юных израильских слушателей и музыкантов.

Более десяти лет он был постоянным приглашенным дирижером в Израильской Опере, где дирижировал, в частности, операми: «Сила судьбы» (Верди), «Мадам Баттерфляй» (Пуччини), «Любовный напиток» (Доницетти), «Волшебная флейта» (Моцарт), «Фауст» (Гуно) и «Приключения лисички-плутовки» (Яначек). В 2014-м году именно Вельберу была оказана честь дирижировать «Севильским цирюльником» на спектакле-открытии 30-го юбилейного сезона Оперы. В 2007 году он впервые дирижировал Израильским филармоническим оркестром, а в 2016 году дирижировал выступлениями оркестра на Дрезденском музыкальном фестивале.

Омер-Меир Вельбер родился в Беэр-Шеве в 1981 году и начал учиться игре на аккордеоне и фортепиано в возрасте пяти лет. В 1999 году молодой музыкант выиграл стипендию Американо-израильского культурного фонда, что позволило ему изучать дирижирование и композиторское искусство в Иерусалимской музыкальной академии в 2000-2008.

С 2008 по 2010 год Омер-Меир Вельбер работал музыкальным ассистентом Даниэля Баренбойма в Берлинской опере и в миланском «Ла Скала». Он руководил ансамблем «Ла Скала» в постановке «Аиды» в Израиле, получившей высокую оценку критиков. Позже его собственная интерпретация оперы «Аида» в театре «Арена Вероны» была также оценена чрезвычайно высоко как критиками, так и зрителями.

Омер Вельбер стал музыкальным руководителем Зала искусств королевы Софии в Валенсии в 2010-м году, где по 2014 год руководил как симфоническими концертами, так и оперными спектаклями. В том же, 2010 году, Вельбер начал тесно сотрудничать с Zamper Opera в Дрездене

В сезоне 2018 года Вельбер впервые выступил в Метрополитен-опере в Нью-Йорке в постановке «Кармен» Бизе. Летом 2018 года он также дирижировал на Гленбурнском фестивале в Англии новой постановкой «Мадам Баттерфляй» Пуччини.

В сентябре 2020 года Омер Вельбер отметил начало своего пребывания на посту музыкального руководителя Оперного Театра «Массимо» в Палермо «Дон Жуаном» и Коронационной мессой Моцарта.

Несмотря на напряженный график и обязательства по всему миру, Омер Вельбер много участвует в музыкальных проектах в Израиле, и стремится использовать музыку как мощный инструмент для социальных изменений. В частности, Вельбер является основателем и музыкальным руководителем проекта «Сараб», что на арабском означает «оазис», это специальная программа музыкального образования, предназначенная для бедуинских детей Негева. Вельбер также служит послом доброй воли в организации «Save a Child’s Heart» – международной некоммерческой организации, базирующейся в Израиле, которая предоставляет медицинские процедуры и операции детям с болезнями сердца.

Сайт Омера-Меира Вельбера – https://omermeirwellber.com/

Алексей Семененко (Украина/Германия) – скрипка

После дебюта скрипача Алексея Семененко в Кеннеди-центре, The Washington Post писала: «Семененко исследовал каждый уголок воображения композитора, это настоящий триумф». Вскоре после этого New York Times заявила, что его выступление в Нью-Йорке оказалось «чрезвычайно эффектным».

С тех пор, как в 2012-м году молодой скрипач Алексей Семененко выиграл в Нью-Йорке престижный конкурс молодых музыкантов, он принадлежит к мировой элите скрипачей как солист, и как камерный музыкант. Он занял второе место на знаменитом конкурсе Королевы Елизаветы в Брюсселе в 2015 году. В том же 2015-м году он стал победителем Международного конкурса имени Гольдштейна в Берне (Швейцария). Среди других его наград – премия «Артист месяца» от журнала Musical Worldwide America. Выступления музыканта включают выступления: в Берлинской филармонии, Кельнской филармонии, Эссенской филармонии, в Лувре в Париже, Beaux Arts в Брюсселе, Alice Talley Hall в Нью-Йорке, в Вигмор-холле в Лондоне, в Кеннеди-центре в Вашингтоне, Концертгебау в Амстердаме и т.д.

Алексей родился в Одессе в 1988 году и начал учиться игре на скрипке в возрасте шести лет. Его талант был рано замечен, уже через год он стал лауреатом Одесского детского музыкального фестиваля и дебютировал в качестве солиста Одесского филармонического оркестра. Вскоре последовало много важных выступлений, в том числе с «Виртуозами Москвы» под управлением Владимира Спивакова. В 19 лет, окончив специализированную музыкальную школу им. Столярского и первый курс консерватории в Одессе, Алексей Семененко уехал учиться в Кельн, в Высшую школу музыки у Захара Брона и Харальда Шенвега. В настоящее время сам преподаёт в Университете искусств Фолькванг в Рурской области Германии.

Семененко играет в дуэте со своей женой, пианисткой Инной Фирсовой. Он основал Квартет Столярского, выступавший во Франции, на Мальте, Швейцарии и Украине. Он стал гражданином Германии и с 2021 года преподает скрипку в Университете искусств Фолькванг.

Семененко играл концерт в Киеве 23 февраля 2022 года, за день до вторжения России в Украину. Он добрался до Львова на поезде и там сыграл благотворительный видео-концерт 23 марта 2022 года вместе с пианистом Антонием Барышевским и другими, чтобы помочь коллегам, оставшимся в Киеве.

Алексей Семененко играет на скрипке работы Страдивари 1699 года, предоставленной ему Немецким фондом для музыкантов.

Сайт Алексея Семененко https://www.aleksey-semenenko.com/

*****

13-й абонементный концерт «Симфонет Раанана»

Заключительный концерт сезона. Гайдн и Чайковский

Четверг, 6.07.2023, 20:00

Суббота, 8.07.2023, 21:00

Дирижер: Омер-Меир Вельбер

Солист: Алексей Семененко – скрипка

Заказ билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф

Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Справки по телефону: 09-7457773

Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting при сотрудничестве с MashaHinichPR