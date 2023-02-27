«Валерия выходит замуж» в израильских кинотеатрах 8, 9 и 10 марта от компании “КиноРай”

Премьерные показы изральиско-украинского фильма о распространенном механизме брачного туризма в Израиле, удостоившийся многих наград

С 8 по 11 марта в кинотеатрах Израиля пройдут показы художественного фильма, который в минувшем году получил широкое признание за рубежом и удостоился многих наград на международных кинофестивалях.

Премьера израильско-украинской драмы «Валерия выходит замуж» состоялась в рамках конкурса Orrizonti Extra в Венеции, на старейшем международном кинфестивале мира. Затем фильм завоевал гран-при Хайфского международного кинофестиваля, где был награжден также за лучший сценарий, и получил национальную премию «Офир» в той же номинации. Вошел в основную программу международных фестивалей в Цюрихе и Анталье, был показан на кинофорумах в Торонто,Таллине и Салониках.

По словам сценариста и режиссера картины Михаль Виник, это история о положении женщины в мире и о попытках обрести свободный выбор.

Кристина – молодая женщина с Украины, которая вышла замуж за израильтянина и уже 4 года живет с ним здесь. Она работает в салоне красоты в Бат-Яме и даже говорит на иврите. В Украине у неё осталась младшая сестра Валерия, и Кристина очень хочет устроить для неё такой же брак в Израиле. Сама она познакомилась с будущим мужем в интернете, а теперь её супруг Майкл подыскивает для свояченницы подходящего жениха. И совсем не из благородных побуждений.

Фильм начинается с приезда Валерии в Израиль на встречу с будущим мужем. И тут выясняется, что её взгляды на жизнь и на будущее не совпадают с планами заграничных родственников. Валерия даёт задний ход, несмотря на перспективу комфортной жизни и стабильной работы в маникюрном салоне. Как отнесутся к этому старшая сестра и зять, рискующий потерять крупную сумму?

Главные роли в фильме исполнили израильская актриса, звезда театра «Гешер» Лена Фрайфельд и украинка Дарья Творонович, а также Яаков Зада Даниэль («Фауда», «Русалки», «Авторитет») и Авраам Шалом Леви («Штисель»).

«Валерия выходит замуж» -– второй полнометражный фильм режиссера и сценариста Михаль Виник. Её дебютный полный метр – «Бараш» – получил три награды на Международном кинофестивале в Хайфе. Не раз удостаивались призов на различных фестивалях в Израиле и за рубежом также короткометражные ленты Виник.

Весь процесс работы над фильмом пришелся на непростые времена. Он снимался в разгар пандемии, поэтому пробы актрис на роль Валерии проводились по «зуму», приехавшая на съемки Дарья Творонович «отсидела» две недели карантина в гостиничном номере. А когда шло озвучивание картины, в Украине началась война.

Но главные идеи этой драмы – вечные и не имеют национальной принадлежности. Можно ли купить любовь за деньги? Возможны ли равноправные отношения в «договорном» браке? И стоит ли отказываться от свободы ради благополучной жизни?

Смотрите новую израильско-украинскую драму «Валерия выходит замуж» только с 8 по 11 марта в кинотеатрах «Синема-сити» и «Мувиленд». В рамках специальных показов компании «КиноРай» фильм будет идти на русском языке с субтитрами на иврите. Заказ билетов на сайте «КиноРай»: http://bit.ly/3ISEIB8

«КиноРай» – это существующая уже без малого 10 лет израильская платформа, которая предлагает русскоговорящим зрителям смотреть наиболее значимые фильмы мирового проката и крупнейшие голливудские блокбастеры в русском дубляже. Компания является официальным и эксклюзивным дистрибьютором продукции крупнейших американских кинопроизводителей и обладает киноправами по распространению и показам на больших экранах в Израиле фильмов, дублированных на русский язык.

Фото и видео: United King Films

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting