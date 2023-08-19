«Виски, надо сказать»

Текст – © Альма Колль. Иллюстрация – © Юлия Стоцкая.

Моя подруга сидела у себя дома и рисовала. Вдруг в дверь к ней постучали.

Надо сказать, что моя подруга – профессиональный художник, притом прекрасный. Она рисует чуть ли не с двух лет (по свидетельству ее мамы), и всю жизнь зарабатывает этим на хлеб. Работает в основном на компьютере, но при этом для души пишет все время картины на холсте, на подрамнике, изумительной красоты вещи, надо сказать. Если б это кто-то видел, то сразу отрывали бы с руками, но будучи гением цвета, моя подруга отнюдь не гений самопиара, только одну картину продала за последнее время, которую повесила на выставке, так в первый же день ее, естественно, купили, такую красоту-то.

Но сейчас не об этом.

Вот, сидит она, значит, третьего дня, и рисует у себя дома, в полном одиночестве. Все домашние на работе. А, надо сказать, что, кроме того, что она прекрасный художник, она вообще-то анахорет, то есть совсем себе отшельник, и даже при большой нашей близости, к примеру, я не могу ей просто так не то, что постучать в дверь, не предупредив, а даже позвонить по телефону. Это для нее всегда большая травма и испытание – говорить с людьми, даже близкими, даже по телефону. А тут вдруг стук в дверь!

Она все же идет, открывает. На пороге стоит молодой человек, не религиозный с виду, то есть даже без кипы. А тут надо еще сказать, что живет моя подруга в самом сердце иерусалимского района Нахлаот, прямо над рынком Махане Йехуда, в новом высотном доме, заселенном в основном людьми состоятельными и религиозными. В районе Нахлаот все вперемежку – старые дома-развалюхи с доживающими в них свой век местными стариками, и дома, которые выкупили и либо полностью перестроили и обновили, либо вовсе снесли и на их месте построили новехонькие и дорогущие, где живут, как правило, новые репатрианты из Франции и Америки, религиозные и с деньгами.

И вот стук в дверь и этот парень. Говорит – я ваш сосед с нижнего этажа. Тут моя подруга еще больше напряглась и думает – ну все, сейчас скажет, что мы его затопили или еще какую-нибудь гадость. Но нет, он говорит – не найдется ли у вас случайно немного виски?

Подруга моя то ли от радости, что не затопила, то ли от такого неожиданного вопроса, говорит ему – да, есть у меня виски, сейчас налью вам, проходите. Он охотно так проходит, начинает ходить по квартире, все рассматривать, охать-ахать на ее картины. А надо сказать, что квартира у моей подруги большая, но, поскольку у нее нет отдельной студии, то картины развешаны и расставлены по всем комнатам этой самой квартиры, по которой теперь ходит этот неизвестный молодой человек. Подруга моя находит стакан и щедро наливает ему полстакана дорогущего виски, подаренного кем-то ее мужу, а муж, надо сказать, сейчас в отъезде. Парень говорит, ой, а можно я доверху долью, а то у меня еще брат внизу ждет? Моя подруга говорит, ну ладно, и он доливает и уходит, и в дверях говорит, я стакан скоро обратно конечно принесу. Она говорит ему вслед, да нет, не торопитесь, все в порядке, не обязательно стакан возвращать. Но он уже ушел.

Она все-таки как-то немного успокоилась и снова вернулась к рисованию.

И вдруг через некоторое время опять стучат.

Она идет, открывает. Он на пороге стоит, “уже синий”, это я ее цитирую. Тут, надо сказать, я думаю, это ее художественное преувеличение, потому что у нее сейчас “голубой период”, она рисует как подорванная целую серию новыми только что купленными красками, и все в синих и голубых тонах. Изумительной красоты вазы, рыбы и женщины с голубыми волосами. Так что я думаю, ей привиделось, что он синий, думаю, просто пьяный в дрова. И говорит, а можно мне еще виски?

Угадайте. Да, конечно, говорит она, и еще что-то ему говорит (надо сказать, разговор проистекает на английском языке, который для моей подруги неродной к тому же, она и на родном-то с незнакомцами не очень разговорчива, а тут она что-то мямлит, вежливо улыбаясь), и снова наливает ему полстакана. А он опять пытается долить.

И тут уже она вежливо но твердо дала ему от ворот поворот, надо сказать, подруга моя умеет сказать как припечатать в некоторых случаях, но такие случаи происходят у нее как правило наедине с подушкой, уже после происшествия, но тут в связи с тем, что происшествие было как бы present continius, то есть “настоящее продолженное”, растянуто во времени, а кроме того, ей стало вдруг безумно жалко этого дорогущего виски, хотя чего уж, в бутылке осталось уже на донышке, и еще подруга моя вспомнила про мужа, который скоро вернется из командировки.

Ну и парень ушел снова с полстаканом. Она только выдохнула, а тут как раз я позвонила (не спонтанно, поскольку, напоминаю, подруга моя – анахорет! и такие разговоры у нас происходят не чаще раза в месяц по договоренности заранее), и тут она мне рассказывает это все и спрашивает, почему только с ней происходят такие истории?! И я говорю, что это правда ( я вспомнила историю в метро, когда она бежала по эскалатору, торопилась на занятия в художественное училище, держала в руках тубус с рисунками, помните такое название – тубус?), и вдруг споткнулась и не упала даже, а полетела вперед головой, и сделал такой кувырок, она прям видела, как мир совершил оборот вокруг нее, как в аттракционе, и снова встала на ноги, тут эскалатор доехал донизу, и она просто как бы в продолжение движения шагнула вперед и побежала скорее в подошедшую электричку, а люди позади нее на эскалаторе даже не поняли, что произошло, да и она сама не очень поняла). Так что я подтвердила, что с ней происходят удивительные, совершенно уникальные истории, но, если ее это утешит, то я, по-видимому на ее месте поступила бы точно так же и налила бы этому “синему” виски. (Но надо сказать, если б со мной произошла такая история на эскалаторе, то я б наверняка сломала шею, я не такая ловкая, как она, это точно).

К чему вся эта история? Есть ли у нее мораль? Или какое-то окончание? Нет и нет. Какая мораль?! Я что, моралист? Нет, конечно. Окончание, боюсь, последует, вернее, продолжение. Он же, сосед этот “синий” с нижнего этажа второй раз стакан еще не вернул. А муж не вернулся еще из командировки.