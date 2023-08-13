WHISKY LIVE 2023  – 6 и 7 сентября в Тель-Авиве

Международная, единственная в своем роде в Израиле выставка виски WHISKY LIVE 2023 расширяется и переезжает в комплекс EXPO на территории тель-авивского комплекса Ганей Тааруха.

Когда речь идет о виски в Израиле, многие задаются вопросом: “Неужели в стране, где солнце светит круглый год, люди действительно употребляют виски?” Ответ прост: да и да! Виски стал настоящим хитом в местных барах и ресторанах, и все больше израильтян приобщается к изысканному миру этого напитка. В Израиле начинают активно развиваться виски-бары, где специалисты тщательно подбирают ассортимент, предлагая гостям различные сорта – от самых популярных до наиболее экзотических.

Кроме того, израильтяне изобрели собственные рецепты, которые вносят яркие и неожиданные ноты в мир виски. Одним из самых интересных и оригинальных направлений стала практика добавления виски в блюда. Как говорят местные повара, «виски – не только для рюмок, но и для сковороды!» Изысканные соусы на основе этого напитка обогащают вкус любого блюда, придавая им уникальный и запоминающийся акцент.

Вдохновившись этой тенденцией, рестораторы начали предлагать гостям «виски-дегустационные» меню, включающие блюда, приготовленные с использованием этого благородного напитка. Не удивляйтесь, если вас пригласят на «виски-дегустацию» в сочетании с меню из великолепных закусок, где каждое наименование – настоящее произведение искусства, а виски выступает в роли звезды вечера.

С каждым годом Израиль все больше укрепляет свою репутацию в качестве страны, где понимают и ценят качественный виски. Так и престижная международная выставка WHISKY LIVE, которая проводится более чем в тридцати городах по всему миру, становится в Израиле все более масштабным мероприятием, привлекающим любителей знаменитого напитка.

На протяжении двух дней выставки ее участники из Израиля и из-за рубежа смогут познакомиться как с самыми популярными, так и с редкими сортами виски. Вас ждут семинары, дегустации и общение со специалистами и экспертами самого высокого класса.

Среда – Четверг, 6-7 сентября, 14:00-23:00, EXPO TLV

Выставка International Whisky Live ежегодно проводится журналом International Whisky Magazine более чем в тридцати городах в разных странах мира – в Австралии, Ирландии, Англии, США, Бельгии, Индии, Голландии, Японии, Франции, Канаде, Испании и др. В Израиле выставка будет проходить уже шестой год, однако в нынешнем году она разрослась настолько, что переместилась в комплекс Expo TLV в Ганей Тааруха.

Теперь Израиль может быть официально объявлен «нацией виски», считают организаторы выставки. По их мнению, израильская публика жаждет от эксклюзивного продукта самого высокого качества, и она его получит – WHISKY LIVE 2023 представит своим посетителям продукцию высокого уровня со всеми инновациями в области производства виски и разнообразием брендов – от ведущих винокуренных заводов, уже известных на мировом рынке, до небольших отечественных производств и независимых ботлеров.

На протяжении двух дней фестиваля его участников ждут увлекательные дегустации редких сортов виски со всего света, мастер-классы известных специалистов, а «гостями» хэппенинга станут также и разнообразные ликеры, джин, арак и другие крепкие напитки.

В последние годы Израиль усилил свое влияние в международной сфере качественного виски, и, согласно опросам, потребление этого напитка в нашей стране значительно выросло наряду с увеличением числа местных винокурен. WHISKY LIVE — главное событие в мире виски как для профессиональной индустрии, так и для любителей напитка. В этом году на фестиваль прибывают амбассадоры виски, мастера-купажисты и независимые ботлеры со всего света, которые проведут мастер-классы и лекции, включающие дегустацию сортов, впервые представленные в Израиле.

Комплекс «Премиум» в этом году был серьезно модернизирован, для него лидеры виски-культуры в Израиле и коллекционеры приготовили специально отобранные бутылки виски редких сортов.

Здесь гостей будут также ждать удобные зоны отдыха. В этом году на фестивале можно будет попробовать и другие напитки, такие как джин, коньяк, ром, редкие ликеры.

Среди зарубежных гостей фестиваля будут Майкл Фeбреро Смит (Michael Febrero smith), менеджер по экспортным продажам на Ближнем Востоке и в Африке международной компании по производству напитков International Beverage, который привезет на выставку образцы для дегуcтации прямиком со знаменитых ирландских винокурен Pulteney и Speyburn, а также Рис Уилсон (Rhys Wilson), международный посол бренда Shibas.

Эксперт виски Томер Горен, импортировавший формат в Израиль, главный специалист израильской винокурни «Milk & Honey», чья серия Element завоевала в этом году звание лучшего виски в мире, является в этом году профессиональным директором выставки.

Местные гурманы в восторге от поднимающейся в нашей стране волны интереса к виски. Израильтяне готовы исследовать новые вкусы, экспериментировать и открывать для себя удивительный мир этого аристократического напитка.

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WHISKY LIVE 2023 – EXPO TLV, среда-четверг, 6-7 сентября, 14:00 – 23:00.

Заказ билетов – https://www.go-out.co/event/whisky-live-tlv2023

(при заказе билетов до 16 августа – скидка)

Билеты от 139 шекелей, включая бокал для виски и три дегустации.

Билет премиум-класса предоставляет вам вход в комплекс «премиум», а также специальный бокал для виски, 8 дегустаций виски премиум-класса и 2 дегустации из выставочного комплекса.

Количество мест ограничено, вход с 18 лет и старше.

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