Водная вселенная Русалки

Волшебная «Русалка» Антонина Дворжака в постановке Стефано Пода на сцене Израильской Оперы.

Может ли любовь переступить границу между невинным миром фантастических существ и развращенным миром людей?

Магнетическая опера Антонина Дворжака о Русалочке и ее безответной любви предстанет на сцене Израильской Оперы с 3 по 15 марта 2024 года в эффектной постановке культового режиссера Стефано Пода и под руководством маэстро Дана Эттингера.

Уникальный режиссер с мировым именем итальянец Стефано Пода возвращается в Израильскую Оперу (после его «Фауста» и «Сказок Гоффмана») и создает на сцене сказочный водный мир героев Дворжака.

Волшебная «Русалка» Антонина Дворжака в постановке Стефано Пода в Израильской Опере – это совместное производство с Тулузским оперным театром – Opéra National du Capitole de Toulouse. Невозможная, но искренняя история любви в тонкой, прочувствованной, пропитанной ностальгией опере Антонина Дворжака. Трагическая сказка обретает новую жизнь и новое измерение, в полной гармонии с то чарующей, то страшащей музыкой самой знаменитой чешской оперы в постановке Стефано Пода, одновременно выступающего также как автор костюмов, сценограф, хореограф и художник по свету. Гениальный маэстро, обворожительный гений образа, филигранно балансирует на гранях искусства, придумывая свои изящные параллельные миры, наполненные глубоким смыслом, утонченной роскошью, блеском и рафинированным символизмом. Стефано Пода вновь подтверждает необходимость красоты и мечты в опере.

Оперы в постановке Пода – это всегда грандиозный оперный перформанс, новаторские и зрелищные миры дизайна, фантастические видения гениального художника. В опере Дворжака Стефано Пода превращает оперную сцену в живописное озеро, где и живет Русалка, влюбившаяся в человека и готовая на все, чтобы обрести свою любовь.

Шедевр Антонина Дворжака вдохновил Стефано Пода на этот фантастический спектакль, где есть и синхронное плавание, и праздник нимф, и несколько планов реальности. Когда занавес подымается, зрители погружаются в водную вселенную. Залитая водой сцена сочетает загадочные и символические элементы. Огромные белые ладони, опускающиеся в воду, луна с человеком в центре, русалки, танцующие в воде и, одновременно, современный и холодный мир футуристический мир княжеского дворца, стены которого состоят из черных панелей, похожими на электрические цепи.

Опера «Русалка» прочно вошла в репертуары мировых театров. Выдающаяся американская певица Рене Флеминг, исполнявшая партию Русалки в «Метрополитен-опере», говорила: «Я всегда чувствовала особую связь с творчеством Дворжака. Открыв для себя его оперу «Русалка» в студенчестве, я была очарована красотой музыки. Прежде постановки «Русалки» были редкостью, но, к счастью, популярность оперы постоянно растет. Мне очень приятно видеть, что луна Русалки восходит и будет продолжать светить».

Антонин Дворжак – автор девяти симфоний, трех концертов, пяти увертюр, двух месс, камерно-инструментальных сочинений, симфонических вариаций, кантат, серенад, более сотни песен – в зрелые годы испытывал огромный интерес к оперному жанру.

В тридцатилетнем возрасте он сочинил первую оперу «Альфред», посвященную средневековому английскому королю, спасающему свою невесту Альвину от датского вождя Харальда. За ней последовали комические оперы «Король и угольщик» и «Упрямцы», вдохновленные сюжетами из деревенской жизни. В 1875 году Дворжак завершает первую редакцию оперы «Ванда» – о польской королевне, которая жертвует своей жизнью, чтобы спасти отечество от германцев. В 1877 году композитор вновь обращается к жанру оперы-буффа, написав «Хитрого крестьянина». В основе оперы «Димитрий – повествование о Самозванце и Смутном времени. В «Якобинце» композитор обращается к национальной теме. В «Чёрте и Каче», написанной Дворжаком в последние годы 19-го столетия сказочные мотивы сочетаются с бытовыми темами. Последним оперным сочинением композитора стала романтическая «Армида», основанная на эпизоде эпической рыцарской поэмы Торкватто Тассо «Освобожденный Иерусалим».

Лирическая сказка «Русалка» – «королева опер» Дворжака, была написана Антонином Дворжаком в зрелом возрасте и поставлена в год его шестидесятилетия. Премьера состоялась 31 марта 1901 года в Национальном театре Праги и была восторженно принята публикой.

Большая заслуга в этом успехе принадлежит автору либретто драматургу Ярославу Квапилу, написавшему лиричный, поэтический текст. Сказочное либретто необычайно понравилось композитору.

«На родине Андерсена, датском острове Борнхольм, где в 1899 году я проводил каникулы, мне вспомнилось детство и сказка о Русалочке, которая из любви к человеку жертвует своим прекрасным голосом, а когда возлюбленный бросает ее, она подвергается проклятию. Снять его может лишь его кровь» – вспоминал Квапил. Либретто основано, прежде всего, на сказках «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена и «Ундина» Фридриха де ла Мотт Фуке, а также истории о Раутенделейн. Но не менее важными для Квапила были чешские народные легенды. В предисловии к либретто автор указывает: «Несмотря на различные мотивы, позаимствованные не только из чешского наследия, в моей сказочной истории немало почерпнуто из чешского фольклора. Я намеренно придерживался духа баллад Эрбена».

Композитор работал над партитурой «Русалки» чуть больше полугода, по своему собственному признанию, с «восторгом и радостью».

Русалка мечтает вырваться из своего мира и стать человеком, обрести бессмертную душу. Она приносит в жертву во имя другой жизни и любви свой голос и отказывается от родной водной стихии. Но Русалка и Принц – представители разных миров, их союз заведомо невозможен. Пожертвовав всем ради любви, Русалка становится чужой в обоих мирах («Я не могу умереть и не могу жить»). Прав Водяной, сказавший, что Русалка «навеки пропала, доверившись человеку».

Режиссерские переосмысления «Русалки» начались с «фрейдистской» постановки Дэвида Паунтни в Английской национальной опере в 1983 году. В 21-м веке появилось несколько неординарных прочтений произведения Дворжака. В 2002 году в Парижской национальной опере «Русалку» поставил Роберт Карсен, рассказавший историю женской судьбы со счастливым финалом. Режиссер Стефан Херхайм, представивший свою интерпретацию сюжета в Театре «Ла Моннэ» в 2008 году, сделал главной трагической фигурой Водяного. В том же году Йосси Вилер и Серджо Морабито показали на Зальцбургском фестивале концептуальную версию (впоследствии поставленную в «Ковент-Гарден»), в которой главная героиня совершает самоубийство. В Баварской государственной опере в 2010 году «Русалку» поставил Мартин Кушей. Спектакль Свена-Эрика Бехтольда 2014 года в Венской опере рассказывал о невозможности установить контакт и о бунте против существующей системы.

Режиссер Стефано Пода (http://www.stefanopoda.com/ )– увенчанный лаврами и титулами, который, как уже отмечено, оформил сцену, создал костюмы и декорации и поставил хореографию и световой рисунок этого спектакля, предлагает исключительную по силе воздействия и по своему стилю интерпретацию. Стоит отметить, что подобная полная постановка этой оперы с мощным хором, богатыми декорациями и костюмами, является дорогим предприятием. Именно поэтому, этот спектакль – ко-продукция. И именно поэтому, вдвойне интересны эстетическое и концептуальное единство, автономность и самодостаточность Стефано Пода, создавшего максимально целостный и существующий в едином образном пространстве спектакль, где каждый шаг солистов и каждое вступление хора – неслучайны и осмысленны. Пода использовал все доступные ему сценические средства, всю фантазию для «театра одного режиссера». «Фауст» в марте 2017 года стал первой работой Стефано Пода с Израильской Оперой. Затем были «Сказки Гофмана» Оффенбаха» в ноябре 1922 года. До этого – в мае 2014-го года – его постановка «Тристан и Изольда», которой дирижировал Зубин Мета – открывала 77-й Флорентийский музыкальный фестиваль. Он ставил «Андре Шенье» в Сеуле, «Таис» Жюля Массне в Сан-Паулу, «Отелло» в Будапеште, «Трубадура» в Афинах, «Дона Карло» в Эрфурте. Список – огромен, достижения – еще более огромны. Достаточно сказать, что его спектакль «Таис» был включен в список двадцати лучших оперных спектаклей за последние двадцать лет.

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Антонин Дворжак. Русалка

Либретто – Ярослав Квапил

Хор Израильской Оперы под руководством Итая Берковича.

Оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Дирижер – маэстро Дан Эттингер.

В опере «Русалка» принимают участие Алла Василевицкая и Ани Йоренц (Русалка), Адриан Крамер и Алексей Долгов (Принц), Эдна Прочник (Баба-Яга – Колдунья), Юнуц Паску и Максим Кузьмин-Караваев (Водяной), Ясмин Леви-Эллентак (Иноземная княжна), Рона Шира и Тамара Навот (Кухарка), Шакед Струл (Первая нимфа), Эфрат Брам а-Коэн (Вторая нимфа), Шай Блох (Третья нимфа) и Одед Райх (Ловчий и Лесник).

При участии танцоров ансамбля Vertigo Dance Company и их зарубежных коллег.

С 3 по 15 марта 2024 года в Оперном театре Тель-Авива имени Шломо Лахата (бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив).

Воскресенье | 03.03.2024 | 20:00

Понедельник | 04.03.2024 | 19:30 | Премьера в честь Лизики, Ами и Тедди Саги

Вторник | 05.03.2024 | 20:00

Четверг | 07.03.2024 | 20:00

Пятница |08.03.2024 |13:00

Суббота | 09.02.2024 | 20:00

Вторник |12.03.2024| 18:00

Среда | 13.03.2024 | 20:00

Пятница | 15.03.2024 | 13:00

Исполнение на чешском языке. Субтитры на иврите и английском. Перевод – Исраэль Юваль

Ко-продукция Израильской Оперы и Opéra national du Capitole в Тулузе

Заказ билетов – в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777, на сайте: https://bit.ly/3HJJsaE или в «Браво» здесь: https://bit.ly/47Vc8s7

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=DeB3La3SsV4

Текст подготовила Маша Хинич. Фото: © Mirco Magliocca

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