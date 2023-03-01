14 марта 2023 года в концертном зале музыкального факультета университета Бар-Илана в рамках фестиваля Vox Feminae 2023 состоится конференция, приуроченная к Международному женскому дню.

В Израиле с 2000-го года существует Форум женщин композиторов и исполнителей.

Идея создания Форума принадлежит композитору Д-р Хагар Кадима, которая была первым председателем Форума.

Главная цель этой организации – пропаганда израильской музыки, написанной женщинами композиторами. С этой целью ежегодно проводились фестивали, семинары и концерты.

Уже многие годы, Форум возглавляет композитор д-р Алона Эпштейн. Вместе с Роной Исраэль Колатт, Том Карни и Инбар Соломон они придумали международный фестиваль Vox Feminae, который проводился ежегодно,начиная с 2014 года.

В этом году фестиваль проводится в форме однодневной конференции и посвящается творчеству женщин исполнителей и композиторов прошлого и настоящего.

В программе конференции:

9:30 – начало.

10:00 – 10:30 – приветствия.

Зав. музыкальной кафедры профессор Йоэль Гринберг, д-р Хагар Кадима – основатель Форума женщин-исполнительниц и композиторов Израиля; д-р Алона Эпштейн- председатель Форума женщин-исполнительниц и композиторов Израиля.

10:30 -11: 15

«Баллады для фортепиано» Вердины Шлёнски – архивные открытия. Д-р Анат Викс.

11:30- 12:15

Современные новаторские приемы, использованные в произведениях современных израильских композиторов для блок-флейты. Инбар Соломон.

12:15-13:00- перерыв.

13:00- 13:30

Мини реситаль из произведений для фортепиано Элизабет Жаке де ла Герр, Фанни Хензель Мендельсон, Клары Шуман, Терезы Карнин, Людмилы Шокило, Богданы Фильц.

Исп. Ноа Каплюшник.

14:15- 15:00

Личное и коллективное в кантате «Йоав» Фанни Хендель Мендельсон- Д-р Эдит Зак.

15:00- 15:45

«Печальный вечер» Лили Буланже – взгляд на оркестровку и стиль сквозь призму эпохи. Д-р Алона Эпштейн.

16:00- 16:45

Встреча с композитором Диной Сморгонской.

Знакомство с тремя произведениями.

Дина Сморгонская родилась в Витебске, музыкальное образование получила в Ленинградской консерватории им. Римского- Корсакова. Будучи зрелым и исполняемым автором, репатриировалась в Израиль в 1990 году. За более чем 30 лет жизни в Израиле творчество Дины Сморгонской приобрело новые грани.

Новый язык (иврит), общение с коллегами и музыкантами вызвало к жизни целый ряд произведений, которые исполнялись на фестивалях и конкурсах, как в Израиле, так и в других странах. В 2005 году Дина Сморгонская получила премию главы правительства Израиля. Она также лауреат американской премии за хоры на стихи Лорки, премию в Канаде за музыку для клавесина, премию Acum 2022 года в номинации концертная музыка за трио «Dedication».

– Почему Вы назвали свое Трио « Dedication» и кто его исполнители?

Д.С.: Это трио было написано по заказу «Трио Александр» (Нитай Цори-скрипка, Элла Туви – виолончель и Михаль Таль – фортепиано) и впервые прозвучало на празднике израильской музыки в Иерусалиме в 2018 году, и с тех пор исполнялось неоднократно. Оно мне очень дорого, потому что я посвятила его памяти ушедших друзей.

– Что еще прозвучит на конференции?

Д.С. – «Пой, моя Лира» – 5 стихотворений Сапфо для камерного ансамбля и сопрано. Мне было интересно обратиться к творчеству древней греческой поэтессы и попытаться современными средствами передать чувства и переживания, которые остаются актуальными и сегодня. Этот цикл был написан для фестиваля Vox Feminae в 2015 году. В апреле 2022 года он прозвучал в новой редакции для блочных флейт, клавесина и сопрано. Солистка – Таль Ганор, ее можно услышать и увидеть на сцене Израильской оперы. Видеозапись этого сочинения я представлю на конференции 14 марта.

Третье представленное произведение «Одиночество» – 5 стихотворений на 5 языках для сопрано в сопровождении фортепиано. Мне было интересно работать с разными поэтами и языками: Лонгфелло – английский, Аполлинер – французский, Рильке – немецкий, Петровых – русский, Амихай – иврит. Каждый язык рождает другую музыкальную интонацию. Этот цикл записан превосходными музыкантам: Хила Плитман – сопрано, Хагай Йодан- фортепиано.

Ссылка на страницу мероприятия – https://www.facebook.com/events/956565768694999

Текст и фото – по материалам пресс-релиза