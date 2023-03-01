fbpx
Встречи и лекции

Vox Feminae 2023

By
Posted on

14 марта 2023 года в концертном зале музыкального факультета университета Бар-Илана в рамках фестиваля Vox Feminae 2023 состоится конференция, приуроченная к Международному женскому дню.
В Израиле с 2000-го года существует Форум женщин композиторов и исполнителей.
Идея создания Форума принадлежит композитору Д-р Хагар Кадима, которая была первым председателем Форума.
Главная цель этой организации – пропаганда израильской музыки, написанной женщинами композиторами. С этой целью ежегодно проводились фестивали, семинары и концерты.
Уже многие годы, Форум возглавляет композитор д-р Алона Эпштейн. Вместе с Роной Исраэль Колатт, Том Карни и Инбар Соломон они придумали международный фестиваль Vox Feminae, который проводился ежегодно,начиная с 2014 года.
В этом году фестиваль проводится в форме однодневной конференции и посвящается творчеству женщин исполнителей и композиторов прошлого и настоящего.

В программе конференции:
9:30 – начало.
10:00 – 10:30 – приветствия.
Зав. музыкальной кафедры профессор Йоэль Гринберг, д-р Хагар Кадима – основатель Форума женщин-исполнительниц и композиторов Израиля; д-р Алона Эпштейн- председатель Форума женщин-исполнительниц и композиторов Израиля.
10:30 -11: 15
«Баллады для фортепиано» Вердины Шлёнски – архивные открытия. Д-р Анат Викс.
11:30- 12:15
Современные новаторские приемы, использованные в произведениях современных израильских композиторов для блок-флейты. Инбар Соломон.

12:15-13:00- перерыв.

13:00- 13:30
Мини реситаль из произведений для фортепиано Элизабет Жаке де ла Герр, Фанни Хензель Мендельсон, Клары Шуман, Терезы Карнин, Людмилы Шокило, Богданы Фильц.
Исп. Ноа Каплюшник.
14:15- 15:00
Личное и коллективное в кантате «Йоав» Фанни Хендель Мендельсон- Д-р Эдит Зак.
15:00- 15:45
«Печальный вечер» Лили Буланже – взгляд на оркестровку и стиль сквозь призму эпохи. Д-р Алона Эпштейн.
16:00- 16:45
Встреча с композитором Диной Сморгонской.
Знакомство с тремя произведениями.
Дина Сморгонская родилась в Витебске, музыкальное образование получила в Ленинградской консерватории им. Римского- Корсакова. Будучи зрелым и исполняемым автором, репатриировалась в Израиль в 1990 году. За более чем 30 лет жизни в Израиле творчество Дины Сморгонской приобрело новые грани.
Новый язык (иврит), общение с коллегами и музыкантами вызвало к жизни целый ряд произведений, которые исполнялись на фестивалях и конкурсах, как в Израиле, так и в других странах. В 2005 году Дина Сморгонская получила премию главы правительства Израиля. Она  также лауреат   американской  премии  за хоры на стихи Лорки, премию в Канаде за музыку для клавесина, премию Acum 2022 года в номинации концертная музыка за трио «Dedication».

В центре - Дина Сморгонская . Фото - Семен Липкович

В центре – Дина Сморгонская . Фото – Семен Липкович

– Почему Вы назвали свое Трио « Dedication»  и кто его исполнители?
Д.С.: Это трио было написано по заказу «Трио Александр» (Нитай Цори-скрипка, Элла Туви – виолончель и Михаль Таль –  фортепиано) и впервые прозвучало  на празднике израильской музыки в Иерусалиме в 2018 году,  и с тех пор исполнялось неоднократно. Оно мне очень дорого, потому что я посвятила его памяти ушедших друзей.

– Что еще прозвучит на конференции?
Д.С. – «Пой, моя Лира» – 5 стихотворений Сапфо для камерного ансамбля и сопрано. Мне было интересно обратиться к творчеству древней греческой поэтессы и попытаться современными средствами передать чувства и переживания, которые остаются актуальными и сегодня.   Этот цикл был написан для фестиваля Vox Feminae в 2015 году. В апреле 2022 года он прозвучал в новой редакции для блочных флейт, клавесина и сопрано. Солистка – Таль Ганор, ее можно услышать и увидеть на сцене Израильской оперы.  Видеозапись этого сочинения я представлю на конференции 14 марта.
Третье представленное произведение «Одиночество» – 5 стихотворений на 5 языках для сопрано в сопровождении фортепиано.  Мне было интересно работать с  разными поэтами и языками: Лонгфелло – английский, Аполлинер – французский, Рильке – немецкий, Петровых – русский, Амихай – иврит. Каждый язык рождает другую музыкальную интонацию. Этот цикл записан превосходными музыкантам:  Хила Плитман – сопрано, Хагай  Йодан- фортепиано.

Ссылка на страницу мероприятия – https://www.facebook.com/events/956565768694999

Текст и фото – по материалам пресс-релиза

 

 

 

 

 

 

Related Items:, , , ,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.comwww.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.com