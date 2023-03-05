Встречи  на выставке «Заколдованный художник» в Иерусалимском культурном центре «Бейт Ави Хай» в марте 2023 года

Первая в Израиле ретроспектива художника Анатолия Каплана «Заколдованный художник» в культурном центре «Бейт Ави Хай» сопровождается серией бесед с искусствоведами. Встречи проходят в камерном формате в пространстве выставки по адресу: Иерусалим, Бейт Ави Хай, ул. Кинг Джордж, 44. Вход бесплатный по предварительной регистрации (количество мест ограничено). Участникам предоставляется скидка на приобретение каталога выставки.

13 марта, понедельник, 20:00 – Разочарованный портной и движущиеся картинки. Неизвестный Шолом-Алейхем – сценарист

В последние года жизни Шолом-Алейхем страстно увлекся кинематографом. Его попытки вывести своих местечковых героев на экран превратились в настоящую кинодраму, разыгравшуюся между Ригой, Берлином, Москвой, Варшавой и Нью-Йорком. Беседа с литературоведом Бером Котлерманом посвящена тому, как герои литографий Каплана пытались попасть на большой экран.

Беседа с литературоведом Бером Котлерманом посвящена тому, как герои литографий Каплана пытались попасть на большой экран

Подробности и регистрация (бесплатно) – https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18244

Бер Котлерман – доктор наук, профессор, академический директора Центра по изучению идиша им. Рены Косты при Бар-Иланском университете (Израиль).

Встреча пройдет на русском языке.





27 марта, понедельник, 20:00 – С камня на камень. Резные надгробия в литографиях Анатолия Каплана и в творчестве еврейских художников XX века

Беседа с искусствоведом Борисом Хаймовичем о том, как традиционные изображения перекочевали с резных каменных надгробий на литографские камни Каплана и на картины других художников-модернистов.

Подробности и регистрация (бесплатно) – https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18239

Среди многообразных форм традиционного искусства восточно-европейских евреев, резные надгробия выделяются особой оригинальностью; их стиль и орнаментальные мотивы наиболее ярко отражают подлинно народный дух. Эта особенность резных надгробий, с момента открытия, привлекала художников, занятых поисками и созданием еврейской национальной формы в искусстве XX века. К их числу принадлежат такие замечательные мастера как С. Юдовин, И.-Б. Рыбак, Б. Аронсон, Л. Лисицкий, А. Каплан, Д. Гоберман.

Борис Хаймович – доктор искусствоведения (Еврейский университет в Иерусалиме), специалист по еврейскому традиционному искусству.

Встреча пройдет на русском языке.

Выставка советского еврейского художника Анатолия Каплана «Заколдованный художник», сравниваемого по значимости с Шагалом и Сутиным, так никогда и не получившего разрешения выехать из Советского Союза, размещенная на всех трех этажах здания «Бейт Ави Хай» будет работать до 30 августа 2023 года.

На выставке представлены более 100 работ (и заметно больше – 210 работ – на он-лайн версии выставки на сайте «Бейт Ави Хай»), большая часть которых никогда не представлялась в Израиле.

Анатолий Каплан (1902-1980) был одним из выдающихся художников Советского Союза. Творчество Каплана, зачастую вдохновленное классическими произведениями еврейской литературы, отражает многие изменения, которые претерпел евреи в Советском Союзе.

Иерусалимский культурный центр «Бейт Ави Хай» представляет первую в Израиле ретроспективу работ Каплана. Выставка включает работы, созданные художником в период с 1937 по 1980 год – картины маслом, литографии, керамика, скульптуры и редкие издания книг.

Кураторами выставки стали исполнительный директор «Бейт Ави Хай» Дэвид Розенсон и поэт и режиссер Амихай Хассон – руководитель программы культурных проектов и фестивалей «Бейт Ави Хай».

Во всем мире, и особенно на постсоветском пространстве, Анатолий Каплан упоминается в одном ряду с художниками Марком Шагалом и Хаимом Сутиным. Работы Каплана включены в коллекции множества всемирно известных музеев, в том числе нью-йоркского MoMA; выставки Каплана организовывались в Нью-Йорке ( В Нью-Йорке еще в 1959 году работы Каплана экспонировались на выставке, посвященной 100-летию со дня рождения Шолом-Алейхема ), Амстердаме, Берлине, Лондоне, Бостоне, Лейпциге, в Вероне, в Турине, в Праге – при том, что самому Каплану ни разу не дали возможность выехать за пределы СССР. В 2006 году в Санкт-Петербурге в Русском музее проходила важная ретроспектива его творчества.

Но, как ни странно, в Израиле жизнь и творчество Каплана известны в первую очередь искусствоведам. Его выставка проходила в Иерусалиме 60 лет назад – в тогдашнем Национальном Музее Бецалель. При том, что Каплан – один из самых значимых художников 20 века, в Израиле о нем мало кто знает.

Большая часть работ, выставляемых в «Бейт Ави Хай», предоставлена Исааком и Людмилой Кушнирами из Санкт-Петербурга. Остальные одолжены для этой репрезентативной выставки из частных коллекций в Иерусалиме и Нью-Йорке.

Вход на выставку – БЕСПЛАТНЫЙ, но необходима регистрация по ссылке

https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18026

В дальнейшем будут опубликованы даты экскурсии по выставке на иврите, русском и английском языках.

По линку https://www.bac.org.il/specials?projectID=17665&page=exhibition выложена он-лайн галерея выставки – свыше 200 работ.

Здесь – https://www.bac.org.il/specials?projectID=17665&page=videos – можно посмотреть два видео-фильма, также представленные на выставке.

Но ничто не сравнится с удовольствием увидеть работы Анатолия Каплана вживую. На выставке листы литографий, живопись, иллюстрации становятся буквально трехмерными, дышащими, говорящими…

Подробно о выставке – https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-zakoldovannyj-xudozhnik-retrospektiva-v-bejt-avi-xaj-v-ierusalime/

Часы работы выставки «Анатолий Каплан. Заколдованный художник» – ежедневно, кроме субботы с 10:00 до 18:00 (по понедельникам, – до 22:00), в пятницу с 10:00 до 13:00. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

«Бейт Ави Хай» – Иерусалим, ул. Кинг Джордж, 44.