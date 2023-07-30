Перл Шнайдер. По направлению к Каплану

4 августа в культурном центре «Бейт Ави Хай» в Иерусалиме открывается выставка литографий 6 художников «Следуя за Капланом», или, если переиначить – «По направлению к Каплану». Шесть молодых израильских художниц и художников, не знакомых ранее с творчеством Каплана, благодаря сотрудничеству «Бейт Ави Хай» и Иерусалимского Семинара Печати («Саднат ха-Хедпес») приняли участие в мастер-классах, посвященных творчеству Анатолия Каплана и технике литографии, сделав ряд литографий по мотивам творчества, технике и судьбе Анатолия Каплана. Отталкиваясь от его техники, судьбы и мотивов и одновременно стремясь понять суть его графики. 12 литографий 6 художников будут представлены в «Бейт Ави Хай», начиная с 4 августа наряду с работами Анатолия Каплана, выставка которого «Заколдованный художник» продлена до 31 декабря 2023 года. Работы сделаны и по мотивам гравюр Каплана и по «следам» его техники: сказочные образы, заброшенные тель-авивские дома, таинственные женщины в интерьере, детские воспоминания.. В этих работах явно проскальзывают «каплановские» элементы, заимствования его работ. Это темы семьи, истории поколений, история галута. Вот имена молодых художников – участников проекта: Перл Шнайдер, Раайя Брукенталь, Порат Саломон, Менахем Хильберштат, Гай Нисенхойз и Ориан Гальстер.

Одна из участниц выставки «Следуя за Капланом» – художница Перл Шнайдер – рассказывает о своих работах и участии в «каплановском» семинаре.

– Перл, я знаю, что и твоя сестра, Эстер Шнайдер – художница. Откуда у вас эта тяга к творчеству? Ваша мама занята в компьютерной сфере, отец (светлой памяти) был великим специалистом по еврейской мистике. У вас же обеих – некое сокровенное отношение к искусству.

– У каждого есть некое отношение к искусству. Когда мы были маленькими, нас отправили учиться рисованию к педагогу Юлии Шульман. Она была таким прекрасным преподавателем, что практически все ее ученики научились рисовать, а мы с сестрой даже остались в этой профессии. Кроме того, у нас дома принято мнение, что математика и искусство не противоречат друг другу, а наоборот.

– Ваш отец был человеком с очень широким горизонтом взглядов, повлиял ли он на ваш выбор?

– Думаю, да. То, чем он занимался, было очень творческим занятием. Сначала это была философия, затем – еврейская мистика. Все это связано с визуальными образами, даже с визуальными текстами, которые постоянно присутствовали в нашем доме.

– Я изучила твой сайт и мне кажется, что среди выставленных на нем работах превалирует фигуративная живопись. Так ли это, или фигуративная живопись лишь часть того, чем ты занимаешься?

– Сайт мой немного «заморозился» с 2015 года, так что фигуративная живопись – далеко не единственное мое направление. Я занимаюсь и абстрактной живописью, и концептуальной. Основа моего подхода – созерцание. В первую очередь созерцание, наблюдение за тем, что происходит вокруг. Но вместе с тем, созерцание может переплетаться с воображаемым миром, оба эти элемента присутствуют в моих работах.

– На одной из твоих «каплановских» литографий изображены фигуры двух сидящих женщин и написаны их имена – Оля и Света. С одной стороны – работа понятная и кажущая простой, с другой – очень глубокая, многослойная. В проекте, который проводил «Бейт Авихай» по следам выставки Анатолия Каплана «Заколдованный художник», каждый из участников выбирал свою тему. Что это за образы? Это не сказки, не идиш, не продолжение городских пейзажей Каплана. Это, скорее, размышления. О чём?

– Литографии Каплана как будто разделены на два мира. Как и эта моя работа – я хотела, как и он, рассказать историю, состоящую из нескольких частей.

Моему дедушке, папе моей мамы, было 94 года в момент кончины, и для меня он был «хранителем семьи», особенно после папиной смерти. Когда я слушала лекции об Анатолии Каплане, я чувствовала, будто это все обо мне – рассказы о коммунизме, еврейских местечках. Я уже слышала подобные рассказы от дедушки. Два образа, две женщины – Оля и Света – были дедушкины помощницы, ухаживавшие за ним в старости, под конец его жизни. В рамках проекта «Семинара печати» мы должны были сделать две работы в технике литографии, которая не предполагает каких-либо изменений: ты не можешь «стереть» линию с камня, не можешь ее исправить. Для меня это было непривычно, я привыкла рисовать совершенно свободно, без ограничений. Здесь же я должна была сделать работу на определенную, заданную тему, работу ограниченного, небольшого формата. Яне могла ничего стереть, не могла передумать, что было трудно и интересно.

Одна из дедушкиных помощниц, Света, родом из Молдавии, работала у него много лет, стала частью нашей семьи, и дедушка говорил «я буду жить столько, чтобы Света скопила достаточно денег и купила себе дом в Молдавии». В какой-то момент Света сказала, что уезжает, что соскучилась по детям, и ее пришла заменить другая женщина, Оля. И в эти дни дедушка умер. Мне очень захотелось запечатлеть этот момент: как обе эти женщины сидят вместе, как они скучают по своим детям, как они обустраивают свои комнаты – так, чтобы они походили на их дома в Молдавии. А в нижней части литографии изображен навес, который дедушка построил у нас во дворе вместе со Светой, собрав его из каких-то остатков. Мама все время говорила, что этот навес не выдержит даже первого дождя, но он выдержал, дедушка все время его чинил, латал, вот его я и нарисовала, пусть и несколько абстрактно.

Так что моя работа в проекте «Следуя за Капланом» посвящена моему дедушке Марку. Когда мы начинали этот проект, он еще был жив. И я сказала себе, что обязана поговорить с дедушкой, чтоб он рассказал мне, насколько точно Шалом-Алейхем описал еврейское местечко, так ли это было на самом деле? Он умер совсем недавно, но я не успела его расспросить обо всём. Как и папу не успела расспросить…

Но, когда собрались мы – шесть художников и наши кураторы, и говорили об этом проекте, об Анатолии Каплане, о Советском Союзе, я почувствовала, как мне это близко, почувствовала так, будто говорили о моей собственной семье.

– А как ты попала в этот проект?

– Ко мне обратилась куратор и художница Ориан Гальстер из «Семинара печати». До этого я даже не знала имени Анатолия Каплана, я родилась уже в Израиле. Не уверена, что даже мои родители знали этого художника.

– Каплан был гораздо более известен в Ленинграде, в его родном городе. Но, поскольку он занимался в основном литографиями, иллюстрациями, а они печатались большими тиражами, то были во многих частных коллекциях. Наверняка и ты изучала технику литографии в рамках своей учебы в Академии художеств «Бецалель», но насколько она тебе знакома? Работала ли ты в этой технике?

– В «Бецалеле» я больше любила офорт. Литография – очень сложная техника. Неожиданно мне стало очень интересно вернуться к ней – как вернуться к потерянному миру Каплана и Шалом-Алейхема. Ощущение, будто ты прикасаешься к святому. И даже сама мастерская литографии выглядит как синагога.

– Эта техника требует большей предварительной подготовки? Стереть ведь линию действительно невозможно.

– Я заранее готовила эскизы, чего обычно не делаю. Но образы выходили не в точности те, что на рисунке, и у меня возникало ощущение, что это какая-то старинная техника рисунка. Всех участников этот проект заставил вернуться в прошлое, к своим корням, вспомнить дом своего детства, будь то в центре Тель-Авива, или в кибуце…

– Каждый из участников проекта получил два камня. Вторая твоя литография – о чём рассказано на ней?

– Я назвала вторую работу «Этажерка». У дедушки были чешские полки, в которых у него стояли книги и этажерка со всякой всячиной – маленький подарок от внука, солнечные очки, лекарство, рисунок от внучки, расческа, старая фотография – все вперемежку. «Этажерка» – непереводимое на иврит слово, в ней столько смыслов, оно очень «русское». Дедушка не был религиозным человеком, но эти полки были для него как «арон ха-кодеш» – священный ковчег. Так получилось, что обе мои картины названы по-русски – «Оля и Света» и «Этажерка».

– Работы участников вашего проекта разместят рядом с работами Каплана. Как это будет восприниматься зрителями?

– Наши работы и литографии Каплана перекликаются. И, кроме того, зритель почувствует «скачок во времени», глядя на его и на наши картины. Мне кажется, что это интересное мгновение – когда улавливаешь разницу между работами Каплана и современными литографиями.

– Ваш проект является продолжением выставки Каплана, посвящением художнику, о котором ты ничего не знала прежде. Что ты думаешь сегодня о нем и его литографиях?

– Безусловно, я открыла для себя большего художника и благодаря ему вернулась к книгам Шалом-Алейхема, который для меня выглядит сегодня очень странным, даже порой абсурдным. Но так интересно прикоснуться к его миру, к его манере повествования! Не уверена, что я займусь литографией, скорее вернусь к живописи маслом, к более привычным техникам. Но это был особенный проект, мне было очень интересно участвовать в нем, он дополнил все остальное, чем я занимаюсь.

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Выставка «Заколдованный художник» в Иерусалимском культурном центре «Бейт Ави Хай» продлена до конца декабря 2023 года.

Сайты Перл Шнайдер – http://www.pearl-schneider.com/

https://www.instagram.com/schneiderpearl/

Сайт «Бейт Ави Хай» – https://www.bac.org.il/

Виртуальная экскурсия на русском языке по выставке на сайте «Бейт Ави Хай»

https://www.bac.org.il/ru/exhibitions/?ExhibitionID=18510

Дополнительная информация: https://www.bac.org.il/ru/specials?projectID=18067

Статьи о выставке Анатолия Каплана https://www.israelculture.info/molodye-xudozhniki-i-zakoldovannyj-xudozhnik/

https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-uznavanie/

https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-zakoldovannyj-xudozhnik-retrospektiva-v-bejt-avi-xaj-v-ierusalime/

Часы работы выставки: «Анатолий Каплан. Заколдованный художник» открыта для публики: воскресенье, вторник, среда, четверг – с 10:00 до 18:00; понедельник – с 10:00 до 22:00; пятница – с 9:00 до 13:00.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ БЕСПЛАТНЫЙ.

«Бейт Ави Хай» – улица Кинг Джордж 44, Иерусалим.

Текст – © Маша Хинич.

Фото – © Николай Бусыгин – предоставлены пресс-отделом «Бейт Ави Хай»