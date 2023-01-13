Анатолий Каплан. Заколдованный художник. Ретроспектива в «Бейт Ави Хай» в Иерусалиме

19 января в Иерусалиме в культурном центре «Бейт Ави Хай» впервые в Израиле открывается ретроспектива работ советского еврейского художника Анатолия Каплана «Заколдованный художник», сравниваемого по значимости с Шагалом и Сутиным, так никогда и не получившего разрешения выехать из Советского Союза.

На выставке представлены более 100 работ (и заметно больше – 210 работ – на одновременно открывающейся он-лайн версии выставки на сайте «Бейт Ави Хай»), большая часть которых никогда не представлялась в Израиле.

Для широкой публики выставка открывается 22 января. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Это выставка – значимое событие не только для поколения тех, кто знал творчество Каплана по его художественным работам и иллюстрациями, но и для молодого поколения, интересующегося современной историей советского еврейства, историей противостояния и выживания. На открытие выставки приезжают коллекционеры работ Анатолия Каплана супруги Людмила и Исаак Кушнир, куратор его выставки в Петербурге, искусствовед Наталия Козырева, этнограф, филолог и переводчик Валерий Дымшиц и другие почитатели творчества Каплана – творчества художника, которого нельзя не ценить и которого нельзя забыть.

Анатолий Каплан (1902-1980) был одним из выдающихся художников Советского Союза. Творчество Каплана, зачастую вдохновленное классическими произведениями еврейской литературы, отражает многие изменения, которые претерпел евреи в Советском Союзе.

Иерусалимский культурный центр «Бейт Ави Хай» представляет первую в Израиле ретроспективу работ Каплана. Выставка включает более 100 работ, созданных художником в период с 1937 по 1980 год – картины маслом, литографии, керамика, скульптуры и редкие издания книг.

Кураторами выставки, расположенной на трех этажах здания «Бейт Ави Хай», стали исполнительный директор «Бейт Ави Хай» Дэвид Розенсон и поэт и режиссер Амихай Хассон, руководитель программы культурных проектов и фестивалей «Бейт Ави Хай».

Во всем мире, и особенно на постсоветском пространстве, Анатолий Каплан упоминается в одном ряду с художниками Марком Шагалом и Хаимом Сутиным. Работы Каплана включены в коллекции множества всемирно известных музеев, в том числе нью-йоркского MoMA; выставки Каплана организовывались в Нью-Йорке ( В Нью-Йорке еще в 1959 году работы Каплана экспонировались на выставке, посвященной 100-летию со дня рождения Шолом-Алейхема ), Амстердаме, Берлине, Лондоне, Бостоне, Лейпциге, в Вероне, в Турине, в Праге – при том, что самому Каплану ни разу не дали возможность выехать за пределы СССР. В 2006 году в Санкт-Петербурге в Русском музее проходила важная ретроспектива его творчества.

Но, как ни странно, в Израиле жизнь и творчество Каплана известны в первую очередь искусствоведам. Его выставка проходила в Иерусалиме 60 лет назад – в тогдашнем Национальном Музее Бецалель. При том, что Каплан – один из самых значимых художников 20 века, в Израиле о нем мало кто знает.

Анатолий (Танхум) Каплан родился в 1902 году в Рогачеве (Беларусь) и умер в 1980 году в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург, Россия). Несмотря на пристальный надзор со стороны властей, Каплан посвятил основную часть своих работ еврейской тематике, в том числе произведениям Шолом-Алейхема, и Рогачеву, городу своего рождения – городу, где в 1941 году в гетто погибли его родители. Существуя внутри этого обособленного мира, уходя с экранов радаров советской цензуры, Каплан сумел вложить в свои картины скрытые послания, отражающие борьбу между советской реальностью и еврейской идентичностью.

В иллюстрациях, которые он создавал для произведений еврейской литературы, а также в оригинальных картинах, скульптурах и гравюрах, Каплан возвращается в местечко – в свой родной маленький еврейский город – и воскрешает утраченный восточноевропейский еврейский мир прошлого века.

Наряду с работами на еврейские темы Каплан также посвящает свои произведения Ленинграду и иллюстрирует книги выдающихся писателей, в том числе Антона Чехова и Исаака Бабеля, Шолом-Алейхема и Менделе-Мойхер Сфорима, в керамической скульптуре Анатолий Каплан обращался к образам из произведений Гоголя.

В течение 12 лет Каплан был самым высокооплачиваемым художником в Ленинграде, но, согласно политике советского правительства, выручка передавалась государству, а Каплан получал всего 2% от продаж.

Каплан умер в Ленинграде в 1980 году в возрасте 77 лет. Ему так ни разу и не разрешили покинуть Советский Союз, даже для участия в открытии его собственных выставок на Западе.

Большая часть работ, выставляемых в «Бейт Ави Хай», предоставлена Исааком и Людмилой Кушнирами из Санкт-Петербурга. Остальные одолжены для этой репрезентативной выставки из частных коллекций в Иерусалиме и Нью-Йорке.

Выставка откроется 19 января 2023 года в 19:00. Открытие будет сопровождать специальная программа мероприятий, посвященных жизни художника. Вход на выставку бесплатный, но необходима регистрация на сайте. Ежемесячно на выставке будут проходить лекции на разных языках.

К открытию выставки подготовлен полноцветный каталог выставки в твердом переплете на иврите и английском. В него войдут репродукции работ Каплана, которые впервые выставляются за пределами России.

Одновременно с открытием будет запущена онлайн-версия выставки на иврите, английском и русском языках.

Дополнительная информация: https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=17959

Часы работы выставки: с 22 января выставка «Анатолий Каплан. Заколдованный художник» ежедневно, кроме субботы, открыта для публики с 10:00 до 18:00 и в пятницу с 10:00 до 13:00. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

«Бейт Ави Хай» – улица Кинг Джордж 44, Иерусалим.