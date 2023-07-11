Молодые художники и «Заколдованный» художник

Выставка «Заколдованный художник» в Иерусалимском культурном центре «Бейт Ави Хай» продолжается до конца августа. Вокруг выставки, на ней и рядом с ней – как угодно – проводится множество мероприятий: от лекций, экскурсий, мастер-классов анимации для детей до вещей неожиданных, как-то обучение искусству литографии молодых израильских художников, впервые услышавших об Анатолии Каплане и впервые увидевшие его работы благодаря этой чудесной, «зачарованной» выставке.

Об этой необычной коллаборации рассказывают Хадас Сабато – ответственная за образовательные программы и арт-резиденс в «Бейт Ави Хай», и Ориан Гальстер – художница, курирующая этот проект со стороны «Саднат хедпес» – иерусалимского «Семинара печати», центра, предоставляющего художникам возможности заниматься различными видами графики и гравюры, и проводящего выставки. Но на сей раз итоговая выставка этого проекта пройдет в «Бейт Ави Хай» в начале августа, когда литографии, «вдохновленные» Капланом, будут экспонироваться рядом с его работами. А пока что – немного о самом проекте, шесть художников-участников которого впервые обращаются к литографии. Это интересный опыт для художников, которые уже не новички в свой области, и которым предоставилась возможность поэкспериментировать в творческой лаборатории.

Хадас Сабато отвечает за все многочисленные образовательные программы «Бейт Ави Хай», обращающегося к молодежи, подросткам, солдатам, взаимодействующего с образовательными программами других институтов. Вот как она объясняет идею этого проекта: «Вместе с куратором выставки «Заколдованный художник» Амихаем Хасоном мы решили найти пути «переклички» творчества Анатолия Каплана с творчеством молодых современных художников. И потому обратились к шести художникам, работающих в жанрах пластического искусства, предложив им принять участие в этом проекте. Эти шесть художников прослушали лекции искусствоведа Гилеля Казовского и директора «Бейт Ави Хай» Давида Розенсона, посвященные творчеству Каплана и приняли участие в мастер-классах, в рамках которых каждый из них получил возможность создания двух литографических серий. В эти дни художники работают уже над второй серией, вскоре будут подведены итоги мастер-классов, а 4 августа в «Бей Ави Хай» откроется итоговая мини-выставку в рамках выставки «Заколдованный художник». Каждая работа будет снабжена текстом о конкретном художнике и его работах».

Работы сделаны и по мотивам гравюр Каплана и по «следам» его техники: сказочные образы, заброшенные тель-авивские дома, таинственные женщины в интерьере. В этих работах явны проскальзывают «каплановские» элементы, заимствования его работ. Это темы семьи, истории поколений, история галута.

И вот имена молодых художников – участников проекта: Перл Шнайдер, Раайя Брукенталь, Порат Саломон, Менахем Хильберштат, Гай Нисенхойз и Ориан Гальстер.

Ориан Гальстер рассказывает: «Когда я впервые увидела выставку Каплана, меня она очень взволновала – я познакомилась с творчеством прекрасного художника, которого совсем не знала. Я, как художница, считаю, что это большая честь работать под его влиянием, вести с ним диалог, погрузиться в его мир. И так мы и сделали – организовали мастер-класс по изучению гравюры, ведь Каплан был мастером гравюры на камне. Конечно, мы лишь слегка коснулись этого мира, его техники. Но для художников было чрезвычайно важно и полезно узнать о Каплане, его творчестве, познакомиться с ним ближе. Не говоря уже о значении диалога современных художников с Капланом и его искусством, о перекличке между тем, что он делал тогда, и тем, что релевантно в нашем сегодняшнем мире, в нашему искусстве.

Каждый ведет этот диалог по-своему, развивает его в своем направлении. Каждый из шести художников получил свой камень, делает на нем рисунок и печатает шесть литографий, затем стирает рисунок и вновь работает на том же камне над вторым рисунком. Процесс этот долгий и сложный, но мы надеемся всё успеть к открытию выставки в начале августа.

Каплан был незаслуженно мало известен в Израиле. Но ведь его работы очень современны! И они полностью захватили не только меня, но и всех участников этого необычного проекта: каждый из художников что-то взял у Каплана – кто-то взял образ, кто-то повторяет его художественную манеру, кто-то обратился к исторической канве, к местечку Рогачев, где Каплан родился – к забытой деревне, потерянному миру. Ведь люди, которые там жили, думали, что так будет всегда, и вдруг этот мир исчез, как мираж.

Техника литографии предполагает невозможность стереть, исправить неверную линию, так что каждый из нас, можно сказать, со священным трепетом касался камня, понимая, что каждый штрих, след – останется. Кроме того, для нас это был и опыт коллективной работы – взаимопомощи, советов, обсуждений. Все вместе создало особенную атмосферу .

В нашей шестерке есть единственная художница с «русскими корнями», так что этот проект также оказался еще и возможностью услышать рассказ о том что такое быть евреем в Советском Союзе… Я вспомнила о кибуце, в котором вырос мой отец, и о том, как он рассказывал о социалистической идее, о том, что ТАНАХ там учили лишь для того, чтобы поддержать сионистскую идею.

Этот проект стал для нас мостом поколений: все мы, такие разные, были поражены тем, как нас захватили работы неизвестного нам прежде Анатолия Каплана, насколько они «вернули нас домой». И я задумалась над тем, что было с моим отцом? А что было с моим дедом? Что на самом деле спрятано под покровами истории? Поразительно, что все мы, столь разные, испытывали приблизительно одни и те же чувства. И я очень надеюсь, что на выставке это будет видно и зрителям. Эта выставка породила новый интерес и к необычной технике Каплана, и к темам его творчества в среде молодежи и среди молодых художников. которые принимают участие в выставке. Я надеюсь, что, когда наша выставка откроется, и о наших работах начнут говорить, интерес возрастет – и к уникальной технике Каплана, и к личной истории художника, и к истории советского еврейства».

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Сайт «Бей Ави Хай» – https://www.bac.org.il/

Виртуальная экскурсия на русском языке по выставке на сайте «Бейт Ави Хай»

https://www.bac.org.il/ru/exhibitions/?ExhibitionID=18510

Статьи о выставке Анатолия Каплана https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-uznavanie/

https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-zakoldovannyj-xudozhnik-retrospektiva-v-bejt-avi-xaj-v-ierusalime/

Дополнительная информация: https://www.bac.org.il/ru/specials?projectID=18067

Часы работы выставки: «Анатолий Каплан. Заколдованный художник» открыта для публики: воскресенье, вторник, среда, четверг – с 10:00 до 18:00; понедельник – с 10:00 до 22:00; пятница – с 9:00 до 13:00.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ БЕСПЛАТНЫЙ.

«Бейт Ави Хай» – улица Кинг Джордж 44, Иерусалим.

Фото – © Николай Бусыгин – предоставлены пресс-отделом «Бейт Ави Хай»