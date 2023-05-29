Июнь в «Бейт Ави Хай»: субботнее утро, выставка Анатолия Каплана, прогулки, экскурсии, беседы, встречи, лекции.
В июне в Иерусалимском культурном центре «Бейт Ави Хай» пройдет множество мероприятий. Вот часть из них:
5 июня – лекция д-ра искусствоведения Ильи Родова «Миражи и контуры». Советское прошлое глазами израильских художников.
Непостижимые повороты судьбы привели Танхума Каплана в Иерусалим. Не его самого, к сожалению, а тот мир, который он сохранял своих работах. Как здесь, в Израиле, выглядят грёзы об утраченном еврейском местечке, родившиеся в Советском Союзе? Как израильские художники с советскими корнями вспоминают своё прошлое и выражает своё отношение к наследию восточноевропейских евреев? Обо всём этом пойдет речь на встрече с искусствоведом Ильей Родовым в окружении работ Каплана на выставке в «Бейт Ави Хай».
Всех зарегистрированных участников приглашают перед беседой на специальную бесплатную экскурсию с гидом по выставке, которая начнется в 18:30.
У всех участников будет также возможность приобрести каталог выставки по специальной цене (125 шекелей).
ВХОД НА ЛЕКЦИЮ БЕСПЛАТНЫЙ
https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18548
7 июня – Мастер-класс для взрослых «Заколдованная гравюра»
Анна Рахимбердиева, Валерия Михайловская
7 июня (19:30-22:00) в «Бейт Ави Хай» пройдет мастер-класс Анны Рахимбердиевой «Заколдованная гравюра», на котором можно познакомиться с невероятным миром печатной графики, различными видами художественной печати и их возможностями,и создать собственный и единственный экземпляр книжки с рассказом Шолом-Алейхема и вашими иллюстрациями.
В программе – «медленное чтение» короткого рассказа Шолом-Алейхема с литературоведом и журналистом Валерией Михайловской и вырезание гравюр-иллюстраций к нему, а также изготовление собственной сумки с принтом.
Никаких специальных навыков и художественного образования не требуется.
Стоимость участия – 40 шекелей
https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18590
Видеофильм про технику литографии, снятый для выставки Анатолия Каплана:
https://www.youtube.com/watch?v=w4z3KEUXgvc
«БЕЙТ АВИ ХАЙ» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 10 ИЮНЯ, В СУББОТУ УТРОМ и приглашает на прогулки по Рехавии, экскурсии по выставке Анатолия Каплана и беседы в библиотеке.
Помимо программы на русском языке есть также что послушать на иврите https://www.bac.org.il/specials/?projectID=18636 и на английском https://www.bac.org.il/specials/?projectID=18633
Выставка Анатолия Каплана будет открыта для БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ с 9:00 до 14:00.
https://www.bac.org.il/ru/specials?projectID=18664
10 июня, 9:00 и 11:45 – Прогулки по Рехавии и Тальбие с историком Шаломом Богуславским
https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18660
https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18661
С самого своего основания почти 100 лет назад Рехавия и Тальбие считались районами иерусалимской элиты. Там всегда жили богачи, интеллектуалы и знаменитости. Отчасти это верно и сегодня, но население этих районов успело поменяться несколько раз, причем иногда довольно внезапно. За аристократическим фасадом скрываются политические интриги, войны и радикальные общественные перемены, определившие нынешний (и будущий) облик Иерусалима.
Историк и гид Шалом Богуславский – исследователь Иерусалима и Восточной Европы.
На русском языке | Начало прогулок – в 9:00 и в 11:45 от «Бейт Ави Хай» | Примерная продолжительность – 1 час 20 минут | БЕСПЛАТНО по предварительной регистрации
10 июня, суббота, 9:30 – Философия ранним утром
«Мартин Бубер о религии, иудаизме и христианстве». Беседа с исследователем еврейской мысли Ури Гершовичем
В библиотеке «Бейт Ави Хай», продолжительность – 1 час
Нет ничего лучше, чем за утренним кофе и легким угощением беседовать о жизни и творчестве философа Мартина Бубера и его представлениях о религии. Вместе с Ури Гершовичем пройдет обсуждение книги «Два образа веры» – поптыка понять, каким образом диалогическая философия Бубера повлияла на его подход к иудаизму и христианству.
Субботнее утро в библиотеке «Бейт Ави Хай» || 10 июня в 9:30 || Иерусалим, Кинг Джордж 44 || Продолжительность – 1 час || УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, нужно только успеть зарегистрироваться https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18662
10 июня, суббота, 10:30 – «Анатолий Каплан. Заколдованный художник». Экскурсия по выставке со штатным экскурсоводом «Бейт Ави Хай» Инной Баркан
Продолжительность – 1 час 20 минут
БЕСПЛАТНО по предварительной регистрации https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18663
Ретроспектива Анатолия Каплана – YouTube
* Выставка Анатолия Каплана в субботу, 10 июня будет открыта для бесплатного посещения с 9:00 до 14:00
28 июня
Дина Рубина и ее герои
https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18678
Дина Рубина – классик современной литературы, чьи книги переведены на множество языков. Она чуть ли не единственная на русском языке пишет захватывающую приключенческую интеллектуальную прозу.
Дина Рубина – прекрасная актриса, любая ее встреча с читателями превращается в спектакль одного актера, где она дает голос разным своим героям, заставляя зрителя попеременно смеяться и плакать.
Начало в 19:00 || Культурный центр «Бейт Ави Хай» || Иерусалим, ул. Кинг Джордж, 44 || Бесплатная парковка || Цена билета – 40 шекелей
30 июня
Война и мир языков. Шолом-Алейхем между идишем и ивритом
Первая в Израиле ретроспектива художника Анатолия Каплана в культурном центре Бейт Ави Хай сопровождается серией бесед с учеными.
Шолом-Алейхем — самый главный писатель на идише, это всем известно. Немногие знают, что он свободно владел ивритом и охотно на нем писал. Об особенностях творчества Шолом-Алейхема на иврите, о его отношении к «войне языков», о том, как именно он использовал иврит в своих произведениях на идише, а также о переводах произведений Шолом-Алейхем с идиша на иврит пойдет речь в лекции поэта, этнографа и литературоведа Велвла Чернина.
Велвл Чернин – поэт (идиш), этнограф и литературовед. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ (специальность «этнография»), затем Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького. В 1983-1986 гг. работал в редакции журнала «Советиш геймланд». В 1990 году репатриировался в Израиль. Защитил докторскую диссертацию по литературоведению в Университете имени Бар-Илана. В разные годы — преподаватель Университета им. Бен-Гуриона (Беэр-Шева), Университета им. Бар-Илана (Рамат-Ган), Ариэльского университета и кафедры иудаики ИСАА МГУ.
https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18549
Стоимость билета – 20 шекелей
У всех участников будет также возможность приобрести каталог выставки по специальной цене (125 шекелей).
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На сайте «Бейт Ави Хай» появилась виртуальная экскурсия на русском языке
https://www.bac.org.il/ru/exhibitions/?ExhibitionID=18510
Статьи о выставке Анатолия Каплана https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-uznavanie/
https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-zakoldovannyj-xudozhnik-retrospektiva-v-bejt-avi-xaj-v-ierusalime/
Дополнительная информация: https://www.bac.org.il/ru/specials?projectID=18067
Часы работы выставки: «Анатолий Каплан. Заколдованный художник» открыта для публики: воскресенье, вторник, среда, четверг – с 10:00 до 18:00; понедельник – с 10:00 до 22:00; пятница – с 9:00 до 13:00.
Только в субботу 10 июня – с 9:00 до 14:00.
ВХОД НА ВЫСТАВКУ БЕСПЛАТНЫЙ.
«Бейт Ави Хай» – улица Кинг Джордж 44, Иерусалим.