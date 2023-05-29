Июнь в «Бейт Ави Хай»: субботнее утро, выставка Анатолия Каплана, прогулки, экскурсии, беседы, встречи, лекции.

В июне в Иерусалимском культурном центре «Бейт Ави Хай» пройдет множество мероприятий. Вот часть из них:

5 июня – лекция д-ра искусствоведения Ильи Родова «Миражи и контуры». Советское прошлое глазами израильских художников.

Непостижимые повороты судьбы привели Танхума Каплана в Иерусалим. Не его самого, к сожалению, а тот мир, который он сохранял своих работах. Как здесь, в Израиле, выглядят грёзы об утраченном еврейском местечке, родившиеся в Советском Союзе? Как израильские художники с советскими корнями вспоминают своё прошлое и выражает своё отношение к наследию восточноевропейских евреев? Обо всём этом пойдет речь на встрече с искусствоведом Ильей Родовым в окружении работ Каплана на выставке в «Бейт Ави Хай».

Всех зарегистрированных участников приглашают перед беседой на специальную бесплатную экскурсию с гидом по выставке, которая начнется в 18:30.

У всех участников будет также возможность приобрести каталог выставки по специальной цене (125 шекелей).

ВХОД НА ЛЕКЦИЮ БЕСПЛАТНЫЙ

https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18548

7 июня – Мастер-класс для взрослых «Заколдованная гравюра»

Анна Рахимбердиева, Валерия Михайловская

7 июня (19:30-22:00) в «Бейт Ави Хай» пройдет мастер-класс Анны Рахимбердиевой «Заколдованная гравюра», на котором можно познакомиться с невероятным миром печатной графики, различными видами художественной печати и их возможностями,и создать собственный и единственный экземпляр книжки с рассказом Шолом-Алейхема и вашими иллюстрациями.

В программе – «медленное чтение» короткого рассказа Шолом-Алейхема с литературоведом и журналистом Валерией Михайловской и вырезание гравюр-иллюстраций к нему, а также изготовление собственной сумки с принтом.

Никаких специальных навыков и художественного образования не требуется.

Стоимость участия – 40 шекелей

https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18590

Видеофильм про технику литографии, снятый для выставки Анатолия Каплана:

https://www.youtube.com/watch?v=w4z3KEUXgvc

«БЕЙТ АВИ ХАЙ» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 10 ИЮНЯ, В СУББОТУ УТРОМ и приглашает на прогулки по Рехавии, экскурсии по выставке Анатолия Каплана и беседы в библиотеке.

Помимо программы на русском языке есть также что послушать на иврите https://www.bac.org.il/specials/?projectID=18636 и на английском https://www.bac.org.il/specials/?projectID=18633

Выставка Анатолия Каплана будет открыта для БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ с 9:00 до 14:00.

https://www.bac.org.il/ru/specials?projectID=18664

10 июня, 9:00 и 11:45 – Прогулки по Рехавии и Тальбие с историком Шаломом Богуславским

https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18660

https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18661

С самого своего основания почти 100 лет назад Рехавия и Тальбие считались районами иерусалимской элиты. Там всегда жили богачи, интеллектуалы и знаменитости. Отчасти это верно и сегодня, но население этих районов успело поменяться несколько раз, причем иногда довольно внезапно. За аристократическим фасадом скрываются политические интриги, войны и радикальные общественные перемены, определившие нынешний (и будущий) облик Иерусалима.

Историк и гид Шалом Богуславский – исследователь Иерусалима и Восточной Европы.

На русском языке | Начало прогулок – в 9:00 и в 11:45 от «Бейт Ави Хай» | Примерная продолжительность – 1 час 20 минут | БЕСПЛАТНО по предварительной регистрации

10 июня, суббота, 9:30 – Философия ранним утром

«Мартин Бубер о религии, иудаизме и христианстве». Беседа с исследователем еврейской мысли Ури Гершовичем

В библиотеке «Бейт Ави Хай», продолжительность – 1 час

Нет ничего лучше, чем за утренним кофе и легким угощением беседовать о жизни и творчестве философа Мартина Бубера и его представлениях о религии. Вместе с Ури Гершовичем пройдет обсуждение книги «Два образа веры» – поптыка понять, каким образом диалогическая философия Бубера повлияла на его подход к иудаизму и христианству.

Субботнее утро в библиотеке «Бейт Ави Хай» || 10 июня в 9:30 || Иерусалим, Кинг Джордж 44 || Продолжительность – 1 час || УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, нужно только успеть зарегистрироваться https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18662

10 июня, суббота, 10:30 – «Анатолий Каплан. Заколдованный художник». Экскурсия по выставке со штатным экскурсоводом «Бейт Ави Хай» Инной Баркан

Продолжительность – 1 час 20 минут

БЕСПЛАТНО по предварительной регистрации https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18663

Ретроспектива Анатолия Каплана – YouTube

* Выставка Анатолия Каплана в субботу, 10 июня будет открыта для бесплатного посещения с 9:00 до 14:00

28 июня

Дина Рубина и ее герои

https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18678

Дина Рубина – классик современной литературы, чьи книги переведены на множество языков. Она чуть ли не единственная на русском языке пишет захватывающую приключенческую интеллектуальную прозу.

Дина Рубина – прекрасная актриса, любая ее встреча с читателями превращается в спектакль одного актера, где она дает голос разным своим героям, заставляя зрителя попеременно смеяться и плакать.

Начало в 19:00 || Культурный центр «Бейт Ави Хай» || Иерусалим, ул. Кинг Джордж, 44 || Бесплатная парковка || Цена билета – 40 шекелей

30 июня

Война и мир языков. Шолом-Алейхем между идишем и ивритом

Первая в Израиле ретроспектива художника Анатолия Каплана в культурном центре Бейт Ави Хай сопровождается серией бесед с учеными.

Шолом-Алейхем — самый главный писатель на идише, это всем известно. Немногие знают, что он свободно владел ивритом и охотно на нем писал. Об особенностях творчества Шолом-Алейхема на иврите, о его отношении к «войне языков», о том, как именно он использовал иврит в своих произведениях на идише, а также о переводах произведений Шолом-Алейхем с идиша на иврит пойдет речь в лекции поэта, этнографа и литературоведа Велвла Чернина.

Велвл Чернин – поэт (идиш), этнограф и литературовед. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ (специальность «этнография»), затем Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького. В 1983-1986 гг. работал в редакции журнала «Советиш геймланд». В 1990 году репатриировался в Израиль. Защитил докторскую диссертацию по литературоведению в Университете имени Бар-Илана. В разные годы — преподаватель Университета им. Бен-Гуриона (Беэр-Шева), Университета им. Бар-Илана (Рамат-Ган), Ариэльского университета и кафедры иудаики ИСАА МГУ.

https://www.bac.org.il/ru/events/?eventID=18549

Стоимость билета – 20 шекелей

У всех участников будет также возможность приобрести каталог выставки по специальной цене (125 шекелей).

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На сайте «Бейт Ави Хай» появилась виртуальная экскурсия на русском языке

https://www.bac.org.il/ru/exhibitions/?ExhibitionID=18510

Статьи о выставке Анатолия Каплана https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-uznavanie/

https://www.israelculture.info/anatolij-kaplan-zakoldovannyj-xudozhnik-retrospektiva-v-bejt-avi-xaj-v-ierusalime/

Дополнительная информация: https://www.bac.org.il/ru/specials?projectID=18067

Часы работы выставки: «Анатолий Каплан. Заколдованный художник» открыта для публики: воскресенье, вторник, среда, четверг – с 10:00 до 18:00; понедельник – с 10:00 до 22:00; пятница – с 9:00 до 13:00.

Только в субботу 10 июня – с 9:00 до 14:00.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ БЕСПЛАТНЫЙ.

«Бейт Ави Хай» – улица Кинг Джордж 44, Иерусалим.