Заглавное фото – © Александр Ханин

У израильской художницы Александры Цукерман одновременно проходят две выставки: «Вырезки из цвета» в Музее Израиля в Иерусалиме и «Дни» в Художественном музее Петах-Тиквы. Работы одной серии в обоих музеях, пастель на бумаге, вырезки из цвета, день за днём. Работы казалось бы, просты – но это не так, монохромны – и это тоже не так, непонятны – в них можно вглядываться до рези в глазах, рассматривать с лупой, ничего не увидеть, кроме цветной поверхности. И это тоже не так, потому что если отойти и посмотреть с другого угла и слегка покружиться, и даже протанцевать пару па, и обернуться вокруг своей оси, и снова погрузиться в глубины пастели, то тогда можно увидеть – ЦВЕТ..!

Мягкая пастель, однородная поверхность, монохромные цвета – это не лекала, и не выкройки и не шаблоны. Не шелкография, не трафареты, не узоры, не оттиски и вообще не понятно что. Может, это плоская скульптура, распростертые модели, пойманная и запертая в двумерной поверхности энергия цвета, архетип краски, переживания, мягкие цветные слои тактильности, идея восприятия красок – много слов, много впечатлений, много ассоциаций приходят в голову. Но ничего не объясняет, почему эти «вырезки из цвета» создают особое настроение. Казалось бы, эти однородные матовые поверхности – следствие некого монотонного механического процесса, но они появились в результате тщательной ручной работы: цвет и слой, цвет и ещё один слой, и еще слой пастели, и еще и еще. У каждого листа появляется свой оттенок, свой неповторимый крой – вырезанный круглый воротник, воротник отрезной или шалевый, рукав фонариком, фестоны, рюши – что там еще умеют делать профессиональные портнихи так, чтоб каждый сшитая вручную блузка была единственной? Чтобы каждый лист «Вырезок из бумаги и «Дней» был неповторим и в то время взаимодействовал с другими листами.

Александра Цукерман действительно отталкивалась от выкроек индустрии мод из журнала «Burda Moden», когда кусок ткани разрезается по определенным лекалам в определенной геометрии перед тем как стать предметом одежды. Эти «разрезы» «натянуты» художницей между бумагой и красочным слоем. В результате образуется «драматическая абстракция», театр мод, красок и цвета – чувственный, концептуальный, материальный. Хотя, на мой взгляд, ее работы – не абстракция, а медленно разворачивающийся и медленно расшифровывающийся рассказ, пусть и не в области фигуративной живописи, а в области арт-минимализма, связанный с работами таких художников-минималистов как Фрэнк Стелла, Ева Гессе и Мона Хатум.

Названия работ – часть рассказа, описывающие цвет и ускользающее настроение: светло-желтая глазурь, жженая умбра, обожженая красновато-коричневая охра, изумрудно-зеленая, темно-хромированная желтая, светлый кадмий красный, кобальтовый зеленый, голубовато-бирюзовый и т.д.

«Дни» – выставку Александры Цукерман (забыла указать возраст – 41 год, родилась в Москве, в Израиле – с детских лет) в Художественном музее Петах-Тиквы курирует руководитель музея Ирена Гордон. «Дни» – одна из восьми персональных экспозиций зимнего выставочного кластера «Жилые зоны». Восемь художников – восемь персональных выставок, восемь интерпретаций и альтернатив времени и пространству нашего настоящего. Чувства поиска, тревоги, ужаса – и немного потустороннего волшебства. И вопросы: как мы определяем свою жизнь в реальности сознания, разделенного на физическое и дигитально-виртуальное, как выживать в климатическом кризисе, как пересмотреть отношения с близким и дальним окружением, начиная с собственных тел, продолжая семьей, и дальше – к нашим жилым зонам и вообще к Земному шару.

На выставке «Жилые зоны» есть анимация, инсталляции, движущиеся миниатюры. огромные живописные картины, рисованные дневники художника – art-book, скульптуры и видео. Есть движение, вращение и пребывания в среде искусственного интеллекта и в пространстве выставки. И есть вырезки из бумаги, объединенные в экспозиции «Дни» – одного размера прямоугольники красного, фиолетового, желтого, коричневого, зеленого и синего оттенков, сделанные мягкими пастельными мелками. Каждый лист этого хоровода – своего цвета и со своим «разрезом/отрезом». Жесткие рамки определенного размера, однородные пространства (даже квазиоднородные, как считает куратор) и отсутствие повторяющегося мотива – только цвет в стадиях ущербной луны.

Каждый цветной лист – строго фиксированного размера – и белое пространство между ними создают композицию-танец. Каждый рисунок – это чувственная эффектная мягкая плоская скульптура – влияет на соседние, создавая конфигурации из двойных комбинаций. Каждое цветное пространство что-то нашептывает, двигается, покачивается – и уже рисунки ‎‎окружают зрителей цветной комбинаторикой, а их геометрические «вычитания» ведут в иные живописные и ментальные сферы, превращают эти пастели в скульптурно-архитектурные элементы. «‎‎Дни»‎‎ – уже в название есть движение, время, уходящее настоящее, множество изменений день за днём.

Выставку Александры Цукерман в Музее Израиля в Иерусалиме курируют Таня Сиракович и Адина Камен, в Петах-Тикве – Ирена Гордон.

Фото: Музей Израиля, Иерусалим © Зоар Шемеш. Предоставлено пресс-службой музея

Фото: Художественный музей Петах-Тиквы © Элад Сариг. Предоставлено пресс-службой музея

Фото: Художественный музей Петах-Тиквы © Александр Ханин

Alexandra Zuckerman: Color Cuts | The Israel Museum, Jerusalem (imj.org.il) https://www.imj.org.il/en/exhibitions/alexandra-zuckerman-color-cuts

מוזאון פתח תקווה – מוזאון פתח תקווה (petachtikvamuseum.com)

https://www.petachtikvamuseum.com/

Текст – Маша Хинич