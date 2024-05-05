Выставка «Эхо Света» Константина Евменёва 9 и 10 мая в Рамат-Гане

Увидеть звук – услышать свет.. Открытие персональной выставки «Эхо Света» художника Константина Евменёва 9 и 10 мая 2024 года в Рамат-Гане.

Всего два дня – 9 и 10 мая – будет открыта для посещения персональная выставка-квартирник профессионального художника, известного своим глубоким философским подходом к созданию работ, Константина Евменёва. «Есть закономерность, что именно здесь, на земле Израиля, все художники первым делом обращают внимание на Свет. И мной произошло то же самое. Я хочу сказать своими картинами, что свет здесь – особенный. На своей выставке я приглашаю вас посмотреть , послушать, подумать, почувствовать свет» – говорит о своих работах Константин Евменёв. Уникальная возможность побывать в камерном личном пространстве художника и познакомиться с его разнообразным творчеством через живопись, графику, работы из стекла, а также световой перформанс, которой можно будет увидеть 10 мая. В живописных полотнах Евменёва свет преломляется через значимые символы и метафоры еврейского народа в современной художественной интерпретации, создавая в небольшом пространстве объемное путешествие через различные художественные приемы, праздники цвета и света. В своих художественных поисках Константин обращается к аналитическому искусству. Во всех его работах можно увидеть стремление понять взаимосвязь искусства и повседневной жизни.

Константин Евменёв — профессиональный художник, удивляющий разнообразием используемых художественных техник. Можно сказать, что Константин родился с карандашом в руке. Он начал рисовать в возрасте 3 лет и уже в этом юном возрасте обнаружил в себе талант. Родители раскладывали ему старые страницы и рисунки, и он с большим энтузиазмом создавал свой собственный мультяшный мир. Видя его энтузиазм и талант, родители записали его в детскую творческую художественную студию, позже- в детскую школу искусств, и, наконец – Художественно-промышленное училище имени В.М. Васнецова, которое он коончил в 1989 году. Специализируясь на художественном стекле и керамике, за свою карьеру он создал множество произведений искусства в различных материалах и техниках. Константин Евменёв активный участник международных конкурсов и выставок. С 2019 года живет и работает в Рамат-Гане, активно внося свой вклад в культурную жизнь города. Многие из его творений сейчас являются частью частных коллекций.

Куратор выставки: Катя Финкельштейн.

Адрес: Рамат-Ган, Хибат-Цион, 45 – 7 (вход номер 1, этаж 3/5)

Программа и часы посещения:

9 мая, четверг, 19:00 – 22:00. В программе: перформанс «Светохимия», экскурсии с художником и куратором.

10 мая, пятница, 11:00 -14:00. В программе: 12:00 – «Лекция для зрителей», экскурсии с художником и куратором.

Мероприятие в фейсбуке: https://www.facebook.com/events/967644345068130

Текст и фото – по материалам пресс-релиза