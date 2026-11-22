Верхнее фото: Eli Preminger and the Chocolate Factory — photo © Chen Wagshall

10-12 декабря 2026 года (четверг – суббота)

Центр музыки «Пайс», улица Эцион, 48, Раанана

Пять сцен, 20 выступлений, музыка на площади с утра, джем-сейшн каждую ночь

Программа и билеты: https://raananajazzfestival.com/

«Как «Петя и волк», только с грувом!» — так можно сказать о «Крокодилах на голове» — детской программе фестиваля, которую в четверг 10 декабря в 11:00 сыграет на фестивальной площади «Марш Дондурма», иерусалимский духовой оркестр, которому как раз по силам объяснить, как нести на голове целую семью крокодилов. Фестиваль World Jazz Music в Раанане вообще устроен так, что слушателю, будь ему шесть лет или шестьдесят, сидеть в стороне не дают: рядом с музыкантами оказываются и дети на утренних концертах, и взрослые на уроке свинга, и все, кто решат участвовать в вечернем джем-сейшн.

Вечера на втором фестивале World Jazz Music принадлежат звёздам: Пакито д’Ривере, Сирил Эме, нью-йоркскому квартету The New York Junction, саксофнисту Амиту Фридману со струнным ансамблем, Абате Берихуну и Эхуду Банаяю с проектом «Адис Кен», ансамблю Йонатана Авишая и другим. Но у фестиваля есть и вторая — дневная жизнь, а точнее, первая, потому что начинается она раньше вечерней. Она проходит на фестивальной площади Центра музыки «Пайс», совпадает с ханукальными каникулами и придумана для семей, для тех, кому мало просто слушать и хочется ещё и потанцевать, и для молодых музыкантов, которые приезжают заниматься в мастер-классах.

Каждое утро в 11:00 на площади начинается концерт для детей. В четверг 10 декабря «Марш Дондурма» играет «Крокодилов на голове»: музыкальные истории для оркестра и рассказчика. Оркестр ведёт зрителей через африканские степи и шумные городские тротуары к тому самому душу, который ждёт всех нас в конце дня, а по дороге выясняется, что делает белый кот, который мечтает стать чёрным. Одну из историй, «Точно такой же воздушный змей», написала Ноа Сегал, барабанщица оркестра, а спектакль поставила Ярден Бар-Кохва, и он стал хитом.

В пятницу 11 декабря Рани Голан приносит «Новые песни старых времён». Рани Голан из поколения, которое училось читать по стихам Йонатана Гефена и Иегуды Атласа, и спустя больше сорока лет он вернулся к этой книжной полке, только теперь с фортепиано: к каждому стихотворению он написал новую мелодию. На сцене семь музыкантов и специальная гостья Галь Гонен, а дети и родители по ходу концерта получают роли, так что зал в какой-то момент перестаёт быть залом и превращается в ансамбль.

В субботу 12 декабря на сцене — «Детский джаз», где ребёнку объясняют, что такое джаз изнутри: известные израильские детские песни звучат рядом с джазовой классикой в оригинальных аранжировках, а зал поёт, двигается и импровизирует вместе с музыкантами. Заодно выясняется, что такое импровизация и кто такой солист, причём на практике.

Саксофонист Асаф Харис, который играет в «Детском джазе», в пятницу вечером выходит на сцену проекта The Tenors of Our Time, так что детская и взрослая программы фестиваля делят одного саксофониста и объединяются.

У взрослых суббота тоже начинается рано: в 10:00 в аудитории «Эран» идёт музыкальная лекция «Еврейская мафия правит Аллеей жестяных сковородок». Название грознее самой лекции: речь пойдёт о еврейских композиторах и авторах, которые в годы между двумя мировыми войнами, в золотой век американской песенной индустрии, определили язык американской песни и джаза, то есть о Берлине, Хаммерстайне, Гершвине, Керне, Арлене и Роджерсе. Историю за этими песнями рассказывает за фортепиано Раз Ицхаки, а певица Хен Леви тут же их исполняет.

Каждый день в 17:00 на площади проходят выступления, вход на которые свободный. В четверг это шоу «Элла поёт Эллу», посвящённое Элле Фицджеральд: певица Элла Тадмор, у которой за плечами больше двадцати лет выступлений и записей в Израиле и за рубежом, выходит на сцену с четырьмя джазовыми музыкантами, и в их исполнении звучат «Summertime», «Cheek to Cheek», «How High the Moon», «Misty» и «Cry Me a River» в аранжировках, которые сохраняют дух свинга и дают песням личное прочтение.

Пятница на площади устроена для тех, кто любит двигаться. В 16:00 начинается урок свинга «Все на танцпол!», на который не нужны ни опыт, ни партнёр: танцоры школы «Свинг ит — школа танцев свинга» покажут базовые шаги, и очень скоро затанцует вся площадь. Свинг появился вместе с джазом в начале XX века и объединяет разные танцы: чарльстон, линди-хоп, бальбоа, блюз. Его танцуют парами и в одиночку, в любом возрасте, и урок открыт для всех, от внуков до бабушек. Сразу после урока, в 17:00, на той же площади играет Eli Preminger and the Chocolate Factory: трубач Эли Премингер приезжает с музыкантами своей группы, чтобы сыграть старые блюзы, свинг, чарльстон и латинские ритмы в духе зажигательных двадцатых, а танцоры «Свинг ит» выходят на площадку вместе со всеми. Учиться и танцевать здесь можно подряд, без пауз, в которые успеешь передумать.

Есть у фестиваля и менее заметная сторона: мастер-классы для музыкантов от 14 до 25 лет. Все три дня, с 9:30 до 17:00, они играют в разных составах и учатся у приглашённых артистов. Мастер-класс ведёт сам Пакито д’Ривера, семинар для вокалистов — Сирил Эме, а среди преподавателей Уолтер Бландинг (саксофон), Йотам Зильберштейн (гитара), Даг Вайс (контрабас), Зив Равиц (ударные), Алон Явнаи (фортепиано), Себастьян Лаверде (вибрафон), Оскар Стагнаро (бас-гитара) и Марк Уокер (ударные).

В субботу, 12 декабря, в 18:00 в аудитории «Эран» фестиваль завершается карнавалом закрытия. Биг-бэнд Раананы, в котором играют молодые музыканты, выходит на сцену под управлением Амита Фридмана, а к нему присоединяются главные гости: Пакито д’Ривера, Сирил Эме, Уолтер Бландинг, Йотам Зильберштейн, Жока Перпиньян, Ариэль Барт, Салит Лахав и Алон Явнаи. Фридман — саксофонист и композитор, лауреат премии премьер-министра для композиторов, основатель фестиваля и его художественный руководитель, так что вести этот парад ему положено по должности.

Когда концерты заканчиваются, музыка не останавливается: каждый вечер в 22:30 на площади начинается джем-сейшн, и тем, кто пришёл с инструментом, самое время его достать.

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World Jazz Music — джазовый фестиваль в Раанане

10-12 декабря 2026 года, с четверга по субботу

Центр музыки «Пайс», улица Эцион, 48, Раанана, пять сцен

В программе: 20 выступлений, премьерный показ фильма, лекция, детские и семейные концерты, урок свинга, международные мастер-классы для молодёжи, джем-сейшны.

Художественный руководитель: Амит Фридман.

Билеты продаются на отдельное выступление, на день (четверг, пятницу или субботу) и на все вечерние концерты трёх дней,. Парковка в районе центра бесплатная.

Выступления для детей на фестивальной площади бесплатные или стоят символические 20 шекелей, парковка в районе центра бесплатная, а регистрация на международные мастерские для молодежи начинается 20 ноября.

Программа и билеты: https://raananajazzfestival.com/

Instagram: https://www.instagram.com/world.jazz.music/

Facebook: https://www.facebook.com/raananamusiccenter

Все фото предоставлены пресс-службой фестиваля