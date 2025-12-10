Музыка мира на фестивале World.Jazz.Music в Раанане

Верхнее фото: Jerzy Malek – IQ Project.Польский трубач и флюгельгорнист Ежи Малек. Фото – pr

Музыка перестаёт быть жанром и становится языком мира. Именно это обещает новый международный фестиваль World.Jazz.Music, который пройдёт 18–20 декабря в Музыкальном центре Пайс в Раанане. За три дня здесь встретятся музыканты из Марокко, Грузии, Косово, Греции, Польши, США, Австрии, Венгрии и Израиля, а джаз будет звучать в диалоге с традиционной и классической музыкой – от гнауа и балканских ритмов до камерных экспериментов.

Один из самых ожидаемых вечеров фестиваля – концерт Jerzy Malek – IQ Project. Польский трубач и флюгельгорнист Ежи Малек собрал уникальный международный состав: саксофонист Энди Миддлтон (Австрия), пианист Кальман Олах (Венгрия), контрабасист Даг Вайс (Германия/США) и барабанщик Алан Джонс (США). Этот проект построен на оригинальной музыке, написанной специально для ансамбля, и сочетает современный джаз с элементами академической музыки и World Music. В их звучании импровизация опирается на сложную структуру: европейский камерный подход соседствует с открытыми, свободными формами, а джазовый грув впитывает фольклорные интонации. Концерт станет одним из тех редких случаев, когда международный джазовый квинтет предлагает новый материал, созданный именно для фестивальной сцены. Выступление Jerzy Malek – IQ Project состоится в пятницу, 19 декабря, в 21:30 в зале «Эран» в Музыкальном центре Пайс в Раанане.

Другой кульминацией станет особая фестивальная программа – «музыкальная беседа» трубача Авишая Коэна и грузинского пианиста Беки Гочиашвили. Авишай Коэн – один из самых узнаваемых голосов современного джаза, музыкант с ярко выраженным духовным тембром и умением стирать границы между стилями. Его новый альбом Ashes to Gold (2024), вдохновлённый событиями октября 2023 года и японской философией кинцуги, превращает личный и коллективный опыт в поэтический музыкальный путь исцеления и обновления. Бека Гочиашвили, родившийся в Тбилиси в 1996 году, рано проявил себя как «чудо-ребёнок »: уже в девять лет он играл в профессиональных джаз-клубах, побеждал в международных конкурсах и выступал на сценах Birdland и Blue Note рядом с такими мастерами, как Стэнли Кларк и Лени Уайт. Их совместное выступление в Раанане – первая встреча двух музыкантов на одной сцене. Это не просто дуэт, а разговор двух миров: ближневосточной, европейской и американской джазовой традиции у Авишая и грузинской музыкальной памяти у Беки. Программа обещает стать тонкой и очень личной: свет и тьма, паузы и вспышки, импровизация как способ говорить о хрупкости времени. Концерт пройдёт в субботу, 20 декабря, в 18:30 в зале «Эран» в Музыкальном центре Пайс в Раанане.

Между этими двумя полюсами – интеллектуального проекта Jerzy Malek – IQ Project и эмоционального диалога Авишая Коэна с Бекой Гочиашвили – разворачивается весь фестиваль World.Jazz.Music: три дня музыки мира, в которой джаз становится общей платформой для Марокко, Балкан, Грузии, Восточного Средиземноморья и Нью-Йорка. В программе также выступления Омри Мора и Хинд Эннайра, Taulant Mehmeti Balkan Jazz Quartet, Ансамбля Шем Тов Леви, Гилада Хекслемана, дуэта Тамуз Нисим и Георгиоса Назоса, камерные проекты с участием Хадар Нойберг и Кати Тубуль, новый ансамбль Амита Фридмана и заключительный концерт городского биг-бенда Раананы с гостями фестиваля.

Отдельная линия фестиваля – детская и семейная программа KiddoJazz. Это интерактивные концерты, мастер-классы, воркшопы и занятия, где дети и подростки знакомятся с джазом и мировой музыкой не из учебника, а в живом звучании. Участники могут попробовать себя в импровизации, поиграть на инструментах, понаблюдать, как рождается джем прямо на сцене. Для молодёжи предусмотрены отдельные сессии и возможность выступить внутри фестивального пространства.

Фестиваль развернётся на нескольких площадках Музыкального центра Пайс – от большого зала до камерных «гостиных» и уютного фойе, где каждый вечер будут проходить джем-сейшны с участием звёзд фестиваля и молодых музыкантов. Это пространство, в котором профессионалы и слушатели разных возрастов оказываются внутри одного музыкального потока.

Организаторы предлагают удобную систему билетов. Можно приобрести общий билет Pass на весь фестиваль и провести в Раанане все три дня – от утренних детских программ до поздних ночных джемов. Для тех, кто выбирает один день, предусмотрены дневные Pass на 18, 19 или 20 декабря. А если интересует конкретный концерт, например Jerzy Malek – IQ Project или встреча Авишая Коэна с Бекой Гочиашвили, можно купить отдельный билет только на это событие. Информация о тематических пассах (Vocal Pass, World Pass, Jazz Pass, Music Pass), а также о дневных пассах и льготных ценах для жителей Раананы, студентов и пожилых доступна на сайте фестиваля.

Дополнительно об участниках фестиваля – Новый международный джазовый фестиваль: World.Jazz.Music 18–20 декабря в Раанане – ISRAELI CULTURE

Билеты и полная программа фестиваля: https://www.raananajazzfestival.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61584063742305

Все фото предоставлены пресс-службой фестиваля