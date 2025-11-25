Новый международный джазовый фестиваль: World.Jazz.Music 18–20 декабря в Раанане

«Когда ночь заводит саксофон, а сердце отзывается на ритм – тогда джаз становится разговором без слов»

World.Jazz.Music: фестиваль как импровизация, от ритуалов гнауа до андалузского джаза

Говорят, что джаз – это не ноты, это тишина между ними, где мир находит свой настоящий ритм. И если Раанана многие годы держала марку неофициальной джазовой столицы Израиля, питая таланты через свой музыкальный центр и городской биг-бэнд, то теперь эта тишина нарушена. Город делает решительный шаг вперед, превращая джазовую страсть в трехдневный международный фестиваль World.Jazz.Music, который пройдет 18–20 декабря на нескольких сценах Музыкального центра Пайс.

В фестивале под художественным руководством композитора и саксофониста Амита Фридмана примут участие международные музыканты, выступающих вместе с израильскими исполнителями, а также будут представлены уникальные коллаборации, создающиеся специально для фестиваля. Этот фестиваль обещает а серию смелых творческих экспериментов и культурных диалогов, в том числе и детские интерактивные концерты KiddoJazz, а программа фестиваля – это карта, где каждый исполнитель демонстрирует свой уникальный акцент и свою собственную школу:

Среди участников:

★ Трио пианиста Омри Мора и Хинд Эннайра – певица и исполнительница на гамбри (марокканская трёхструнная лютня) из Марокко, которая приедет в сопровождении четырех музыкантов.

★ Taulant Mehmeti Balkan Jazz Quartet – балканский джаз-квартет под руководством гитариста Тауланта Мехмети, уроженца Косово.

★ Бека Гочиашвили – виртуозный грузинский пианист, воспитанник Чика Кориа, который выступит вместе с трубачем Авишаем Коэном.

★ Гилад Хекслеман с международным трио.

★ Ансамбль Шем Тов Леви.

★ Певица и барабанщица Тамуз Нисим (Нью-Йорк) и гитарист Георгиос Назос (Греция).

★ Специальное выступление, объединяющее музыкантов из Израиля и Балкан: пианист Леонид Нестеров и барабанщик Андреас Стефану (Кипр) выступят вместе с саксофонистом Лени Сандерски и басистом Давидом Михаэли.

★ Флейтистка Хадар Нойберг и пианистка Катя Тубуль с квартетом струнных инструментов.

★ Амит Фридман и Камерный джаз.

★ И заключительный концерт городского биг-бенда Раананы с гостями фестиваля.

Фестиваль World.Jazz.Music – это не только вечерние выступления, но и целая инфраструктура для погружения в музыку: мастер-классы, молодежные воркшопы, джем-сейшны в конце каждого дня в уютном фойе, где можно услышать ветеранов жанра (Арэле Камински, Авраам Фельдер) наряду с представителями нового поколения.

Сам фестиваль развернется в четырех пространствах Музыкального центра Пайс, каждое из которых предложит свою атмосферу: от большого зала до интимного «Клуба в гостиной» и «Камерной гостиной». Студенты из Косово и Северной Македонии станут специальными гостями, подтверждая главную миссию этого события: джаз – это не место, а движение, которое всегда ищет новых собеседников.

Хинд Эннайра родилась в городе Эссуэйра (Марокко), на Атлантическом побережье – месте, которое считается колыбелью музыки гнауа.

Она является одной из немногих женщин-гуэмбристов (традиционный трёхструнный бас-лютня гнауа) и выступает как «ма’алема» (мастер музыки гнауа), что подчёркивает её уникальность в традиционно мужском жанре. В своих выступлениях она соединяет древние ритмы гнауа, берберские и арабские влияния, с современными музыкальными формами, включая джаз и рок

Один из лучших албанских джазовых исполнителей в мире Таулант Мехмети – гитарист и композитор, уроженец Косово, впитавший албанскую и балканскую музыку» как часть своей музыкальной ДНК. Его история – это путь преодоления: из раздираемого войной Косово он добрался до Нью-Йорка, получив степень бакалавра в области джазовой гитары в The New School for Jazz Music и магистра джаза в State University of New York.. Мехмети искусно вплетает в джазовые структуры меланхоличные и энергичные балканские мелодии, создавая интригующее музыкальное полотно, где слышны отголоски его корней.

Его квартет сочетает импровизацию джаза с богатыми балканскими мелодиями и ритмами, формируя неповторимую гармонию.

Бека Гочиашвили родился в Тбилиси, уже в раннем возрасте проявил себя как джазовый виртуоз: в пять лет уже исполнял сложные композиции, а в возрасте 16-17 лет вошёл в число самых заметных молодых джазменов, играя с легендами жанра.

Гочиашвили сегодня – виртуоз, чья техника соединяет грузинскую душевность с наследием американского джаз. Бека Гочиашвили, которого сам Чик Кориа называл своим протеже, выступит с израильской звездой – трубачом Авишаем Коэном. К ним присоединится гитарист Гилад Хекслеман со своим международным трио. Гитарист Гилад Хекслеман, уроженец Израиля, уже покорил нью-йоркские клубы и крупнейшие фестивали от Монреаля до Токио своим утончённым стилем. Его международное трио – это трио единомышленников, которые говорят на одном музыкальном языке, хотя родом из разных стран

Особый акцент сделан на уникальных коллаборациях, соединяющих географические точки: нью-йоркская певица и барабанщица Тамуз Нисим выступит с гитаристом Георгиосом Назосом из Греции. Особый балканский проект объединит израильского пианиста Леонида Нестерова и барабанщика Андреаса Стефану (Кипр) с саксофонистом Лени Сандерски и басистом Давидом Михаэли, создав мост между Средиземноморьем и Балканами, демонстрируя музыку Балкан без клише.

Особое место в фестивальной программе занимает Ансамбль Шем Тов Леви. Это имя – легенда израильской музыки: композитор, пианист и флейтист Шем Тов Леви не одно десятилетие прокладывает мост между народными мелодиями и джазовым искусством. В его исполнении старинные восточные темы обрастают джазовой гармонией.

Тамуз Нисим, израильская вокалистка и перкуссионистка из Нью-Йорка, и греческий гитарист Георгиос Назос создают камерную магию дуэта. В их исполнении джазовые стандарты превращаются в личные истории – где-то прослушивается греческий мотив из таверны у Эгейского моря, а где-то отголоски нью-йоркского свинга.

На фестивале World.Jazz.Music хватает смелых экспериментов, и один из самых изящных – соединение джаза с классической музыкой. На сцену камерной гостиной выйдут флейтистка Хадар Нойберг и пианистка Катя Тубуль, соединив миры Моцарта и Монка.

Эту эстафету джазово-камерных поисков подхватывает и сам художественный руководитель фестиваля, израильский саксофонист Амит Фридман. Известный тем, что он смело смешивает стили, Амит Фридман представит свой новый проект, где джазовая группа играет в сопровождении струнных и духовых из классического ансамбля. Его камерный джазовый проект – лаборатория звука на сцене.

А в финале фестиваля на сцену поднимется городской биг-бэнд Раананы.

Билеты и дополнительная информация:

https://www.raananajazzfestival.com/

https://www.instagram.com/raananamusiccenter/

https://www.facebook.com/raananapaismusiccenter

Все фото предоставлены пресс-службой фестиваля