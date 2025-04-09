“Хитрая улыбка мироздания”: концерты Ильи Небослова в Израиле

Текст – © Наталия Беленькая

“Небослов? Я его вообще не слышала, хотя было что-то там про мосты”, говорю старшему товарищу, продвигающему здесь его творчество и инициатору гастролей. “Это очень далеко от того, к чему мы привыкли”, осторожно говорит он, зная мой вкус.

Ага, думаю я, начав-таки слушать, “acquired taste”, или по-нашему, долгий вруб – сперва прислушиваешься, вспоминая выражение из той же среды “не торкает”, кривишь губы и анализируешь, после чего обнаруживаешь себя давным-давно по уши в чужой поэтике, бесконечно падающей и падающей в бездонную кроличью нору его слов, и в результате приложившей руку к организации тура. (Так вот о чем строка “Представь, ты с самого верхнего этажа / Неожиданно падаешь вниз” из его программной вещи “Музыка – это математика”).

В этой вселенной – космос и коты, пледы и бесприютность (автор и раньше-то был Снусмумриком, а в последние пару лет и вовсе перекати-поле), Муми-тролль и Алиса (у него несколько мюзиклов по книгам Туве Янссон и “Алисе в Зазеркалье”, записанных и сыгранных силами друзей), незаметные переходы от слез к смеху и наоборот, и песни, приходящие к нему целиком во сне – в общем, живой как жизнь. “Подымите руку, кто был на “Пустых холмах!”, говорит он на хайфском концерте, где неожиданно появился его давний барабанщик. Такие в зале есть – это был уникальный парад неформатной музыки России, происходивший каждое лето и не обходившийся без участия группы, название которой теперь стало псевдонимом Ильи, их песня “Не стоим на мосту” ассоциируется с фестивалем и той ушедшей эпохой намертво. С виду простые тексты и не очень стандартная музыка (с большой натяжкой можно установить параллели с Веней Дркиным и группой 5’nizza и тут же от них отказаться), питалось все это битлами, Аквариумом и музыкой к детскому кино, как и у многих, но до чего же этот результат отличается от других. Поэзию действительно воспринимаешь порой поперек души (ему всего 45, так пишут нынешние для еще более молодых), но полюбившееся играет и играет в голове. Он может в чисто роковый драйв (эпического уровня ритм-гитарист, говорю как постоявшая рядом на сцене со скрипкой, спасибо ему, что он это вытерпел), может в его кухонную форму, когда играет в формате квартирников без подключения, студийные аранжировки вообще ни на что не похожи (точнее, похожи, но очень далеки от живых концертов, которые играются безо всякой электроники в одну гитару). Он незаслуженно непопулярен и мы намерены это изменить.

Среди прошедших концертов можно отметить неожиданный джем в Иерусалиме с двумя флейтистами и скрипачкой (с первыми он много лет не виделся и не играл, но звучало как будто вчера расстались, с последней в процессе познакомился), а также концептуальный вечер, где иерусалимский музыкант и переводчик Степан Печкин пел свое и проигрывал фрагменты из аудиоспектакля по “Путеводителю по галактике” Дугласа Адамса, а Небослов исполнил кучу песен, написанных им к самой странной сказке про муми-троллей “Папа и море”. Далее в этом туре:

8/4, 20:00 Хайфа, клуб Чердак, Герцль 23, программа “Выход на крышу” https://www.facebook.com/events/1585816668796014/

10/4, 19:00, Хайфа – Котофония (Песни о кошках и котах), клуб Omanut Hashalom (“У Ирци”), Ашалом 2, запись по 0545-655323 https://www.facebook.com/events/1411967196848405/

11/4, 12 дня – Муми-дом в Гедере, мономюзикл “Муми-тролль и комета”, https://www.facebook.com/events/1605436810109892/

Запись: https://forms.gle/aJUEioGCBqZhPSSG6

13/4, 19:00 – Тель-Авив, “Перелетный чайник”, ул. Леванда, 2, белая дверь со двора https://www.facebook.com/events/971513371827256/

Вход на все концерты: Donation (это важно, музыкант с этого живет)

Ютуб-канал Небослова: youtube.com/@kolomiec

Первый концерт тура в Тель-Авиве: youtube.com/live/DeUnFluOPa4

Премьера песни “Рукописи горят” в рамках радиоэфира: youtube.com/live/DyYkhrIIySY?t=6230