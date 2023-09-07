Юлиан Рахлин и мозаика звуков: сюрпризы нового сезона Иерусалимского Cимфонического Оркестра

Фото – © David Vinokur

У нас с вами вновь есть повод для радости: музыкальным руководителем и главным дирижером Иерусалимского Cимфонического Оркестра (ИСО) стал выдающийся музыкант Юлиан Рахлин. Не удивительно, что новый, 86-сезон оркестра предлагает любопытную программу, где прозвучит отборная музыка самых разных жанров, да к тому же в превосходном исполнении. Именно так: 86-летний оркестр по-прежнему прельщает лучших дирижеров и солистов, в чем нам вскоре представится возможность убедиться. Более того, ИСО побалует нас сразу несколькими операми, в том числе раритетными. Но об этом – позже.

А пока – о том, что новый музыкальный руководитель оркестра не раз в течение сезона повернется к публике не только спиной (заняв место за дирижерским пультом), но и лицом – причем не только как солирующий скрипач, но и как участник камерных ансамблей. И произойдет это во многих городах страны, а не только в Иерусалиме, что особенно радует. Ведь Рахлин любой опус исполняет с присущим ему блеском и светскостью манер, пленяя тем, как тонко он чувствует стиль, фразу и интонацию, а также техникой, доведенной до совершенства. Играет он на скрипке «ex Liebig» Страдивари (1704), любезно предоставленной ему частным фондом графини Анжелики Прокоп, и на альте Гваданини (1757), предоставленным Фондом дель Джезу (Лихтенштейн).

Убедиться в сказанном нам предоставится возможность уже в октябре, когда меломанам Иерусалима, Тель-Авива и Ашдода будет представлена первая классическая программа 86-сезона ИСО. Под управлением Юлиана Рахлина прозвучат Четвертая симфония Чайковского и его же Скрипичный концерт, а также «Праздничная увертюра» Шостаковича. Программа, разумеется, не случайна: Четвертая симфония Чайковского создавалась во время Русско-турецкой войны, которая была для композитора роком, фатумом, подлинной трагедией; оттого Четвертую часто называют «криком души». Причем души не героя-вояки, а обычного живого человека. Даже мажорный финал здесь трагичен, ибо веселье – чисто внешнее, а внутри у человека беда. Как бы ни пытались валторны трубить во все фанфары. «Пеняй на себя и не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все-таки можно», – писал в ту пору Петр Ильич Надежде Филаретовне фон Мекк, своему «лучшему другу», которой и посвящена симфония. Ассоциации очевидны.

Скрипичный концерт Чайковского был создан вскоре после окончания Четвертой симфонии, в том же 1878 году, оттого оба опуса схожи по настроению: чеканная речь и лирические раздумья первых частей увенчаны картинами народного веселья в финале. Вот что писал композитор во время работы над концертом неизменной фон Мекк: «Я сегодня в самом мрачном состоянии духа. Я не могу даже работать, – до того всецело поглощен грустными, безнадежно грозными политическими известиями. Нужно ожидать войны. Опять потекут кровавые реки; опять интересы искусства отойдут на последний план. Мне как-то совестно приниматься за переписку Скрипичного концерта ввиду угрожающей нам музыки ядер, бомб, пуль и торпед».

К слову, концерт этот невероятно сложен для исполнения; известно, что поначалу Чайковский посвятил его Леопольду Ауэру, но тот не решился сыграть сие произведение из-за слишком уж сложных пассажей. Впервые Скрипичный концерт Петра Ильича исполнил Адольф Бродский, которому он и был перепосвящен.

Что же касается «Праздничной увертюры» Шостаковича, впервые исполненной в 1954 году, в канун 37-й годовщины Октября и к открытию ВСХВ (Выставки достижений народного хозяйства), то в ней явно можно расслышать «оттепельный мажор». Летописцы любят вспоминать, что именно под звуки «Праздничной увертюры» заиграл цветными струями фонтан «Каменный цветок», который многие наверняка видели на ВДНХ. Ирония Шостаковича на сей раз проявилась в плакатности и простоте, «понятных советским гражданам», при этом открывающие увертюру фанфары – цитата из пьесы «День рождения», сочиненной к 9-летию дочери Галины и включенной в цикл «Детская тетрадь», – не публиковалась в составе цикла вплоть до смерти автора. Кстати, именно за эту «образцово-показательную» увертюру автор получил звание Народного артиста СССР. Вот и думайте, плакать тут или смеяться. Однако музыка ее настолько выразительна, темп столь легок и стремителен, письмо столь каллиграфично, а драматургия столь совершенна, что мы, безусловно, с честью отпразднуем ею открытие нового сезона ИСО – первого сезона под руководством блистательного Юлиана Рахлина.

Один из самых востребованных скрипачей и альтистов мира, дирижер, лауреат множества международных конкурсов, в том числе классического «Евровидения» (тогда ему было всего 14), да к тому же вошедший в историю как самый молодой солист, когда-либо выступавший с Венским Филармоническим Оркестром (коим управлял не кто иной как Рикардо Мути), Юлиан Рахлин ныне является профессором Венской консерватории. Она же – его alma mater: именно здесь Рахлин учился у профессора Бориса Кушнира, который пару лет назад в нашем с ним интервью рассказал много чего замечательного. В частности, о том, что Юлик с детства – мы ведь знаем, что в три годика родители увезли его из Вильнюса в страну Альп и озер, где он и проживает по сей день – наделен «гениальным звуком». И добавил: «Его игра состоит из многих феноменальной красоты звуков, из которых складывается неповторимый звук, которым он наделен до сих пор».

Ну и, конечно, нельзя не вспомнить руководимые им фестивали, особенно Herbstgold во дворце Эстерхази в Айзенштадте и всемирно известный фестиваль камерной музыки «Юлиан Рахлин и его друзья» в Дубровнике. Об этом фестивале большой затейник Алексей Игудесман, друг Юлика Рахлина (и тоже, кстати, ученик Бориса Кушнира) снял однажды фильм «Noseland» – «Земля носов», или «Носляндия»: про сумасшедшую жизнь музыкантов, про изнанку мира классической музыки.

А еще Юлиан Рахлин стажировался у Пинхаса Цукермана, изучал дирижирование у Мариса Янсонса и Даниэле Гатти, некоторое время назад занял пост главного дирижера Норвежского симфонического оркестра Кристиансанда, является главным приглашенным дирижером филармонического оркестра Турку в Финляндии, и отныне, как уже говорилось, – музыкальным руководителем и главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра.

С его легкой руки новый сезон ИСО – рекордсмен по соседству контрастных акустических событий; к тому же за каждым оркестровым предисловием следует выступление солистов первой величины. Тут вам и дирижеры Джон Аксельрод и Азиз Шохакимов, и пианисты – Алексей Володин и Александр Малофеев, и любимый всеми «Паганини трубы» Сергей Накаряков, и чудесная израильская виолончелистка Даниэль Акта, и совсем еще юные дарования, которых всегда так приятно открывать для себя. Интересно, что в концертных программах сочетаются опусы очевидные и не совсем. К примеру, на первом концерте фестиваля «Pianos», который оркестр учудит 7 ноября в Иерусалимском театре, рояль будет звучать на равных с органом и… компьютером. Дирижер Рои Азулай в союзе с пианистом Хагаем Йоданом и оркестром поднесут публике Первый фортепианный концерт Сен-Санса, его Третью «Органную» симфонию и его же Danse macabre, а на десерт – Концерт для фортепиано, компьютерных технологий и оркестра Амнона Вольмана. С 5 по 7 декабря в Иерусалиме, Герцлии и Хайфе Юлиан Рахлин представит собственное видение (и слышание) Скрипичного концерта Мендельсона, «Карнавальной увертюры» Дворжака и его же Девятой симфонии «Из Нового Света». В марте с его подачи моцартовская увертюра к «Свадьбе Фигаро» вступит в полемику с Третьей «Героической» симфонией Бетховена, а между ними уютно уместится Концертная симфония Амадеуса для гобоя, кларнета, валторны и фагота с оркестром (солируют музыканты ИСО). В мае оркестр под управлением Юлиана Рахлина впервые в Израиле исполнит Симфониетту № 1 Вайнберга «На еврейские темы», а Даниэль Акта в той же программе сыграет Первый виолончельный концерт Сен-Санса; завершит вечер Первая симфония Брамса (точнее, целых три вечера – в Хайфе, Иерусалиме и Беэр-Шеве). Кроме того, Рахлин будет дирижировать праздничным концертом Иерусалимского симфонического оркестра в честь Дня независимости Израиля 13 мая, и завершит свой сезон выступлением в программе «Метеор» вместе с захватывающе талантливым пианистом Александром Малофеевым со Вторым фортепианным концертом Рахманинова; ИСО же, ведомый Рахлиным, предложит увертюру к «Руслану и Людмиле» Глинки и – ни много ни мало – «Фантастическую симфонию» Берлиоза.

В грядущем сезоне Иерусалимский Симфонический отметит 120 лет со дня рождения Марка Лаври – уроженца Риги, которому принадлежат невероятно трогательные слова: «Я прибыл в Эрец-Исраэль в 1935 году и сразу почувствовал, что нашел свою духовную родину. Почувствовал, что приземлился там, где мне самое место, что я нашел место, за которое стоит бороться. Я почувствовал, что эта страна вдохновляет меня как композитора и что здесь я напишу свои лучшие произведения». Так оно и случилось – он, по сути, создал новый стиль, ставший основой израильской музыки. В чем нам предстоит возможность убедиться 24 января, когда ИСО под управлением Джона Аксельрода исполнит в Иерусалимском театре оркестровую сюиту Марка Лаври «Картины Иерусалима». Обратите внимание: в этом концерте солирует на флюгельгорне Сергей Накаряков, который аранжировал для своего инструмента до-мажорный Виолончельный концерт Гайдна. В той же программе – Десятая симфония Шостаковича и вариации для трубы «Венецианский карнавал» Жан-Батиста Арбана; если вы никогда не слышали этот опус, сделайте это непременно – тем более что сыграет его Накаряков собственной персоной.

Выдающийся немецкий дирижер Кристоф Альтштадт появится за пультом ИСО в феврале (концерты пройдут в Иерусалиме, Ашкелоне, Тель-Авиве, Ашдоде) вместе с MultiPiano Ensemble: речь идет об уникальном «модульном» фортепианном ансамбле, участники которого играют в различных комбинациях и в четыре руки, и на нескольких роялях. Проект MultiPiano был запущен в 2011 году под эгидой Музыкальной школы Бухмана-Меты, а задействованы в нем яркие молодые пианисты Израиля и их наставник Томер Лев, один из самых уважаемых музыкантов страны. На сей раз нам предстоит услышать симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля», Двойной клавирный концерт Баха № 1, Grand Duo Мошелеса для двух фортепиано в восемь рук с оркестром, «Русскую рапсодию» для двух фортепиано с оркестром Рахманинова и Первую симфонию Шостаковича.

Заключительным аккордом сезона станет июльский концерт, в котором два замечательных музыканта – дирижер Азиз Шохакимов и пианист Алексей Володин – сразят публику наповал Первым фортепианным концертом Рахманинова, а дирижер с оркестром – Седьмой симфонией Прокофьева, Сюитой № 2 из балета «Дафнис и Хлоя» Равеля и «Половецкими плясками» из оперы «Князь Игорь» Бородина.

Все эти концерты объединены в «Классическую серию» нового сезона, а серий – или, если угодно, абонементов – у ИСО не счесть. Скажем, камерная серия, в которой новый музыкальный руководитель оркестра будет играть на скрипке в разных составах (в том числе в дуэте с Александром Малофеевым) – и Моцарта, и Бетховена, и Брамса, и Мендельсона, и Прокофьева, и финского универсала Олли Мустонена.

Еще о главном: у израильской публики будет возможность насладиться прекрасными голосами – специальная серия «Опера в ИСО» сулит немало открытий. Скажем, 30 октября можно посетить одноактную оперу «Желтая принцесса» Сен-Санса – вот признайтесь, вы ее когда-нибудь слышали? А еще до того ценителей Бартока и сгущенно-символистского музыкального языка ждет «Замок герцога Синяя Борода» с меццо-сопрано Мартой Маталон. Не обойдена вниманием и оперетта: в январе в Кирьят-Моцкин и Герцлию заглянет «Летучая мышь» Штрауса, место за дирижерским пультом займет Дэвид Аронсон из Венской Государственной оперы, а режиссером выступит Розмари Данцигер (проект осуществляется совместно с Vienna-Tel Aviv Vocal Connection). И еще об оперных деликатесах на роскошном пиру нового сезона Иерусалимского симфонического: «Свадьба Фигаро» Моцарта в марте будет праздноваться в Кирьят-Моцкине, Герцлии, Иерусалиме и Ришон ле-Ционе при участии опять же Vienna-Tel Aviv Vocal Connection, Дэвида Аронсона, Розмари Данцигер и созвездия солистов. Ну а чем дальше, тем чудесатее: в июне ИСО предложит поклонникам истинных раритетов «Армиду и Ринальдо» Джузеппе Сарти на сюжет эпизода поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» – восхитительную барочную оперу с «ариями гнева», «героическими ариями» и прочим бурлением страстей. Завершит оперную серию в июле «Мадам Баттерфляй» Пуччини.

Весьма необычную серию концертов под названием «Может ли музыка рассказать историю?» придумал авторитетный швейцарско-американский дирижер и исследователь Леон Ботштейн. Сорок лет маэстро Ботштейн, бывший музыкальный руководитель ИСО, составляет тематические концертные программы, раскрывая аудитории тайны, скрытые в нотах (один из его циклов называется «Рассекреченная классика») в контексте литературы и живописи того или иного периода, а также извлекает из забвения неведомые шедевры. На сей раз Леон Ботштейн подготовил три концерта: первый из них будет посвящен вопросу, который занимал композиторов и музыкантов начиная с 19 века: если ноты – это не слова, как может музыка рассказывать историю просто с помощью звуков? (В качестве «звуков» выступят увертюра «Манфред» Шумана, «Энигма-вариации» Элгара и «Дон Кихот» Рихарда Штрауса.) Второй концерт представит «прогрессивного» (именно так сформулировал это маэстро) Густава Малера на примере Седьмой симфонии – самой личной и самой интригующей из всех его симфоний, апофеозе недосказанности и неоднозначности. Третий концерт посвящен успешной интеграции еврейских композиторов из Восточной Европы в мейнстрим американской культуры.

Еще одно мудрое решение нового руководителя ИСО – акцент на привлечение в концертные залы самой юной аудитории. Оттого известный выдумщик, блестящий музыкант и дирижер Рони Порат возглавит серию концертов для детей и юношества (или, если угодно, для всей семьи) «Classic Fun», в котором нас ждут забавные театрализованные музыкальные представления, об одном из которых я просто обязана упомянуть: речь идет о знакомстве с жизнью и творчеством Людвига ван Бетховена с точки зрения госпожи «Бетти Ховен» – бесцеремонного профессора, большого поклонника великого композитора, которая смоделировала по его образу и подобию не только свой дом, но и всю свою жизнь.

Из особых концертов хочется отметить февральский, когда в рамках «Мустоненфест» прозвучит «Реквием» Верди. Место за дирижерским пультом займет Андрес Мустонен – известный эстонский дирижер и скрипач, отличающийся неординарным подходом к хрестоматийным опусам. В другом концерте Мустонен предложит собственную версию Пятой симфонии Шуберта, в которой столько весенней свежести, что о чернильном феврале придется забыть. Еще прежде, в феврале, дирижер Иван Великанов и пианист Ваг Папян выскажут все, что думают по поводу гершвиновской Рапсодии in Blue, и не только. С конца ноября по конец декабря оркестр проведет интереснейший фестиваль «Аллилуйя», на котором прозвучит среди прочего оратория Генделя «Израиль в Египте» в аранжировке-переосмыслении исполнителя на уде и ситаре Яира Далаля, а также пиюты и суфийская поэзия.

ИСО продолжит сотрудничество с Мормонским университетом, которое выльется в серию камерных концертов – их непременно стоит посетить. Специальные программы посвящены танго, фламенко, музыке из кинофильмов, песням Саши Аргова и прочему интересному – чудесам израильской природы, к примеру. И, разумеется, стоит упомянуть The Jewish Music Series, где прозвучит потрясающая канторская музыка, с которой Иерусалимский оркестр связывает многолетняя история – с первого дня своего существования в качестве оркестра радиовещания этот коллектив поддерживал тесную связь с канторской традицией. По преданию, первыми нотами, прозвучавшими в эфире в марте 1936 года в эфире Британско-Палестинской радиовещательной службы, было вступление к нигуну Хаима Витторио Вайнберга. И, наконец, еще одно знаменательное событие: композитором-резидентом Иерусалимского Cимфонического Оркестра объявлен Беньямин Юсупов.

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Первые концерты 86-го сезона Иерусалимского Cимфонического Оркестра состоятся:

4 октября в 19:30, зал «Генри Краун», Иерусалим

5 октября в 20:00, зал «Смоларш», Тель-Авив

8 октября в 20:30, Центр сценических искусств, Ашдод

Билеты в «Браво» здесь: https://bit.ly/4870oEk и здесь: https://bit.ly/3Z6nIhk

Кроме того, стоит уже сегодня приобрести абонемент на приглянувшиеся вам концерты сезона. Сделать это можно здесь: https://www.jso.co.il

Автор текста: Лина Гончарская. Фотографии: Юлиан Рахлин – © Ashley-Klaasen, ©Evgeny Evtiukhov, ©Todd_Rosenberg. Оркестр – © David Vinokur. Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting