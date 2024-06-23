Юлиан Рахлин: «Израиль – моя вторая родина и каждый приезд сюда – особенное событие»

Заглавное фото: Юлиан Рахлин. Фото – © Ashley Klaasen

C 1 по 4 июля в Иерусалиме, Герцлии, Тель-Авиве и в Петах-Тикве состоятся концерты Иерусалимского Симфонического Оркестра под руководством маэстро Юлиана Рахлина. На концертах прозвучат «Фантастическая симфония» Берлиоза, «Праздничная увертюра» Шостаковича и Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова, который исполнит участие известный пианист Александр Малофеев, прилетающий в Израиль из Берлина.

Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского Симфонического Оркестра он стал с осени 2023 года, возглавляя параллельно с сезона 2023/24 Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии), а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Накануне выступлений Юлиан Рахлин рассказывает о программе июльских концертов, о сотрудничестве с Иерусалимским Симфоническим Оркестром, об особой связи с Израилем и любви к Израилю.

– Юлиан, в июле мы снова, с удовольствием встречаемся с вами на концертах. В этот раз они пройдут в четырех городах: в столице – в Иерусалиме, Герцлии, Тель-Авиве и Петах-Тикве. Какую программу вы нам представите?

– Представлю замечательную программу заключительного концерта сезона, который начнется с Фестивальной увертюры Шостаковича. Название говорит само за себя. Это праздник, прекрасное начало концерта. Затем прозвучит сверх-популярный, один из самых любимых фортепианных концертов у публики и исполнителей – Второй концерт Рахманинова. Прозвучит в исполнении абсолютно гениального пианиста, всемирно известного, знаменитого и молодого исполнителя – Александра Малофеева. То, что он согласился приехать к нам в Израиль и будет работать с Иерусалимским Симфоническим Оркестром – это большая честь и для меня лично, и для оркестра.

Во втором отделении прозвучит одна из самых важных симфоний мирового симфонического репертуара – «Фантастическая» симфония Гектора Берлиоза. Поэтому я и уверен, что это будет торжественное закрытие сезона.

Я рад, что в такое трудное время для Израиля мы выступим в 4 центральных городах страны и надеемся, что соберем полные залы. Публика – это огромное счастье и для музыкантов и, конечно, для меня тоже. Публика дает вдохновение и энергию. Подчеркну, что израильская публика невероятно теплая и очень эрудированная. Поэтому для нас это всегда огромное удовольствие – играть в залах по всему Израилю, по всей стране.

– Александр Малофеев выступает с лучшими оркестрами мира: и с Бостонским, и с Филадельфийским, и скоро будет концерт в Ла Скала. Я считаю, что это огромная заслуга директора Иерусалимского Симфонического Оркестра и ваша в том, что вам удается пригласить в Израиль гениальных, талантливых исполнителей, несмотря на непростое время. Ваше стремление дать сцену молодым талантам очень впечатляет.

– Я очень рад, что мы будем выступать с этим талантливым пианистом. Мне важно представить публике в Израиле молодых и талантливых музыкантов, потому что без молодых исполнителей у классической музыки нет будущего, а этого мы не можем допустить.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве с Иерусалимским Симфоническим Оркестром.

– Когда меня назначили главным дирижером оркестра, это было для меня большой честью и радостью. Я постоянно приезжаю в Израиль вот уже 37 лет… И неважно в какое время, это всегда так было – у меня тут родственники. Несмотря на то, что я здесь никогда не жил, Израиль для меня – вторая родина. Каждый приезд сюда – это нечто особенное. Атмосфера, теплота. Теплота не только погоды, но особенно теплота людей, их гостеприимство, их радушие и отдача. В том числе, и музыкальная отдача – Иерусалимскому Симфоническому Оркестру уже 86 лет. Оркестр сотрудничал со всеми крупными дирижерами и солистами. Музыканты оркестра абсолютно замечательны и я уверен, что несмотря на возраст, у оркестра большое будущее. Он может стать послом Иерусалима, культурным послом всей страны и этого святого города. Это уникальная возможность.

Энергетика оркестра потрясающая. Я получаю огромное удовольствие от работы с этим коллективом. И на репетициях, и на концертах. Концерт – это вишенка на торте, он длится два часа, а репетируем мы каждый день, целую неделю, часами. В течение многих часов идет процесс разработки интерпретации, поиска общего языка: я учусь у оркестра, оркестр доверяет моим идеям и представлениям, тому, как я вижу то или иное сочинение композитора. Конечно, вкусы меняются, проходят годы, и мы возвращаемся к какому-то произведению с другими ощущениями и чувствами.

Процесс поиска этих чувств с оркестром приносит мне огромное удовольствие: музыканты приходят на репетицию не как на работу, а для того, чтобы создать нечто особенное, чтобы концерт стал Событием для зрителей. Мы должны сыграть так, чтобы публика обязательно захотела вернуться на наши концерты.

– Пара вопросов не о музыке. Ваше самое любимое место в Израиле, и ваше любимое блюдо?

– В Израиле люди понимают в еде. Есть страны, где нужно искать, куда идти, чтобы вкусно поесть. В Израиле можно зайти в любое место – даже съесть на улице шварму или что-то самое простое, и это будет так вкусно! Мы с женой обожаем еврейскую еду. Израильскую, еврейскую. Кухня здесь – абсолютно современная, можно найти все, что хочешь.

Любимые места… По красоте и атмосфере, Иерусалим – уникален. У этого города особая энергия – неспроста все религии собрались именно здесь. Сейчас я больше времени провожу в Иерусалиме и обожаю гулять, знакомиться с городом. В нем столько парков, столько приятных мест, маленькие улочки, кафе, музеи – есть все, что хочешь! Вот только моря нет в Иерусалиме, но всего за 50 минут можно добраться до пляжей.

У вас – прекрасная страна. Желаю Израилю всего самого-самого лучшего! До встречи на концертах в июле.

С Юлианом Рахлиным беседовала София Нимельштейн

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Иерусалимский симфонический оркестр. Программа «Метеор»

Солист – Александр Малофеев (ф-но)

Дирижёр – Юлиан Рахлин

В программе:

Гектор Берлиоз. «Фантастическая симфония», op. 14

Дмитрий Шостакович. «Праздничная увертюра» («Festive Overture»), op. 96

Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2

1 июля | понедельник | 19:30

«Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна

2 июля | вторник | 20:00

Герцлия, Центр исполнительских искусств

3 июля | среда | 20:00

Тель-Авив, аудитория «Смоларш»

4 июля | четверг | 20:00

Петах-Тиква, «Гейхал а-тарбут»

Билеты в «Браво»: https://bit.ly/4aEGuAi

Фотографии:

Юлиан Рахлин: © Ashley Klaasen; © Janine Guldener

Оркестр – © David Vinokur

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting