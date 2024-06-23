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Интервью

Юлиан Рахлин: «Израиль – моя вторая родина и каждый приезд сюда – особенное событие»

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Заглавное фото: Юлиан Рахлин. Фото –  © Ashley Klaasen

C 1 по 4 июля в Иерусалиме, Герцлии, Тель-Авиве и в Петах-Тикве состоятся концерты Иерусалимского Симфонического Оркестра под руководством маэстро Юлиана Рахлина. На концертах прозвучат «Фантастическая симфония» Берлиоза,  «Праздничная увертюра» Шостаковича и Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова, который исполнит участие известный пианист Александр Малофеев, прилетающий в Израиль из Берлина.

Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского Симфонического Оркестра он стал с осени 2023 года, возглавляя параллельно с сезона 2023/24 Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии), а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Юлиан Рахлин. Фото - © by Janine Guldener

Юлиан Рахлин. Фото – © by Janine Guldener

Накануне выступлений Юлиан Рахлин рассказывает о программе июльских концертов, о сотрудничестве с Иерусалимским Симфоническим Оркестром, об особой связи с Израилем и любви к Израилю.

– Юлиан, в июле мы снова, с удовольствием встречаемся с вами на концертах. В этот раз они пройдут в четырех городах: в столице – в Иерусалиме, Герцлии, Тель-Авиве и Петах-Тикве. Какую программу вы нам представите?
– Представлю замечательную программу заключительного концерта сезона,  который начнется с Фестивальной увертюры Шостаковича. Название говорит само за себя. Это праздник, прекрасное начало концерта. Затем прозвучит сверх-популярный, один из самых любимых фортепианных концертов у публики и исполнителей –  Второй концерт Рахманинова. Прозвучит в исполнении абсолютно гениального пианиста,  всемирно известного, знаменитого и молодого исполнителя – Александра Малофеева. То, что он согласился приехать к нам в Израиль и будет работать с Иерусалимским Симфоническим Оркестром  – это большая честь и для меня лично, и для оркестра.
Во втором отделении прозвучит одна из самых важных симфоний мирового симфонического репертуара –  «Фантастическая» симфония Гектора Берлиоза. Поэтому я и уверен, что это будет торжественное закрытие сезона.
Я рад, что в такое трудное время для Израиля мы   выступим в 4 центральных городах страны и надеемся, что соберем полные залы. Публика – это огромное счастье и для музыкантов и, конечно, для меня тоже. Публика дает  вдохновение и энергию. Подчеркну, что израильская публика невероятно теплая и очень эрудированная. Поэтому для нас это всегда огромное удовольствие – играть в залах по всему Израилю, по всей стране.

– Александр Малофеев выступает с лучшими оркестрами мира: и с Бостонским, и с Филадельфийским, и скоро будет концерт в Ла Скала. Я считаю, что это огромная заслуга директора Иерусалимского Симфонического Оркестра и ваша в том, что вам удается пригласить в Израиль гениальных, талантливых исполнителей, несмотря на непростое время. Ваше стремление дать сцену молодым талантам очень впечатляет.
Я очень рад, что мы будем выступать с этим талантливым пианистом. Мне важно представить публике в Израиле молодых и талантливых музыкантов, потому что без молодых исполнителей у классической музыки нет будущего, а этого мы не можем допустить.

JSO - credit© David Vinokur

JSO – credit© David Vinokur

– Расскажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве с Иерусалимским Симфоническим Оркестром.
– Когда меня назначили главным дирижером оркестра, это было для меня большой честью и радостью. Я постоянно приезжаю в Израиль вот уже 37 лет… И неважно в какое время, это всегда так было –  у меня тут  родственники. Несмотря на то, что я здесь никогда не жил, Израиль для меня – вторая родина. Каждый приезд сюда – это нечто особенное. Атмосфера, теплота. Теплота не только погоды, но особенно теплота людей, их гостеприимство, их радушие и отдача. В том числе, и музыкальная отдача – Иерусалимскому Симфоническому Оркестру уже 86 лет. Оркестр сотрудничал  со всеми крупными дирижерами и солистами. Музыканты оркестра абсолютно замечательны и я уверен, что  несмотря на возраст, у оркестра большое будущее. Он может стать послом Иерусалима, культурным послом всей страны и этого святого города. Это уникальная возможность.
Энергетика оркестра потрясающая. Я получаю огромное удовольствие от работы с этим коллективом. И на репетициях, и на концертах. Концерт – это вишенка на торте, он длится два часа, а репетируем мы каждый день, целую неделю, часами. В течение многих часов идет процесс разработки интерпретации, поиска общего языка: я учусь у оркестра, оркестр доверяет моим идеям и представлениям, тому, как я вижу то или иное сочинение композитора.  Конечно, вкусы меняются, проходят годы, и мы возвращаемся к какому-то произведению с другими ощущениями и чувствами.
Процесс поиска этих чувств с оркестром приносит мне огромное удовольствие:  музыканты приходят на репетицию не как на работу, а для того, чтобы создать нечто особенное, чтобы концерт стал Событием для зрителей. Мы должны сыграть так, чтобы публика обязательно захотела вернуться на наши концерты.

– Пара вопросов не о музыке. Ваше самое любимое место в Израиле, и ваше любимое блюдо?
– В Израиле люди понимают в еде. Есть страны, где нужно искать, куда идти, чтобы вкусно поесть. В Израиле можно зайти в любое место – даже съесть на улице шварму или что-то самое простое, и это будет так вкусно! Мы с женой обожаем еврейскую еду. Израильскую, еврейскую. Кухня здесь – абсолютно современная,   можно найти все, что хочешь.
Любимые места… По красоте и атмосфере, Иерусалим – уникален. У этого города особая  энергия – неспроста все религии собрались именно здесь. Сейчас я больше времени провожу в Иерусалиме и обожаю гулять, знакомиться с городом. В нем столько парков, столько приятных мест, маленькие улочки, кафе, музеи – есть все, что хочешь! Вот только моря нет в Иерусалиме,  но всего за  50 минут можно добраться до пляжей.
У вас  –  прекрасная страна. Желаю Израилю всего самого-самого лучшего! До встречи на концертах в июле.

С Юлианом Рахлиным беседовала София Нимельштейн

 

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Иерусалимский симфонический оркестр. Программа «Метеор»
Солист – Александр Малофеев (ф-но)
Дирижёр – Юлиан Рахлин

В программе:
Гектор Берлиоз. «Фантастическая симфония», op. 14
Дмитрий Шостакович. «Праздничная увертюра» («Festive Overture»), op. 96
Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2

1 июля | понедельник | 19:30
«Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна

2 июля | вторник | 20:00
Герцлия, Центр исполнительских искусств

3 июля | среда | 20:00
Тель-Авив, аудитория «Смоларш»

4 июля | четверг | 20:00
Петах-Тиква, «Гейхал а-тарбут»

Билеты в «Браво»: https://bit.ly/4aEGuAi

 

Фотографии:
Юлиан Рахлин:  ©  Ashley Klaasen; ©   Janine Guldener 
Оркестр – © David Vinokur

Пиар-агентствоSofia Nimelstein PR & Consulting

 

 

 

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