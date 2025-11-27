Юлиан Рахлин – о концертах в Иерусалиме и Хайфе: о Польше, Вене, «госпеле» и возвращении в Вильнюс

Портрет Юлиана Рахлина: ©Marco Borggreve

Уже совсем скоро – 2 и 3 декабря 2025 года в Иерусалиме и в Хайфе состоятся концерты Иерусалимского симфонического оркестра при участии его главного дирижера и музыкального руководителя Юлиана Рахлина, альтистки Сары Мак-Элрави, дирижера Михаила Меринга и пианиста Алона Карива.

В программе: израильская премьера посвященного Юлиану Рахлину Двойного концерта для скрипки и альта с оркестром Кшиштофа Пендерецкого, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Листа, Симфония № 9, «Из Нового света», Дворжака, а также Симфониетта № 1 (op. 41) Мечислава Вайнберга.

Мы попросили самого маэстро Юлиана Рахлина рассказать об этих концертах.

— Маэстро, вы неоднократно выступали в Израиле, но предстоящие концерты, судя по всему, будут по-настоящему необычными?

— Я очень взволнован тем, что в рамках моего ближайшего визита в Иерусалим и Хайфу смогу представить публике два концерта с очень особенной программой, в центре которой – два выдающихся польских композитора.

В первой части концерта прозвучит Симфониетта №1 Мечислава Вайнберга. Примечательно, что он, как и я, родился 8 декабря, и это создаёт для меня особую, очень личную связь с этим композитором, которого я искренне люблю и глубоко ценю.

Вайнберг – невероятно интересный, самобытный композитор, чью музыку, на мой взгляд, исполняют пока ещё недостаточно. Он был одним из самых любимых композиторов Шостаковича, и, к счастью, в последние годы его сочинения звучат всё чаще на ведущих мировых сценах. Симфониетта Вайнберга занимает важное место и в репертуаре Иерусалимского симфонического оркестра.

– И всё же главная премьера программы — не Вайнберг?

– После Симфониетты прозвучит израильская премьера произведения Кшиштофа Пендерецкого – одного из величайших польских композиторов XX века. Это его Concerto doppio — двойной концерт для скрипки, альта и оркестра. Мировая премьера этого произведения состоялась в Вене, в Музикферайне, в 2012 году. Тогда я исполнял альтовую партию, за дирижёрским пультом стоял великий Марис Янсонс, а на скрипке солировала Жанин Янсен. Нас сопровождал Баварский симфонический оркестр радио.

Мне невероятно повезло: я давно мечтал о том, чтобы был создан двойной концерт, и Кшиштоф Пендерецкий не просто написал его, но и посвятил мне. Это и честь, и своего рода обязанность – быть «посланником» этого сочинения.

В этот раз альтовую партию исполнит замечательная альтистка Сара Мак-Элрави, я буду играть партию скрипки, а за дирижёрским пультом окажется замечательный молодой дирижёр Миша Меринг, ассистент главного дирижёра Иерусалимского симфонического оркестра. Он будет дирижировать именно Concerto doppio Пендерецкого. Таким образом, первая часть концерта будет полностью посвящена Польше – Вайнбергу и Пендерецкому.

– А вторая часть программы обещает встречу с выдающимся израильским пианистом?

– Верно. Мы с большим удовольствием представим публике молодого израильского пианиста Алона Карива. Он – один из ведущих представителей нового поколения, настоящий талант. Он исполнит Второй фортепианный концерт Ференца Листа. Это яркое, насыщенное, виртуозное произведение, которое требует от солиста и оркестра высочайшего мастерства. Его реже исполняют, чем Первый концерт, но он совершенно не уступает ему по глубине и эффектности. И я очень рад тому, что впервые буду работать с Алоном Каривом.

– Программа концерта завершается, как вы сказали, «скрытым американским гимном»?

– Да, в финале прозвучит Девятая симфония Антонина Дворжака — «Из Нового Света». Это одно из самых известных и любимых произведений во всём мире. В этой симфонии Дворжак вдохновлялся американской госпел-музыкой, которую слышал, посещая Нью-Йорк и США, переехав в эту страну. Можно сказать, что он стал первым великим американским композитором, хотя, разумеется, был чехом. Он впервые указал Америке на её собственный музыкальный голос, как будто говоря: «Зачем вы пытаетесь что-то копировать? У вас есть своя великая музыка – госпел, музыка афроамериканских религиозных традиций».

В Девятой симфонии Дворжак словно говорит от имени новой страны. Именно потому это произведение иногда называют «скрытым гимном Америки». И мы безмерно рады исполнить его в завершение такой необычной, многослойной программы.

– Это действительно прекрасная программа! Она прозвучит не только в Израиле?

– После Иерусалима и Хайфы мы отправимся с ней в Каунас и Вильнюс. И для меня это будет особенно важно, ведь Вильнюс – город, где я родился. Я не был там пятнадцать лет. Это будет очень эмоциональное возвращение – не совсем домой, потому что мой дом давно в Вене, но всё же в город, откуда я родом.

– Спасибо, маэстро. Мы с большим нетерпением ждем новой встречи с Иерусалимским симфоническим оркестром.

Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер и солист-скрипач – Юлиан Рахлин

Дирижер – Михаил Меринг

Солисты:

Сара Мак-Элрави (альт)

Алон Карив (фортепиано)

В программе:

Ференц Лист. Фортепианный концерт № 2, ля мажор

Кшиштоф Пендерецкий. Двойной концерт для скрипки и альта с оркестром (израильская премьера)

Антонин Дворжак. Симфония № 9, «Из Нового света», ми минор

Мечислав Вайнберг. Симфониетта № 1, op 41.

2 декабря, 19:30, «Театрон Иерушалаим», зал «Генри Краун»,

3 декабря, 19:30, зал «Раппопорт», Хайфа

Заказ билетов по ссылке: https://best.kassa.co.il/announce/83920



Портрет Юлиана Рахлина: ©Marco Borggreve

