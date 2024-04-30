Юлиан Рахлин об израильской премьере Симфониетты Мечислава Вайнберга

Верхнее фото: Юлиан Рахлин – photo © Evgeny Evtiukhov

С 8 по 11 мая в Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве Иерусалимский Симфонический Оркестр исполнит произведения Вайнберга, Гайдна и Брамса под руководством своего художественного руководителя и дирижера маэстро Юлиана Рахлина.

Посмотреть видео-приветствие Юлина Рахлина: https://www.youtube.com/shorts/FdZS_fgiGVM

В центре программы – израильская премьера Симфониетты № 1 («На еврейские темы») для большого симфонического оркестра, ор. 41, Мечислава Вайнберга.

В трех городах Израиля прозвучат также Первая симфония Иоганнеса Брамса и Первый концерт для виолончели Йозефа Гайдна, в котором солирует талантливая юная виолончелистка Даниэль Акта. Накануне гастролей Юлиан Рахлин рассказывает нам о программе майских концертов в нашей стране.

– Юлиан, Симфониетта № 1 Мечислава Вайнберга впервые прозвучит в Израиле. Расскажите, пожалуйста, об этом.

– Наше исполнение Симфониетты № 1 Мечислава Вайнберга «На еврейские темы» для большого симфонического оркестра станет премьерой в Израиле. Я давно мечтал продирижировать музыкой Вайнберга. Мечта осуществилась. Иерусалимский Симфонический Оркестр, музыкальным руководителем которого я являюсь, в нынешнем сезоне, исполнит это грандиозное произведение. Я же буду дирижировать. К моему удивлению, музыка Вайнберга – великолепного композитора – редко звучит в Израиле. Хотя насколько мне известно, несколько лет назад Израильская Опера ставила с большим успехом его оперу «Пассажирка». Симфониетта № 1 Вайнберга прозвучит на майских концертах нашего оркестра впервые в Израиле. Это потрясающее произведение, фантастическое по музыкальному воздействию с очень заметными еврейскими темами, и я уверен, что Симфониетта Вайнберга займет важное место в программе наших майских концертов.

Мне очень приятно, что наше исполнение станет в Израиле премьерным. Важно также отметить, что в следующем сезоне у оркестра намечаются большие европейские гастроли, центром которых станет именно музыка Вайнберга. Уже в конце сентября Иерусалимский Симфонический Оркестр исполнит Симфониетту № 1 Мечислава Вайнберга на фестивале Herbstgold («Осеннее золото»), художественным руководителем которого я являюсь и который проходит в замке герцога Эстерхази в городе Айзенштадте в Австрии. На фестивале в замке Эстерхази собираются крупные оркестры, знаменитые солисты, всемирно известные музыканты и ансамбли. В этом году в фестивале примут участие большие оркестры – Лондонский Филармонический, Камерный оркестр Европы The Chamber Orchestra of Europe (COE) и, как уже понятно, Иерусалимский Симфонический, который исполнит музыку Вайнберга на заключительном концерте фестиваля.

Мы также будем исполнять Симфониетту № 1 в рамках большего тура Иерусалимского Симфонического Оркестра по Германии и Австрии – будем выступать в Берлине, Кёльне, Мюнхене, в Вене – и откроем музыкальный сезон в Экс-Де-Провансе во Франции. Кстати, в замке герцога Эстерхази в городе Айзенштадте в Австрии 40 лет жил и творил Йозеф Гайдн.

– Вы не случайно упомянули Гайдна. В программу майских концертов включен его Первый концерт для виолончели с оркестром.

– Да, именно так. В рамках майских концертов в Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве прозвучит также первый концерт для виолончели с оркестром Йозефа Гайдна.

Отмечу здесь очень важную вещь. Произведение Гайдна исполнит с нами израильская виолончелистка Даниэль Акта – очень известная и талантливая виолончелистка, выступающая с ведущими оркестрами в разных странах. Я уверен, что ее ждет блестящая карьера. Так как я являюсь музыкальным руководителем Иерусалимского Симфонического Оркестра, мне очень важно давать возможность выходить на сцену молодым исполнителям и знакомить слушателей с новыми именами – с молодыми музыкантами-солистами и дирижерами.

Даниэль Акта исполнит Первый виолончельный концерт Гайдна, и это будет также первый раз, когда я буду выступать с ней. Для меня это очень важно, как и то, что Израиль – это маленькая страна, в которой растут огромные таланты.

– Насколько я знаю, исполнение в майской программе Первой Симфонии Иоганесса Брамса – это только начало вашей задумки сыграть вместе с Израильским Симфоническим Оркестром все симфонии Брамса.

– Мы исполним все 4 симфонии Брамса, каждая из которых – титаническое и очень важное произведение. Это займет несколько лет, как и исполнение всех 9 симфоний Бетховена – есть у нас и такая задумка. Ну, а если вновь в целом коснуться программы майских концертов, то я хотел создать красивую, гармоничную и интересную программу и надеюсь, что так оно и получилось.

*******

Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Выиграв в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра. Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр Академии святого Мартина в Полях, Копенгагенский филармонический и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Камерата Зальцбург», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

Про 22-летнюю израильтянку Даниэль Акта часто говорят, что обаяние и стиль ее игры словно возрождают образ рано ушедшей из жизни выдающейся английской виолончелистки Жаклин дю Пре. Даниэль – победительница Израильского конкурса виолончелистов (2013), конкурсов FLAME в Париже (2014) и MUZE в Афинах (в 2013 и 2015 годах). Она является стипендиаткой израильских фондов «Шарет» и «Цфунот Тарбут». В декабре 2014 года Даниэль была приглашена Ицхаком Перельманом играть на праздновании 75-летия AICF в Нью-Йорке. В мае 2015 года она выступила в серии концертов с Израильским Филармоническим оркестром.

Даниэль – участница программы «Солисты будущего» в Музыкальном центре Раананы.

Она необыкновенно непринужденна и музыкальна во всем, что делает, демонстрируя не только потрясающую технику игры, но и артистизм и чуткость.

C Юлианом Рахлиным беседовали София Нимельштейн и Маша Хинич.

******



Иерусалимский Симфонический Оркестр

Дирижер – Юлиан Рахлин

Солистка:

Даниэль Акта – виолончель

В программе:

Йозеф Гайдн. Концерт для виолончели № 1

Мечислав Вайнберг. Симфониетта № 1 («На еврейские темы») для большого симфонического оркестра ор. 41 (1948)

Иоганнес Брамс. Симфония № 1

8 мая, среда, 19.30 – Хайфа, «Аудиториум»

9 мая, четверг, 19.30 – Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна

11 мая, суббота, 21.00 – Беэр-Шева, Центр исполнительских искусств

Билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/77406

Фотографии: Юлиан Рахлин – © Janine Guldener, Evgeny Evtiukhov

Даниэль Акта – © Asaf Ambram

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting