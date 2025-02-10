Юлиан Рахлин: «Я всегда радуюсь, как маленький ребёнок, каждому возвращению в мой любимый Израиль!»

Photo: Julian Rachlin by © Julia Wesely

2025-й год объявлен годом памяти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – памяти гениального, выдающегося композитора 20-го века. В этом году мир будет отмечать 50-летие со дня его смерти. Данью уважения одному из величайших и столь значимых музыкантов станет особая программа «Памяти Шостаковича» в исполнении Иерусалимского симфонического оркестра под руководством маэстро Юлиана Рахлина.

В программу трех концертов, которые пройдут в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе с 12 по 14 февраля, вошли два произведения, которые будут исполнены в Израиле впервые: жизнерадостные «Озорные частушки» Родиона Щедрина и духовный, философский концерт «Offertorium» для скрипки с оркестром Софии Губайдулиной, в котором маэстро Рахлин солирует как скрипач.

Кульминацией вечера станет Пятая симфония Шостаковича – величественное и драматичное произведение, воплощающее борьбу художника за свободу и передающее всю сложность человеческих переживаний.

Редактор и ведущая «Радио КАН РЭКА» Таня Барская в программе «Анонс» побеседовала с маэстро Рахлиным о программе, посвященной Шостаковичу.

– Юлиан, как давно вы задумали эту программу?

– Идея появилась давно. В 2006 году отмечалось столетие со дня рождения Дмитрия Дмитриевича. Тогда я организовал большую серию концертов памяти Шостаковича в Вене. В программу тех концертов не входили симфонии, но мне удалось оба скрипичных концерта, альтовую сонату, квартеты.

Мне также удалось исполнить довольно много квартетов Шостаковича с самим Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем – это были незабываемые впечатления!

Я приносил на репетиции красный фломастер и записывал каждое слово Ростроповича – когда он говорил, мне казалось, что его слова исходили от самого Шостаковича.

У меня до сегодняшнего дня сохранились нотные записи, где отмечено каждое его слово.

Когда я обдумывал программу нынешних концертов, было естественно, что обязательно должна прозвучать одна из 15 больших симфоний. Для особой серии концертов в Израиле с Иерусалимским симфоническим оркестром я выбрал именно Пятую симфонию.

– Пятая симфония создавалась в Ленинграде. Шостакович начал писать ее в 1937 году, в том самом очень нехорошем году, когда уж вовсю раскручивались репрессии в Советском Союзе. Впервые Пятая симфония была исполнена в ноябре 1937 года.

– Замечу, что между 1936 и 1941 в СССР были уничтожены 7 миллионов людей. До 1936 года Шостакович написал четыре симфонии, три из которых были исполнены. Тогда он еще был любимчиком власти и признанной звездой академической музыки.

– Звездой, которая все равно оказалась в итоге в опале – его травили…

– Да, это случилось, после премьеры его оперы «Леди Макбет Мценского уезда». Сталину доложили о громадном успехе оперы, но ему она не понравилась. Он демонстративно покинул зал в середине действия, сказав, что Шостакович ему не интересен, и позволил ему после этого писать музыку только к фильмам.

– Шостакович написал музыку к более чем 30 фильмам. Был вынужден делать это, чтобы зарабатывать средства к существованию.

– Верно. Хотя интересная деталь, которую возможно, не все слушатели не знают, что сочиняя музыку для фильмов, Шостакович зарабатывал намного больше, чем когда писал симфоническую музыку. В 1937-м году он завершил работу над Пятой симфонией, которая имела огромный успех…

Правительство не заметило тогда, что идея Пятой симфонии абсолютно противоположна триумфу – она трагична. Шостакович вложил в музыку Пятой симфонии свой протест, свои размышления о том времени, о миллионах людей, убитых ни за что.

– Сам Шостакович написал тогда так: «У нас иногда возникает вопрос о законности самого жанра трагедии в советском искусстве. Но при этом часто подлинную трагедийность смешивают с обреченностью, пессимизмом. Я думаю, что советская трагедия как жанр имеет полное право на существование…».

– Конечно… Медленная часть Пятой симфонии – Largo – это реквием. Он не мог в то время в открытую выражать свои чувства, свою боль, потому что все было «прекрасно». Поэтому Шостакович написал эту медленную часть как реквием, чтобы люди могли плакать, чтобы могли выразить свои чувства, печаль, соболезнования.

Третья часть Пятой симфонии – одно из самых красивых произведений в истории музыки.

Когда мне было 16-17 лет, мне посчастливилось играть ее вместе с немецким дирижером Куртом Зандерлингом в Копенгагене. Он с 1936-го по 1960 год жил и работал в СССР. Зандерлинг рассказывал мне, что он присутствовал на премьере Пятой симфонии Шостаковича и описывал реакцию публики: люди вставали… Не просто весь зал встал – нет, слушатели вставали один за другим – это тоже знак протеста. Зандерлинг говорил, что от этого просто мурашки шли, и что этого он никогда не забудет.

Он очень много рассказывал про саму симфонию и о том, что в нее очень вложено. Но все это можно сказать не только о Пятой симфонии, а всех 15 симфониях Шостаковича – они все гениальные.

– В программу ближайших концертов в Израиле, на мой взгляд очень интересно составленных, входит еще и «Offertorium» Софии Губайдулиной, замечательного современного композитора, автора десятков сочинений в разных жанрах. Почему вы выбрали именно это произведение?

– Во-первых, Шостакович очень ценил Губайдулину. Губайдулиной сейчас 94 года. Ей было 44 года, когда Шостакович скончался. К тому времени она уже была известным состоявшимся композитором, с прекрасным образованием, в полном расцвете сил. Но ее музыку вообще не принимали в Советском Союзе. Шостакович говорил Софии: «Пишите и не слушайте никого! То, что вы делаете – это замечательно!». Поэтому, во-первых, я сразу решил выбрать сочинение того композитора, которого Шостакович очень ценил. А во-вторых, этот концерт «Offertorium» написан для скрипача Гидона Кремера, одного из моих музыкальных кумиров. И я не утрирую, я действительно считаю, что после скрипичных концертов Шостаковича, Второго концерта Пендерецкого «Метаморфозы» и концерта Берга, концерт Губайдулиной «Offertorium» – это самый значительный скрипичный концерт нашего времени.

– Этот концерт София Губайдулина писала несколько лет между 1980-м и 1986-м годами. Стоит отметить, что Offertorium – приношение даров – часть католической мессы.

– Это смесь Баха и Веберна, очень виртуозное произведение, но это – не легкая музыка, а глубокое произведение. Кстати, идея этого концерта началась со случайной беседы Губайдулиной с Гидоном Кремером, чьим мастерством игры Губайдулина восхищалась. София Губайдулина говорит о том, что, казалось бы, сегодня, с развитием технологий жизнь людей стала легче – есть электричество, есть автомобили, самолёты, доступность многих различных вещей, но ненависть одних к другим растет. Почему любви становится меньше, хотя жизнь становится лучше? Этим вопросом и вопросом о свободе она и задается в своей музыке.

– Исполнение концерта для скрипки с оркестром Губайдулиной «Offertorium» будет премьерным – он впервые прозвучит в Израиле, так же, как и впервые прозвучат «Озорные частушки» Родиона Щедрина. Как говорил сам Родион Щедрин, он поставил себе целью не просто обработать частушечные напевы для оркестра, но сделать их основой симфонического произведения.

– У Родиона Щедрина огромное количество прекрасных произведений, которые он написал и которые продолжает писать, несмотря на почтенный возраст. Он уже давно признанный классик современной музыки. Интересно, что «Озорным частушкам», которые были написаны в 1963 году, он хотел дать немного другое название – «Матерные частушки», но потом передумал, потому что сочинение-то оркестровое, без слов… Но, тем не менее, это произведение с щедростью наполнено музыкальными шутками и озорством.

– Чувствуется, что вы очень рады возможности выступить с этой программой!

– Я всегда радуюсь, как маленький ребёнок, каждому приезду, каждому возвращению в мой любимый Израиль, с нетерпением жду начала выступлений. Думаю, что у нас получилась особенная, интересная, необычная программа. И я постараюсь сделать так, чтобы наши слушатели получили яркие впечатления от интерпретация Пятой симфонии Шостаковича. Поэтому приходите послушать наш замечательный оркестр и потрясающую музыку!

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Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем. С 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия). Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Завоевав в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра.

Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр «Академии святого Мартина в полях», Копенгагенский филармонический и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Зальцбургская камерата», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена. Иерусалимский симфонический оркестр

Как известно, в 1936 году в Тель-Авиве под управлением Артуро Тосканини дал свой первый концерт Палестинский (ныне Израильский) филармонический оркестр, созданный по инициативе выходца из Польши скрипача Бронислава Губермана. Первые упоминания о музыкальном ансамбле при радио «Коль Иерушалаим» тоже относятся к 1936 году, однако первый его публичный концерт под управлением Михаэля Таубе состоялся в 1937 году, который и считается годом создания Иерусалимского симфонического оркестра.

Вначале он был камерным и назывался Оркестром радио, так как был приписан к радиостанции «Голос Израиля». Симфоническим, с полным составом (около 90 человек), он сделался в 1974 году, оставаясь главным оркестром Управления вещания

Поначалу коллектив аккомпанировал хорам, играл легкую музыку и все, что требовалось для передач «Коль Исраэль», в том числе классику любого уровня. Оркестр исполнял и записывал произведения израильских композиторов, многие из которых были созданы по заказу оркестра.

ИСО долго оставался «домашним», в первую гастрольную поездку он выехал только в 1968 году. Позже его выезды за рубеж стали достаточно регулярными. С ним работали многие известных дирижеры: Отто Клемперер, Юрий Аронович, Лукас Фосс, Менди Родан, Давид Шаллон, Хуан-Пабло Искьердо, Альдо Чеккато, Сержиу Комиссиона, Кшиштоф Пендерецкий, Гари Бертини и др. ******* Иерусалимский симфонический оркестр под руководством маэстро Юлиана Рахлина. «Памяти Шостаковича»

В программе:

Родион Щедрин. «Озорные частушки», концерт для оркестра

София Губайдулина. «Offertorium», концерт для скрипки с оркестром

Антракт

Дмитрий Шостакович. Симфония № 5 ре минор, оp. 47 Юлиан Рахлин, дирижер и солист (скрипка)

Михаил Меринг, ассистент дирижера Хайфа, зал «Раппопорт» – 12 февраля, среда, 19:30

Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Крауна – 13 февраля, четверг, 19:30

Тель-Авив, зал «Смоларш» в Тель-Авивском университете, 14 февраля, пятница, 11:30 Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/80544 Фотографии: Юлиан Рахлин– © Julia Wesely, © Evgeny Evtiukho, © DG ART; Михаил Меринг – © Michael Pavia

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting