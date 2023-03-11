«Застывший горизонт» Симона Аджиашвили, “Пульсирующий лес” Симы Левин, Grass Roots Йонатана Голда

Верхняя иллюстрация: Simon Adjiashvili. Untitled. Acrylic on canvas 150 x 40 cm

«Застывший горизонт» – персональная выставка новых работ художника Симона Аджиашвили в галерее «Ротшильд».

Сразу адрес, чтобы не было путаницы: галерея «Ротшильд» расположена не на бульваре Ротшлильд, а на Иегуда Халеви, 48 в Тель-Авиве. Но путаницы в последнее время так много, что эта – с адресами – сущая безделица на общем фоне. Выставка открылась 9 марта, на холстах – интерьеры квартиры художника в Тель-Авиве, некоторые из них реальны, часть выдуманы, а другие нарисованы под влиянием воспоминаний о доме, где Симон Аджиашвили провел детство в Грузии.

Сам Симон Аджиашвили так написал о своих картинах: «Работая над выставкой «Застывший горизонт», я вспомнил слова колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса: «Если однажды ты не захочешь никого слышать, позвони мне – я обещаю молчать». Думаю, многие из нас не раз оказывались в ситуации, когда понимали, как важно ничего не говорить, когда молчание точнее слов. Если картина как произведение искусства не только отражает действительность или искусство своего времени, но и достигает того, что трудно выразить словами, она всегда будет трогать зрителя, давать ему ощущение присутствия и позволит ему заглянуть внутрь себя».

Как-то я оказалась на званом ужине и сидела рядом с Симоном Аджиашивли и его женой. То, что они рассказывали и вспоминали о Грузии – пожалуй, это именно то, что изображено на его картинах, насквозь уже проникнутых и тель-авивским духом. «Почему вы нарисовали на этой работе карту мира?» – спросила я Симона. Мы как раз сидели напротив этой картины, где карта мира сквозила сквозь стеклянную перегородку в интерьере квартиры. Ответ я сохраню для себя, но намеком в нем проскользнула объяснение того, что же такое творчество Аджиашвили.

Симон Аджиашвили, родившийся в Грузии, закончил Тбилисскую академию искусств репатриировался в Израиль в 1990 году. До 2004 года он был представлен галереями ML de Boer в Амстердаме и галереей Francis Van Hoof в Бельгии, с 2010 года его представляет тель-авивская галерея Rothschild Art. Симон Аджиашвили выставлялся на художественных ярмарках по всему миру, на биеннале рисунка в Венеции, в Музее Израиля и во многих галереях и музеях мира. Его картины находятся во многих коллекциях, в том числе в коллекции королевы Беатрис.

Дополнительная информация и часы работы –

http://www.rgfineart.com/artist.asp?artistId=52

http://www.rgfineart.com/current.asp

http://www.rgfineart.com/

В пятницу, 10 марта, в “Галерее 10” в культурном центре “Бейт-Михаль” в Реховоте, открылась выставка Симы Левин “Пульсирующий лес” – монохроматические лесные пейзажи, уголь на холсте, сделанные Симой Левин (меня скорость ее работы всегда поражала и поражает) в рамках трехдневной резиденс в “Бейт-Михаль”. Те, кто живет в Реховоте и в окрестностях – заходите…

https://www.facebook.com/sima.levin.7 – посмотрите на фотографии на странице Симы Левин и станет понятнее, что такое “проект и процесс в резиденс” и что такое живопись Симы.

Лесные карандашные пейзажи превращаются в театральные декорации – в огромное фантастическое панно на стенах и это очень здорово!

https://www.bet-michal.com/

В тель-авивской галерее Zemack до 24 марта проходит персональная выставка Йонатана Голда, на мой взгляд одного из самых интересных, успешных и влиятельных израильских художников, доказавшего свое место в профессиональной гильдии живописцев всех эпох – от живописцев Древнего Египта, художников эпохи Возрождения и барокко до наших дней. “А что было бы, спрашивает Голд – если бы все художники встретились в одной из студий, в перепачканных комбинезонах, с кистью или палитрой в руке, и обменялись бы секретами: как смешивать холодный воск с сухим пигментом, как правильно грунтовать холст и натягивать его на деревянные рамы?”.

На английском выставка называется Grass Roots, на иврите – עבודת נעורים. Вольный перевод – “Заурядные, простые люди”, или “Юношеские работы”. Йонатан Голд продолжает свою “социальную” тему, изображая самых обычных молодых людей, но отнюдь не незаурядных в “социальной” же обстановке.

Вот здесь https://www.israelculture.info/jonatan-gold-lyubitel-bulgakova-i-dejneki/ можно прочитать интервью, которое я брала у Йонатан Голда по поводу его персональной выставки в музее Эйн-Харод несколько лет назад. Тема, которая интересовала Йонатана Голда несколько лет назад, интересует его и сейчас: общество и индивидуум, особенно индивидуум , выросший, как и он сам, в кибуце и не понаслышке знакомый с физическим трудом.

Находится галерея Zemack на Кикар ха-Мдина, недалеко от всем известной парикмахерской. Вот точный адрес: Zemack Contemporary Art (ZCA) – Hei be-Iyar St 68, Tel Aviv-Yafo

Картинки с выставки – https://zcagallery.com/exhibition/grass-roots/

Сайт галереи – https://zcagallery.com/

https://www.instagram.com/zca_gallery/