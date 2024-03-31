«Золушка» Израильского балета. Сказка для всех

Верхнее фото: сцена из “Золушки” Израильского балета. Фото – © Эяль Хирш

Израильский балет представляет: «Золушка» в оригинальной постановке для всей семьи. Песах 2024 года. Музыка – Сергей Прокофьев. Хореография – Рональд Савкович (Staatsballet Berlin). С 13 по 27 апреля 2024 года в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и в Нес-Ционе.

«Золушка» в постановке немецкого хореографа Рональда Савковича – пленительное сочетание старинной волшебной сказки французского писателя Шарля Перро и божественной музыки великого Сергея Прокофьева. Сказочное королевство в сказочные времена, яркие костюмы и декорации, пасхальные каникулы в Израиле, 30 участников и вновь «Золушка», поставленная впервые Рональдом Савковичем для Израильского балета еще в 2015 году. Сейчас Рональд Савкович представляет новую версию этого балета, новую постановку – расширенную, с привлечением учеников школы Израильского балета, легкую, красивую. Золушка так любила танцевать… И что можно придумать лучше танца, чтобы вновь пересказать ее историю?

Рональд Савкович – выпускник Венгерской балетной академии в Будапеште. Более десятилетия он занимал должность ведущего танцора Государственного балета Берлина и был художественным руководителем Национального балета города Риеки в Хорватии. Савкович – обладатель множества премий, как за танцевальное мастерство, так и за блестящие успехи в хореографии, модный в Европе и Америке хореограф, очень перспективный и интересный балетмейстер – успешно работает в разных странах, в том числе, и со знаменитым Staatsballet Berlin. Его хореографию часто называют «прозрачной» – так чисты линии его постановок… Он один из тех зарубежных хореографов, с которыми сотрудничает Израильский балет. Его «Золушка» – эта волшебная сказка, классический балет-феерия, продолжающий традиции романтического сказочного спектакля, но в современной хореографии, отказавшейся от стереотипов. Потеряет ли Золушка туфельку в яркой и образной версии Рональда Савковича? В балете, который по-новому перерождает в сценическом движении персонажей сказки Перро, основываясь на классическом базисе самой идеи танца. Ведь и сам Сергей Прокофьев, создавший столь лиричную и столь «театральную» музыку писал о своем балете так: «Для меня очень важно было, чтобы балет «Золушка» получился наиболее танцевальным, чтобы танцы вытекали из сюжетной канвы, были разнообразны и чтобы артисты балета имели возможность в достаточной мере показать свое искусство».

«Золушка» – волшебная сказка Шарля Перро (1628-1703) из его сборника «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» (1697), много раз привлекала композиторов разных времен. На ее основе написаны несколько опер, из которых самая известная – опера Россини; неоднократно ставились и балеты. В частности, именно «Золушкой» – «Сандрильоной» композитора Ф. Сора – открылся московский Большой театр в июне 1825 года. Эта чудесная история, созданная французским сказочником, сказка для всех, претерпела множество версий.

Либретто для Прокофьева написал театральный критик, искусствовед и драматург, юрист по образованию Николай Волков. Постановщиком спектакля должен был стать Чабукиани. Однако начало Великой Отечественной войны перечеркнуло все планы. Лишь в 1943 году, приехав в Пермь, где находился эвакуированный Театр имени Кирова, Прокофьев обсудил все детали балета с либреттистом и, вернувшись в Москву, закончил музыку в клавире. «Я писал «Золушку» в традициях старого классического балета, – сообщал композитор, — в ней есть pas de deux, adagio, гавот, несколько вальсов, павана, паспье, бурре, мазурка, галоп. Каждое действующее лицо имеет свою вариацию». Но еще до этого Прокофьев решил написать балет специально для Галины Улановой, которая произвела на него огромное впечатление в роли Джульетты.

Уланова после войны танцевала на сцене Большого театра. Именно там балетмейстером Захаровым и была осуществлена постановка балета. На премьере, состоявшейся в Москве 21 ноября 1945 года, партию Золушки танцевала О. Лепешинская. Лишь на следующих спектаклях Уланова вошла в роль. Менее чем через пять месяцев в Ленинграде, в Кировском театре К. Сергеев также поставил «Золушку». В дальнейшем балет шел на многих сценах мира в различных постановках.

Художник по костюмам для постановки Израильского балета – Авиад Герман, израильский танцовщик и модельер, работающий в Гетеборге. Кроме балетных постановок, Герман придумывает дизайн вечерних платьев для конкурсов красоты в разных странах, в том числе, и для конкурса «Мисс Вселенная».

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Израильский балет. «Золушка». С 13 по 27 апреля 2024 года в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и в Нес-Ционе.

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Фотографии – ©IraTashlitzki, ©Eyal Hirsch Photography

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