Звезды будущего и оркестр «Симфонет Раанана»

Верхнее фото: Maayan Franko – © Yoél Culiner

8-й абонементный концерт оркестра «Симфонет Раанана» при сотрудничестве с международными фортепианными мастер-классами «Тель-Хай» пройдет 13 и 14 марта 2024 года.

Дирижер – Мааян Франко (Израиль-Германия)

Фортепиано – Надав Эйн-Галь (лауреат 2-й премии конкурса «Кончерто» мастер-классов Тель-Хай)

В программе:

Ференц Лист. «Гамлет». Симфоническая поэма

Ференц Лист. Концерт No. 2 ля мажор для фортепиано с оркестром

Ян Сибелиус. Оркестровая сюита «Пеллеас и Мелисанда».

Мааян Франко, один из самых успешных молодых израильских дирижеров в Европе, сотрудничает в рамках этого концерта с лауреатом второй премии конкурса «Кончерто» Международных фортепианных мастер-классов Тель-Хай Надавом Эйн-Галем, исполняя Второй фортепианный концерт Листа. Для пианистов произведения Листа – своего рода пики мирового значения, совершить восхождение на которые значит продемонстрировать высшую техническую и музыкантскую зрелость. Среди прославленных пианистов, исполнявших Второй концерт Листа: Клаудио Аррау, Лазарь Берман, Вильгельм Кемпф, Святослав Рихтер, Даниэль Баренбойм, Дьёрдь Цифра…

Оркестр «Симфонет Раанана» под руководством Мааяна Франко также представит два редко исполняемых сочинения, основанные на литературных темах: «Гамлет» Листа и «Пеллеас и Мелисанда» Сибелиуса.

Концерты состоятся:

В среду, 13 марта, 20:00

В четверг 14 марта, 20:00

Городской центр музыки и искусств – ул. ха-Пальмах 2-алеф, Раанана

Справки по телефону 09-7457773

«Пеллеас и Мелизанда» (Pelléas et Mélisande) – оркестровая сюита Яна Сибелиуса ор.46 (1905), написанная на основе музыки к спектаклю по одноименной пьесе Мориса Метерлинка, пользовавшейся большой популярностью и послужившей также основой для одноимённой сюиты Габриэля Форе, симфонической поэмы Арнольда Шёнберга и оперы Клода Дебюсси. Сюита Сибелиуса была впервые исполнена (в качестве музыкального сопровождения к спектаклю) 17 марта 1905 года в Шведском театре в Хельсинки под управлением автора. Сюита неоднократно была записана выдающимися дирижёрами – в том числе Томасом Бичемом (Королевский филармонический оркестр, 1935), Джоном Барбиролли (Оркестр Халле), Гербертом фон Караяном (Берлинский филармонический оркестр, 1983), Неэме Ярви (Гётеборгский симфонический оркестр, 1993).

Музыка сюиты послужила основой для балетов «Исповедальня» (англ. Confessional; 1941) Уолтера Гора и «Пеллеас и Мелизанда» (1970) Беппе Менегатти.

«Гамлет» – десятая по счёту симфоническая поэма Ференца Листа, сочинённая им в 1858 году и опубликованная в 1861 году. Была впервые исполнена в 1876 году в Зондерсхаузене.

Концерт для фортепиано с оркестром № 2 ля мажор, S. 125 ― сочинение Ференца Листа, написанное в 1840 году и неоднократно редактировавшееся автором вплоть до 1861 года. Первое исполнение концерта под управлением самого Листа состоялось в Веймаре 7 января 1857 года. Произведение посвящено Гансу Бронзарту фон Шеллендорфу, ученику Листа.

Мааян Франко https://www.maayanfranco.com/ – израильско-немецкий дирижер, живущий в Берлине.

В рамках своего обширного репертуара Франко делит время между оперой, исполнением новой музыкой и концертными программами.

Франко дебютировал с Шотландским Симфоническом оркестром BBC в апреле 2023 года. Недавно он принял участие в Люцернском фестивале, где дирижировал оркестром Люцернской филармонии. Его пригласили дебютировать с Ensemble Modern во Франкфуртской опере в рамках серии «Happy New Ears» в феврале 2022 года. Франко регулярно сотрудничает с такими израильскими коллективами как «Ансамбль Мейтар» и коллектив современной музыки Ensemble 21, представляя с ними новые программы. Он также дирижирует Филармоническим оркестром Косово.

В области оперы репертуар Франко охватывает шедевры от раннего оперного репертуара до новых модерных произведений. Летом 2020 года он дирижировал двумя новыми постановками на Иерусалимском фестивале лирической оперы: «Золушкой» Россини и «Гензель и Гретель» Хумпердинка. В качестве помощника дирижера и кавер-дирижера Франко работал над постановками на Фестивале Экс-ан-Прованс, в Государственной опере Берлина, в Израильской опере, в Концертгебау Вены, в Эльбской филармонии в Гамбурге, Барбикян-центре в Лондоне, в Штутгартской государственной опере и многих других.

С 2017 года Франко тесно сотрудничает с израильским дирижером Иланом Волковым, работая с ним над проектами с Симфоническим оркестром Баварского радио, с Королевским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Венского радио, Ensemble InterContemporain, Симфоническим оркестром BBC, Ensemble Modern, Берлинской государственной капеллой и т.д.

Мааян Франко начал свое музыкальное образование в возрасте 5 лет, начав с игры на ударных инструментах под руководством Алекса Немировского из Израильского Филармонического Оркестра и с игры на флейте под руководством профессора Рути Рон. Окончил школу искусств «Тельма Елин» в Тель-Авиве.

В качестве флейтиста Мааян Франко выступал в престижных залах по всему миру, получив много наград и стипендий.

17-летний израильский пианист Надав Эйн-Галь начал заниматься игрой на фортепиано в возрасте 7 лет у Тани Козловой, и с тех пор продолжает обучение в ее классе в Израильской консерватории в Тель-Авиве. Надав занял первое место на нескольких международных конкурсах пианистов в Израиле и за рубежом, в том числе первое место в международном конкурсе пианистов «Музыкальная академия FORTE», второе место в конкурсе «Merci Maestro International 2023» – оба в Бельгии; первое место в конкурсе «Салют роялю» в Израиле в 2022 году, а также на других международных конкурса в Швейцарии, Великобритании и в других странах.

Надав уже участвовал в музыкальных фестивалях и выступал с концертами в Израиле и за рубежом, в том числе играл концерты с Израильским Филармоническим Оркестром и Национальными камерным оркестром Киева, а также давал сольные концерты в Израиле и за рубежом, в том числе в Праге. Брюсселе и Киеве.

С 2018 года и по сегодняшний день Надав участвует в программах для выдающихся пианистов Иерусалимского музыкального центра под эгидой маэстро Мюррея Перайя, а в последние годы участвует также и в камерных ансамблях программы Гольдмана Иерусалимского музыкального центра

В 2023 году Надав принял участие в мастер-классах «Тель Хай», где получил Премию Ашкенази как перспективный молодой музыкант, а также второй приз конкурса «Кончерто».

******

Оркестр «Симфонет Раанана». Звезды будущего

Дирижер – Мааян Франко (Израиль-Германия)

Фортепиано – Надав Эйн-Галь (лауреат 2-й премии конкурса «Кончерто» мастер-классов Тель-Хай)

В программе:

Ференц Лист. «Гамлет». Симфоническая поэма

Ференц Лист. Концерт No. 2 ля мажор для фортепиано с оркестром

Ян Сибелиус. Оркестровая сюита «Пеллеас и Мелисанда».

13 марта, среда, 20:00

14 марта, четверг, 20:00

Центр искусств и музыки Раананы – ул. а-Пальмах 2-алеф.

Заказ билетов: 09-7457773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Страница оркестра в Фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии (Nadav Ein-Gal – © Boris Shahnovitch; Maayan Franko – © Yoél Culiner ) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting