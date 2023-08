Звезды The Royal Ballet Вадим Мунтагиров и Марианела Нуньес выступят с Израильским балетом

Верхнее фото: Marianela Nuñez and Vadim Muntagirov2 in The Royal Ballet’s Don Quixote. Photo by Courtesy of the Royal Opera House. Photograph by Andrej Uspenski

Звезды Королевского балета Великобритании The Royal Ballet Вадим Мунтагиров и Марианела Нуньес вновь выступят с Израильским балетом, на сей раз в постановке «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Всего два представления состоятся в октябре в Оперном Театре Тель-Авива.

Далеко не каждый театр может похвастаться «Дон Кихотом» в своей афише. Обилие живописных декораций и ярких костюмов, создает на сцене неповторимый национальный колорит, атмосферу и настроение знойного испанского юга. «Дон Кихот» с одной стороны виртуозен, с другой – даёт танцовщикам свободу в оттенках передачи настроения главных героев Базиля и Китри. Израильский балет не только решился на постановку «Дон Кихота», но и пригласил для исполнения главных партий Базиля и Китри одних из лучших мировых солистов – блестящих современных танцоров, звезд сцены The Royal Ballet Вадима Мунтагирова и Марианелу Нуньес.

«Казалось, это носится сама радость и скачет самого веселье», – так описывал испанские народные танцы автор романа «Дон Кихот» Мигель де Сервантес. Композитор Людвиг Минкус, хореограф Мариус Петипа и его последователи сумели воплотить на сцене саму жизнерадостность, присущую испанским танцам. Этот балет неизменно вызывает у зрителей ощущение счастья, палитра его эмоций неисчерпаема, как и его темперамент, особая энергия. Это самый «балетный балет» – в нем музыка полностью подчинена танцу. Красные плащи тореадоров, переборы гитары, стук кастаньет, распахнутые веера – все это иллюстрирует очарование «балетной Испании».

«Дон Кихот» – один из самых ярких спектаклей в репертуарах театров мира, снискавший славу на протяжении уже полутора столетий. Этот балет любят все: не только зрители, но и артисты балета. Балет «Дон Кихот» своим появлением обязан двум талантам: хореографу Мариусу Петипа, создавшему хореографическую партитуру балета и вложившему в нее удивительные качества испанских танцев, их темпераментность и зажигательность. И композитору Людвигу Минкусу, знатоку специфики балетной музыки. В этом балетном спектакле фигурируют главы романа Сервантеса, посвященные развитию отношений между Камачо и Китерии – в балетной интерпретации у героев имена Базиль и Китри. То есть балет основан на одной из сюжетных линий романа Сервантеса, фактически, этот балет – краткое содержание лишь одной части книги «Дон Кихот». Дон Кихот, начитавшийся рыцарских романов, видит в Китри образ воображаемой дамы сердца Дульсинеи. Интрига закручивается, когда Лоренцо хочет выдать Китри замуж за богатого дворянина Гамаша. Но Китри влюблена в бедного Базиля… Впрочем, сюжет известен всем.

В 1869 году Мариус Петипа предложил Людвигу Минкусу, бывшему в то время профессором Московской консерватории по классу скрипки, написать музыку к балету «Дон Кихот». Либретто разработал сам Петипа, придерживавшийся строгой схемы чередования пантомимы и танцев – классических и характерных. «Дон Кихот» стал первой совместной работой Минкуса и Петипа, началом многолетнего сотрудничества.

Петипа задумал балет на сюжет, который не раз был воплощен на балетной сцене. Еще с 18-го века во многих театрах Европы шли спектакли под названием «Дон Кихот» на музыку различных композиторов.

«Дон Кихот» – одно из лучших творений Петипа. Много странствовавший по городам Испании, проникшийся духом и традициями танцевального фольклора этой страны, он сумел воплотить на сцене все его разнообразие, яркость и праздничность. В 1900-м году новую хореографическую редакцию балета осуществил молодой, только что окончивший Петербургское театральное училище, Александр Горский. Некоторые исследователи считают, что в сохранившемся варианте Горского – 70 процентов принадлежит Петипа.

Балет «Дон Кихот» заметно выделяется на фоне других спектаклей, в нем нет острых драматических коллизий с их интригами и коварством. Прелесть этого спектакля в его яркой эмоциональности, подчиненной единой стихии танца, в виртуозных испанских и цыганских номерах: сегидилья, шика, морена, зингара, в корриде и комических номерах. Все действие подчинено единому порыву, в котором главные персонажи вместе со зрителями оказываются на залитой яркими лучами площади Барселоны.

Вадим Мунтагиров – идеальный танцовщик, эффектный и выразительный, легкий и точный. Сложно оторвать глаза от сцены, когда он буквально летает над ней. Мунтагиров понимает природу танца и владеет ее секретами.

Базиль – любимая партия многих танцоров мира. Очень выигрышная для того, чтобы во всем блеске показать дарование танцовщика, что и удается в полной мере Вадиму Мунтагирову. Балетные критики называют его – «мечтой балетмейстера», на него идут в театр как на приглашенную звезду, его ждут во многих театрах мира.

Вадим Мунтагиров присоединился к Королевскому балету в 2014 году и с тех пор является этуалем труппы .Среди его главных ролей в известных классических произведениях: «Дон Кихот», «Жизель», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Онегин» и т.д. Выступал в качестве приглашенного солиста в ведущих мировых труппах: Балет Парижской оперы, Мариинский и Американский театры балета, в партии – Солора («Баядерка»), Арманда («Маргарита и Арманд»), а также в Национальном балете Японии, Баварском государственном балете, Михайловском и Кейптаун-Сити балете.

Среди его последних наград: 2018 год – Лучший танцор на церемонии Critics’ Circle National Dance Awards. 2021 год – Премия выдающегося танцора Dance Europe.

Марианела Нуньес – прима-балерина Лондонского Королевского балета. Ее Китри – нежна, но в ней есть сила, огонь и свежесть.

Нуньес исполняет главные партии в знаменитых классических балетах: «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Жизель» и т.д.

Участвовала в постановках величайших хореографов мира, таких как: Фредерик Аштон, Джордж Баланчин, Джон Кранко, Уильям Форсайт, Иржи Килиан, Кеннет Макмиллан, Уэйн МакГрегор, Эшли Пейдж, Джером Роббинс, Лиам Скарлетт, Глен Тетли, Уилл Такетт, Энтони Тюдор и Кристофер Уилдон.

Выступала в качестве приглашенной солистки в ведущих мировых коллективах: Балет Венской государственной оперы, Американский театр балета, Ла Скала, Милан, балет театра Колон, Аргентинский балет de La Plata и Австралийский балет, а также в гала-концертах по всему миру.

Марианела Нуньес была награждена престижными наградами как лучшая танцовщица в 2005, 2012, 2018 годах Национальной танцевальной премии Critics’ Circle.

«Обладательница качества из другого мира, высочайшее качество, какое только можно вообразить. Когда она танцует, кажется, что время останавливается», – Грэм Уоттс, портал Вachtrack.

Людвиг Минкус. «Дон Кихот»

При участии звезд The Royal Ballet из Лондона Марианелы Нуньес, Вадима Мунтагирова и Израильского балета

Адаптация – Юлия Левин по хореографии Мариуса Петипа и Александра Горского

Сценография – Батья Сегаль, Михаэль Пик

Художница по костюмам – Маргарита Александрова

Художник по свету – Ури Форг

Продолжительность представления – 2 часа

Представления состоятся: Тель-Авив, Оперный театр

26 октября 2023, четверг, 20:00

27 октября 2023, пятница, 20:00

