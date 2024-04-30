Израильский балет представляет: «Серенада для лебедя». Вечер двух одноактных балетов – от классики до модерна. Единственное представление 2 мая

Верхнее фото – © Ирена Ташлицки

«Серенада» – известнейший одноактный балет в хореографии Джорджа Баланчина на музыку Петра Ильича Чайковского. Бессмертное произведение новой хореографии 20 века, ставшее отправной точкой в современном балете и считающееся важной вехой в истории мирового танца.

«Черный лебедь» – оригинальная постановка труппы Израильского балета в хореографии прославленного греческого балетмейстера Андониса Фониадакиса, создавшего необычную интерпретацию знаменитого балета с современным и свободным видением «Лебединого озера» Чайковского в музыкальной трактовке Жюльена Таррида.

Необходимо отметить, что разрешение на возможность постановки «Серенады» в Израиле Израильский балет получил от Фонда Баланчина. Редчайший случай, так как политика фонда чрезвычайно строга и только труппа, соответствующая всем критериям, получает право на постановку «Серенады» – балета, отмечающего в этом году почти юбилейную дату: 90 лет со дня премьеры.

В этом году отмечается и 120-летие со дня рождения Джорджа Баланчина – хореографа, в немалой мере определившего направление развития балета 20 века.

«Серенада» на музыку серенады для струнного оркестра Чайковского – первый балет, поставленный Баланчиным в Америке в 1934 году и ставший вехой в истории танца, признанным шедевром неоклассики, ознаменовавшим начало новой эры. Вскоре после прибытия в 1933 году в США Баланчин вместе с Линкольном Керстайном и Эдуардом Уорбургом открыл в Нью-Йорке «Школу американского балета». В программу обучения был включен класс актерского мастерства, чтобы показать ученикам насколько выступления на сцене отличаются от уроков. Основные сюжетные ходы постановки – опоздание балерины, падение и тому подобное – Баланчин заимствовал у учениц во время уроков и репетиций постановки. Хореография построена на летучих пробежках кордебалета по сцене, а в разных эпизодах занято разное количество танцовщиков. Баланчин не признавал романтическую трактовку своего балета и отрицал наличие в нем скрытого сюжета. Сценическая премьера, считающаяся официальной датой рождения балета, состоялась 1 марта 1935 года в Нью-Йорке, на сцене театра «Адельфи».

Вот что писал сам Баланчин о «Серенаде» в книге «Сто один рассказ о большом балете»: «Вскоре после моего прибытия в Америку мы с Линкольном Керстайном и Эдуардом Уорбургом открыли в Нью-Йорке Школу американского балета. Я включил в программу вечерний класс сценического мастерства, чтобы показать ученикам, как выступление на сцене отличается от работы в классе. «Серенада» стала результатом уроков, которые я давал. … Многие считают, будто этот балет имеет тайный сюжет. Это не так. В нем танцовщики просто движутся под прекрасную музыку. Единственный сюжет балета – музыка серенады, если угодно – это танец при луне».

Несмотря на то, что пьеса Чайковского не была предназначена для балета, танцевальный характер ее четырех частей предполагает наличие различных эмоций и ситуаций, поэтому и создается впечатление, будто балет имеет свою сюжетную основу: внешне «чистый» танец образует своего рода повествование. И каждый зритель вправе увидеть и различить в нем свою музыку и свой танец».

«Серенада» исполняется 28 танцовщиками – в голубых туниках на синем фоне, невероятно живописная композиция и красивая сценография. Баланчин создал несколько редакций «Серенады», постоянно что-то меняя и добавляя. Версия, которая будет представлена Израильским балетом, состоит их 4 частей: сонатина, вальс, русская тема и элегия.

«Черный лебедь» – авангардный спектакль в постановке экстравагантного Андониса Фониадакиса, предлагающего «свободный» современный вариант этого произведения в жанре между нео-классикой и модерном. Сочетание выверенной, размеренной классики и безумного темпа Фониадакиса (подсчитать количество движений в секунду можно только при замедленной прокрутке видео) обещает нечто невиданное и не слышанное, а Жюльен Таррид, аранжируя музыку Чайковского, явно не пожалел электронные биты.

Андонис Фониадакис представляет современный танец, позволяя себе разъять на части классические балетные движения и классическую музыку, но в темпераментном и идеально отточенном танце, где он выстраивает свою новую хореографию на основе старой сказки. Балеты Фониадакиса – минималистичны и всегда сочетают классическую технику танца с современными и авангардными тенденциями хореографии. В них много убыстренного темпа, динамики, ритма. Много балетной дерзости и новейших хореографических приемов.

Хореограф, танцор, режиссер Андонис Фониадакис родился в Греции. С сентября 2016 года он возглавляет Греческий Национальный балет. Фониадакис – весьма известный европейский хореограф, ниспровергатель прежних канонов. Он занимался классическим балетом и различными техниками современного танца, а также изучал импровизационный танец, вокал, актерское мастерство и боевые искусства (кэндо). Он родился на Крите, начал учиться балету в Афинах, затем, в начале 1990-х в течение двух лет совершенствовал свое профессиональное образование в Школе Рудра в Лозанне (1990-1992) благодаря полученной им престижной стипендии Марии Каллас. Позже в течение двух лет танцевал в труппе Мориса Бежара, где исполнял основные танцевальные партии, после чего перешел в Лионскую оперу. Поставив хореографию нескольких постановок «на заказ», в 2003-м году Фониадакис создал в Лионе собственную труппу под названием Apotosoma.

Андонис Фониадакис танцевал также в Cedar Lake Contemporary Ballet, в труппе Марты Грэхем, в балетных труппах Люцерна и Женевы, Сан-Паулу и Вашингтона и в десятках других. Он сотрудничал с известнейшими хореографами – Уильямом Форсайтом, Иржи Киллианом, Охадом Нагариным, Начо Дуато, Терро Саариненом, Матсом Эком, Биллом Ти Джонсоном, Сабуро Тешигауара и другими. И сейчас его имя по праву продолжает этот ряд, а сам Фониадакис продолжает активно участвовать в различных танцевальных проектах по всему миру, один из которых – новый «Белый лебедь» в Израиле.

В 2012 году Фониадакис был удостоен приза Danza Award в Италии как «лучший хореограф 2012 года» за балет Les Noces – «Свадебка» на музыку Стравинского. В Израиле, в том же 2012 году, Фониадакис представлял в Иерусалиме на Фестивале Израиля балет «Glory» на музыку Генделя. Сценография того спектакля базировалась на игре света и теней, белого и черного, на игре контрастов – так что в своем «Лебедином озере» Фониадакис развивает найденную им линию противостояния противоположностей, буквально накручивая ее на сумасшедший темп. И еще Фониадакис разработал свою собственную технику танца – иначе как достичь такого сумасшедшего темпа?– и преподает эту технику по всему миру. Тем, кто хочет понять, как достигается такой темп в движении танца, рекомендуем посмотреть «Черный лебедь» Израильского балета.

«Лебединое озеро» – один из самых известных классических балетов с завораживающей музыкой Чайковского, – говорит Адонис Фониадакис. В привычном варианте – это два «белых» действия, когда балерины в воздушных пачках создают на сцене волшебное захватывающее действие. Но в самом либретто, помимо волшебства, заложены идеи естественного и сверхъестественного света и тьмы, душераздирающей глубокой истории, затрагивающей сердца зрителей. Создавая хореографию для спектакля Израильского балета, я черпал вдохновение в контрасте светлого и темного, «белой» и «черной» тем. Я исследую «темную» сторону этой сказки и «высвечиваю» ее красоту и энергию, дополняющую противоположную сторону.

Ведь именно эти противоположности идеально подходят для создания увлекательного романтического балета. Принц мечется между белым и черным лебедем. Белый – это женщина, о которой он мечтает, но которая так и остается недосягаемой. А черный лебедь – женщина, без которой он не может жить. Для меня искусство танца эфемерно, в нем нет постоянства, – продолжает Фониадакис, – ведь балет – Балет (от итал. baletto, уменьшительное от ballo – танцую) – это искусство тонких, изящных, производных от внутренних, движений. В моей хореографии много сконцентрированной энергии, она перетекает из одной формы в другую. Я не борюсь с физическими преломлениями, но пытаюсь их принять и оформить, стараясь перевести на язык, понятный не только самим танцорам, но и публике, которая находится в зале».

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«Серенада для лебедя»

Единственное представление состоится в четверг, 2 мая, в 20:00 в Оперном Театре Тель-Авива.

Заказ билетов в «Браво»: https://bit.ly/3UCKjRL

Сайт Израильского балета – http://www.iballet.co.il/

Фотографии – © Ирена Ташлицки – предоставлены пресс-службой Израильского балета

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