АНУ в мае: идем в музей!

Майская программа АНУ – музея еврейского народа – ответ на вопрос: зачем сегодня идти в музей. Ответ кроется не в одном событии, а в цельной, логично и интересно выстроенной программе.

1 мая в 10:00 – лекция Елены Галинской «Под знаком “Бубнового Валета”» о Наталье Гончаровой. Это разговор о женщине, которая не вписывалась в рамки и выстроила собственную систему художественных координат. Самая дорогая женщина-художник XXI века, неожиданная, яркая авангардистка, подчинившая себе все жанры и стили своего времени. После лекции пройдет экскурсия по музею.

13 мая в 19:00 – один из важнейших концертов этого месяца «Музыка войны. Тогда и сейчас». Этот вечер проводит фонд стипендий имени Павла Кушнира, чья трагическая судьба стала отправной точкой для рождения новой культурной инициативы. В концерте прозвучат произведения Баха и Вайнберга, Хиндемита и Бетховена, Брамса и Равеля, Дебюсси и Баха в исполнении известных пианистов: Дениса Берштейна, Оксаны Яблонской, Наталья и Евгения Брахманов, Сергея Никитюка. В концерте принимают участие – известный скрипач из Америки Дмитрий Берлинский, трубач Рами Орен, виолончелист Кирилл Михановский, альтистка Евгения Орен. Ведущий концерта и попечитель фонда Анатолий Вайсман (Белый), прочтет отрывки из текстов Павла Кушнира. Деньги от вечера идут на поддержку молодых исполнителей и музыкантов, оказавшихся в эмиграции.

14 мая в 12:00 начнется программа, посвященная десятилетию со дня смерти писателя, журналиста, лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля и 60-летию со дня выхода его книги «Евреи молчания». Программа рассчитана на весь день и состоит из нескольких мероприятий с участием почетных гостей и лекторов. Дневная часть пройдёт в Центре Цимбалиста (Тель-Авивский университет), а завершающая вечерняя – в самом музее АНУ. Вход бесплатный, по обязательна предварительная регистрация. Мероприятие пройдет на иврите.

17 мая в 19:00 – показ фильма Елены Якович «Брестское гетто» в рамках цикла «Сопротивление». Брест был первым городом, куда немцы вторглись 22 июня 1941 года. С этой даты началось «окончательное решение еврейского вопроса». И как Брестская крепость стала символом мужества, Брестское гетто – одним из символов Холокоста. Это единственный случай, когда мы сможем увидеть всех погибших в гетто. Перед тем как отправить на смерть евреев Бреста, нацисты приказали им сфотографироваться, пройти регистрацию и заполнить анкеты. Полвека 12260 анкет пролежали в Государственном архиве Брестской области, и теперь мы можем посмотреть в их лица.

20–21 мая – долгожданный фестиваль «В Чемодане». Книги. Творчество. Встречи. После вынужденной паузы семейный книжный фестиваль «В Чемодане» возвращается в обновлённом формате! 20 и 21 мая на праздник Шавуот гостей ждет большая программа. Постановки театров «Смешной» и «Дом чёрной совы», шоу фокусов от Давида Шмеджика и перформанс для взрослых от Линор Горалик.

Экскурсии по музею АНУ для взрослых с Асей Фикс, Зоей Брук и Константином Бондарем, а также детские экскурсии от Любы Шинкарук. Разговор с раввином Бени Миничем о еврейских традициях и творческие встречи с писателями, в том числе с детским писателем Львом Яковлевым и современным израильским писателем Софьей Рон-Морией. Большой выбор книг для любого возраста и маркет авторских изделий ручной работы, мастер-классы для всех возрастов, интеллектуальные игры, граффити, а также активные игры на свежем воздухе: бои на поролоновых мечах с известным тренером Николаем Санчуком и праздничная лотерея для участников фестиваля.

Мероприятие проходит при поддержке Фонда НАДАВ и UJA Federation of New York.

АНУ – Музей еврейского народа, ул. Клаузнер 15, Тель-Авив

