Видение новых костей: Еврейские фантазии и визионерство после 1940 года

Текст и иллюстрации — по материалам пресс-релиза. Заглавная иллюстрация: מיכאיל גרובמן, שלח את עמי, 1971 צילום אלעד שריג. Михаил Гробман, «Освободи народ мой», 1971. Фото © Элад Сариг.

История послевоенного искусства долгое время выстраивалась вокруг двух магистральных путей: документальной фиксации Катастрофы и ее радикального абстрактного осмысления. Однако между травмирующим реализмом и беспредметным экспрессионизмом существовало мощное, но до сих пор не получившее должного институционального анализа течение — еврейское визионерское искусство.

Выставка «Видение новых костей: Еврейские фантазии после 1940 года», проходящая с 28 мая по 28 ноября 2026 года в Крыле архитектуры и дизайна и Тель-Авивского музея изобразительных искусств, предлагает принципиально новый взгляд для исследования послевоенной травмы Холокоста и Второй мировой войны.

Куратор Ори Друмер и со-куратор Анат Пелед собрали масштабную групповую выставку местных и международных авторов, которая выходит далеко за рамки классического пластического искусства. Экспозиция органично объединяет живопись, графику, кинематограф, музыку и редкие архивные материалы. Это междисциплинарное исследование призвано показать, как мистические, трансцендентные и символические пласты мышления стали для целого поколения художников уникальным языком выживания, исцеления и метафизического возрождения на пепелище европейской цивилизации.

Эстетика фантазий против сюрреалистического кошмара

Визионерское искусство после 1940 года занимает уникальную и автономную позицию в арт-географии XX века. Оно принципиально отказывается как от сухого протоколирования ужаса, так и от классического сюрреалистического метода.

В отличие от традиционного сюрреализма, опирающегося на фрейдистский механизм «сна-кошмара» и сознательно отрывающего образ от его земных корней, еврейский визионизм предлагает фантастическое проявление реалистического ужаса.

Для авторов выставки обращение к мистическим и фантастическим мирам — это не эскапизм и не попытка сбежать от реальности. Напротив, это радикальный способ проработки коллективной и личной психической травмы. Большинство создателей воспринимали свое творчество как инструмент психологического картографирования человеческой души и ее бессознательных глубин. Обращение к религиозным символам, архетипам, древним мифам, космогоническим легендам и народным сказкам стало необходимым этапом для создания терапевтического «безопасного пространства». Через эти образы художники пытались заново пересобрать расколотый мир и нащупать почву для продолжения жизни. Само название выставки отсылает к библейскому пророчеству Иезекииля о сухих костях, обретающих плоть, трансформируя его в манифест «Новых костей» послевоенного искусства.

География памяти: Пересечения судеб и стилей

В экспозиции представлены художники, обладающие глубокой связью с еврейством. Для одних война обернулась опытом прямого преследования, лагерей, депортации и тотальной утраты близких; для других Холокост стал сквозной межпоколенческой травмой, проступающей сквозь холсты в виде подсознательных теней. Каждый из них вел свой личный диалог с еврейским духовным наследием во всем многообразии путей его рассеяния.

Венский фантастический реализм

Центральное место в экспозиции занимают ключевые фигуры знаменитой Венской школы фантастического реализма, сформировавшейся в послевоенной Австрии и направившей фокус искусства на исследование измененного сознания и внутренней визуальной интуиции:

Эрнст Фукс — идеолог и доминирующая фигура движения. Будучи сыном отца-еврея и матери-христианки, он смог избежать депортации, но пережил расовые преследования. Его сложнейшая художественная система синтезировала мистические догмы и эсхатологические символы обеих религиозных традиций.

Арик Брауэр — художник, чье визионерское мышление обогатилось после долгих путешествий по Ближнему Востоку. В его картинах создается поразительное эстетическое напряжение между ювелирной, декоративной проработкой деталей и пугающими, апокалиптическими сюжетами тотальной войны.

Магический символизм и метафизика памяти

Михаил Гробман — один из лидеров советского «Второго авангарда» (нонконформизма) и создатель концепции «магического символизма», в которой еврейский алфавит, каббалистические знаки и фольклорные элементы превращаются в суверенный модернистский миф.

Шмуэль Аккерман — художник второго поколения, сын выживших в Катастрофе. В его глубоких символических мирах (ярким примером служит представленная на выставке камерная гуашь «Красная скрипка», 1975 г., размером $17 \times 17$ см) осколки семейной памяти и личные воспоминания кристаллизуются в монументальные духовные и космические структуры.

Мордехай Морэ — визионер, родившийся в Багдаде и в детстве переживший трагедию еврейских погромов «Фархуд» 1941 года. Его графика демонстрирует сложнейшую трансформацию детского страха перед насилием в гротескные, фантастические образы, намекающие на возможность преодоления боли и духовного очищения.

Батья Аполло — самобытная фигура, сознательно выбравшая позицию аутсайдера на периферии израильского мейнстрима. На выставке представлены ее небольшие по формату, но магнетические живописные полотна, населенные кошмарными, глубоко личными образами и затерянными темными лесами.

Психология сна и антропософия

Особый акцент выставки сделан на интеграции в художественный контекст визуального наследия двух выдающихся деятелей гуманитарных наук, психологии и образования:

Эрих Нойманн — выдающийся психоаналитик, ближайший ученик и соратник Карла Густава Юнга, заложивший основы глубинной психологии в Израиле. Выставка совершает архивный прорыв, впервые открывая широкой публике живописные и графические листы из его личных «дневников сновидений».

Доктор Карл Кёниг — австрийско-еврейский педиатр и мыслитель, пионер антропософского лечебного образования (основатель Кэмпхиллского движения). Находясь в британском заключении на острове Мэн во время Второй мировой войны как «подданный враждебного государства», он создал уникальный цикл из 52 рисунков — по одному на каждую неделю года — вдохновленный медитативным трудом Рудольфа Штайнера «Календарь души».

Точка отсчета

Марк Ротко — один из титанов авангарда XX века — представлен на выставке не просто как участник, а как важнейшая историческая координата. Его монументальный абстрактный экспрессионизм, ставший в США ключевым художественным ответом на трагедию Второй мировой войны, служит на выставке концептуальным контрапунктом и точкой отсчета для анализа фигуративных визионерских стратегий его современников.

В общую структуру экспозиции также включены знаковые работы других важнейших авторов еврейского происхождения, заложивших фундамент послевоенного мистицизма: мастера философского символизма Мордехая Ардона, авангардного режиссера и теоретика кино Майи Дерен, культового режиссера-сюрреалиста и автора психо-магических систем Алехандро Ходоровски, а также израильского режиссера и художника Жака Катмора.

Выставка подготовлена на базе междисциплинарных академических исследований. Грант на кураторские изыскания был предоставлен Израильским институтом искусства при Академическом колледже Тель-Авив — Яффо.

Проект реализован при щедрой поддержке Выставочного круга Тель-Авивского музея изобразительных искусств, включая персональные пожертвования Дорона и Марианны Ливнат, а также при содействии Фонда Херты и Пола Амир, Фонда Кирш и Семейных благотворительных фондов Чарльза и Линн Шустерман. Международную поддержку проекту оказал Австрийский культурный форум в Тель-Авиве.

