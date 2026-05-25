«Анимикс Память» в «Бейт Терезин»

Верхняя иллюстрация: La Plus precieuse des marchandises. Кадр из фильма Мишеля Хазанавичуса «Самый ценный груз»

С 4 по 6 июня в музее «Бейт Терезин» пройдет конференция «Анимикс Память» (Animix Zikaron) — конференция по анимации и комиксам, посвященная увековечиванию памяти о Холокосте и героизме Израиля с акцентом на события 7 октября. Лекции, выставки, мастер-классы и показы анимационных фильмов пройдут в течение трех насыщенных дней.

Три дня творчества, памяти и визуального воображения: конференция «Анимикс» предлагает уникальный, трогательный и актуальный как никогда взгляд на Холокост, героизм и увековечивание памяти через язык анимации и комиксов. Под лозунгом: «Помнить. Иллюстрировать. Увековечивать» создатели, исследователи и художники соберутся на встречи, показы, мастер-классы и выставки, связывающие личные свидетельства с современным художественным языком.

История еврейского народа и Государства Израиль полна бесчисленных историй героизма, и необходимость сохранения памяти является жизненно важной и значимой. Анимация и комиксы позволяют сделать эти истории доступными для широкой аудитории, как для молодежи, так и для взрослых, с помощью богатого и вызывающего сопереживание визуального ряда. В последние годы наблюдается постоянный рост объемов иллюстрированного творчества в этой области: все больше анимационных фильмов, историй в комиксах и графических романов видят свет и обогащают истории памяти так, как ни один другой язык не может с этим сравниться. События 7 октября увеличили масштабы творчества и добавили новый пласт в еврейскую историю.

«Анимикс Память» (от создателей Тель-Авивского фестиваля «Анимикс») — это уникальная площадка, позволяющая целенаправленно заниматься темой увековечивания памяти. Конференция проходит в «Бейт Терезин» — музее и образовательном центре памяти жертв Холокоста, и является частью непрерывной деятельности этого места по соединению исторической памяти с современным творчеством.

Среди ключевых событий конференции:

Четверг, 4/6, 19:00

«Выжить в анимации» – от новаторского творчества Йосефа Бау до современного «Письма свинье»

Встреча с режиссерами и создателями анимации Дуду Шалитой и Таль Кантор под руководством Нисим Хизкиягу, посвященная вызовам репрезентации Холокоста в анимации.

Йосеф Бау был иллюстратором, дизайнером и рекламистом и считается одним из пионеров анимации в Израиле. Он работал чертежником в концентрационном лагере Плашов, а затем в рабочем лагере Оскара Шиндлера в Брненце, Чехия, где многие евреи были спасены благодаря мастерству подделки документов, в котором он специализировался. По случаю выхода фильма «Бау. Художник на войне» Дуду Шалита, один из ведущих создателей анимации в стране и бывший куратор анимации фестиваля «Анимикс», представит штрихи к портрету Бау. Вместе с ним аниматор Таль Кантор, чей короткометражный фильм «Письмо свинье» был номинирован на «Оскар» в 2024 году, расскажет о непростой задаче, связанной с визуализацией свидетельств Холокоста в анимации.

Пятница, 5/6, 10:00

«Сломанные ветви», куратор: Гилат Пераг — подборка израильской анимации

Шесть короткометражных анимационных фильмов о Холокосте с современной точки зрения. На расстоянии времени и из более безопасного места, в котором находятся представители третьего поколения выживших в Холокосте, три внучки отправляются знакомиться с частной историей своих бабушек. С любящим и внимательным взглядом они передают их истории с состраданием, чуткостью и почти как исправление (тикун), как это может позволить только связь между бабушкой и внучкой. Будут показаны фильмы: «Нюша» (Лиран Капель и Яэль Декель), «SOME SPACE FOR TOMORROW» Раи Крэс, «Рисунки из Мюнхена» Шахафа Рама, «Что такое дом?» (Рон Эйлон и Юваль Натан), «Дружба в укрытии» (Шарон Газит), вышедший в этом году и рассказывающий о многолетней дружбе выжившей в Холокосте Ханы Коэн-Ааронов с членом семьи Праведников народов мира, которая ее прятала.

Пятница, 5/6, 12:00, Бейт Терезин

Память как нарисованное объятие — лекция Зеэва Энгельмайера

Зеэв Энгельмайер раскрывает историю проекта «Ежедневная открытка» — художественной инициативы, родившейся из тьмы 7 октября и ставшей одним из самых узнаваемых визуальных символов этого периода. То, что началось как инстинктивная реакция на войну, превратилось в пульсирующее и трогательное предприятие по сохранению памяти. Зеэв расскажет о процессе творчества маркерами, в наивном и обнаженном стиле, о том, как открытки документируют скорбь и утрату, а также прекрасные моменты тех, кого больше нет. Для многих семей эти открытки стали якорем памяти, который живет в социальных сетях и экспонируется на выставках по всему миру. Лекция затрагивает художественный мир Зеэва — от интерпретаций еврейских текстов до скульптур гефилте фиш, вызывающих воспоминания детства, и объясняет, как искусство встречается с суровой реальностью и реагирует на нее с состраданием. Встреча о важности памяти не только как увековечивания, но и как инструмента для исцеления и построения надежды. Путешествие между линиями и красками, гуманизмом, памятью и оптимизмом.

Пятница, 5/6, 13:00, на французском языке. Субтитры на иврите и английском языке.

«Самый ценный груз» — показ полнометражного фильма Мишеля Хазанавичуса (Франция, 2024)

Последний фильм лауреата премии «Оскар» Мишеля Хазанавичуса («Артист») — это трогательная экранизация получившей признание критиков одноименной книги, действие которой происходит во время Второй мировой войны, превращенная в великолепную иллюстрированную драму. Мощное и волнующее произведение искусства о жизни, сострадании, величайшем зле и обо всем добром в человеческом сердце. Бедный дровосек и его жена живут в лесу в непростой скромности, переплетенной с холодом, бедностью и войной. Однажды жена дровосека спасает маленькую девочку, которую выбросили из одного из многочисленных поездов, проезжающих через лес. Младенец, самый ценный груз, навсегда изменит жизнь супругов и жизнь каждого, кого она встретит на своем пути — тех, кто захочет ее защитить, и тех, кто нет…

Суббота, 6/6, 10:30, 60 минут, для возраста 8-14 лет.

Мастер-класс по комиксам для детей: Комиксы и память с Ури Финком

Уже известно, что любую историю можно рассказать в комиксах — и смешную, и грустную. Мастер-класс по созданию комикса о трогательном событии или личном воспоминании с помощью серии нарисованных картинок. Не обязательно рисовать «красиво», чтобы создать комикс, который увековечит момент или кого-то особенного. Мастер-класс ведет художник комиксов и редактор ежемесячника «Збенг» Ури Финк.

Суббота, 6/6, 11:30

Болезненные линии: Свидетельства и впечатления от 7 октября — встреча художников с Ури Финком, Дорит Далиот, Нисим Хизкиягу

Жестокое нападение на приграничные районы Газы (Отеф Аза) 7 октября оставило многих без слов. Тяжелые события, леденящие душу свидетельства и истории героизма породили терминологию, варьировавшуюся от «сложного» до «Холокоста». То, что невозможно выразить в фотографии, иллюстраторы и аниматоры отразили на своем уникальном художеческом языке, следуя за болезненными свидетельствами с мест. В программе будут представлены проекты, созданные во время войны в Газе и по ее следам, с целью передать и увековечить в иллюстрациях, графическом романе и анимации истории, которые нельзя забывать. Среди проектов: «Память Отефа» (Зикарон Отеф), «Ежедневная открытка» Зеэва Энгельмайера, «Разбитым сердцам» (Линшверей Лев), антология «В сердце 7 октября» и другие.

Суббота, 6/6, 13:00

Между грустью и независимостью: скорбь и празднование. Карикатуры другого рода – Носко (Нисим Хизкиягу)

Явное смешение грусти и радости сопровождает нас с самого начала нашего существования как государства в нашем суровом районе. Резкий контраст между полюсами особенно ярко выражается в Дни памяти, на неделе между сиренами и вплоть до Дня независимости, когда сердце переполняется гордостью и удовлетворением. Карикатурист Носко (Нисим Хизкиягу) на лекции о линиях, которые проводятся в эти заряженные дни между памятью и независимостью, о визуальном выражении чувств, утраты и тоски наряду с нотками горького юмора, и о том, как все это сходится и отражается в чутких карикатурных иллюстрациях. Между грустью и независимостью: скорбь и празднование. Карикатуры другого рода.

Суббота, 6/6, 15:00

«За мгновение до закрытия» — свидетельства из Чехии. В комиксах, иллюстрациях, анимации. Участники: Майя Поллак, журналист и писатель, Дани Керман, иллюстратор и писатель, Шарон Газит, аниматор и скульптор. Модератор: Нисим Хизкиягу

Ян Поллак, 14-летний подросток, еженедельно редактировал газету в гетто Терезин в Чехии. Изюминкой газеты «Камерад» была страница комиксов с продолжением, вышедшая из-под его кисти, под названием «Большой долг». Героем сюжета был автогонщик на разваливающейся машине, соревнующийся с жестокими гонщиками, мчащимися на роскошных немецких и итальянских автомобилях. Об удивительной истории еврейского мальчика, который мечтал, редактировал и творил, пока его не отправили в лагерь смерти, расскажет журналист Майя Поллак, автор книги «За мгновение до закрытия газеты». В панели примут участие известный иллюстратор и писатель Дани Керман, который своими остроумными иллюстрациями сопровождал колонки журналистки и писательницы Рут Бонди, уроженки Праги, в газете «Давар». Аниматор и скульптор Шарон Газит, руководитель студии «Пиль Анимация» (Pil Animation), потомок чешской семьи, расскажет о своем креативном способе справляться с памятью о Холокосте и представит свои анимационные фильмы, посвященные скорби, утрате и героизму с помощью черного юмора.

Будут представлены выставки:

«Йосеф Бау»: мини-выставка карикатур художника Йосефа Бау, одного из пионеров анимации в Израиле, иллюстратора, писателя, графика и рекламиста — он работал чертежником в концентрационном лагере Плашов, а затем в лагере Оскара Шиндлера в Брненце, Чехия. Искусство спасло ему жизнь, и благодаря ему он смог спасти тысячи людей, подделывая для них документы. Экспозиция предоставлена его дочерьми Хадассой и Ципорой (Цлилой) Бау.

«В сердце 7 октября»: 12 израильских художников комиксов воссоздают иллюстрированные истории героизма, личные истории, произошедшие в ужасную субботу 7 октября 2023 года в приграничных районах Газы, в городах близ границы и на фестивале Нова. Свидетельства отражают доблесть, мужество и человеческую силу в самом сердце жесточайшего поля боя, пропитанного резней и ужасом. Произведения вышли в виде книги по инициативе Ури Финка совместно с Майей Поллак и Дорит Далиот, которая впервые была опубликована издательством «Делькур» (Delcourt) на французском и испанском языках, а также в издании на иврите издательством «Пардес».

При участии: Реут Борц, Мошик Гулст, Йонатан Ваксман, Илана Заффрен, Ноа Кац, Гай Ланман, Нисим Хизкиягу , Ури Финк, Шай Черрка, Мишель Кишка, Корен Шадми, Тохар Шерман-Фридман.

«Анимикс», Международный фестиваль анимации, комиксов и карикатуры, на протяжении многих лет действует как главная арена для визуального творчества в Израиле. Выпуск «Анимикс Память» переносит это средство выражения в самое сердце одного из наиболее значимых вызовов культуры: как рассказать о памяти, боли и свидетельствах будущим поколениям. Анимация и комиксы, как подчеркивается на конференции, являются не только эстетическим средством, но и глубоким эмоциональным инструментом, позволяющим сделать сложные истории доступными для широкой аудитории, как для молодежи, так и для взрослых.

Художественный руководитель: Нисим Хизкиягу