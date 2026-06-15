Из всех искусств для нас важнейшим является опера Верди «Набукко»

Впечатления — Вадим Малев. Фото — © Йоси Цвекер

Что может быть лучше для любителя оперы, чем «Набукко»?

Третья опера Верди, после премьеры которой всем стало ясно: в музыкальный театр пришел исполин. Оперный царь, которого за почти два века так никто и не затмил. «С этой оперы поистине началась моя художественная карьера», — напишет позже сам Верди.

А что может быть лучше «Набукко» для еврея, который знает и любит историю своего народа?

Я видел немало постановок этой оперы. Никогда не забуду легендарный спектакль на Масаде. Казалось, превзойти то впечатление невозможно.

Нынешняя постановка Израильской оперы и не пытается соревноваться с Масадой. Она идет своим путем и в результате занимает совершенно достойное место в этом пантеоне, став, пожалуй, главным оперным событием нынешнего сезона.

Прежде всего — это невероятно красивый спектакль. Декорации, свет, костюмы, сценическое движение — все выполнено на высочайшем уровне. Чего стоит одна только гигантская лестница-трансформер, словно отлитая из чистого золота. Сначала она воплощает роскошь дворца Набукко, а затем на нее опускается массивная металлическая конструкция, превращая царское великолепие в мрачную клетку-тюрьму.

Именно здесь плененные евреи исполняют самый знаменитый хор в истории оперы — Va, pensiero.

Об этом хоре можно писать отдельные диссертации. Основанный на псалме «На реках Вавилонских», он стал музыкальным символом тоски по родине и надежды на возвращение. Его едва не сделали национальным гимном Италии. В первые годы существования Израиля всерьез обсуждалась возможность сделать его и нашим гимном. Именно этот хор звучал на похоронах Верди под управлением Тосканини, а спустя десятилетия — и на похоронах самого Тосканини.

Вообще трудно отделаться от ощущения, что в Израиле эта опера звучит особенно остро. Для итальянцев XIX века история вавилонского пленения была аллегорией борьбы за освобождение Италии. Для нас это часть собственной национальной памяти.

Музыкальная сторона постановки также оказалась на высоте. Маэстро Карло Монтанаро великолепно держал огромную партитуру, не позволяя ей распасться на набор эффектных номеров. Оркестр Израильской оперы звучал мощно, драматично и при этом удивительно прозрачно.

Состав солистов был очень силен. Хороши Рахель Френкель в партии Фенены и Павел Петров в партии Ишмаэля. Убедителен и Одед Райх в роли верховного жреца Ваала.

Но главные вершины вечера — Захария в исполнении Вазгена Газаряна, Абигайль Юлии Васильевой и Набукко Йонуца Паску.

Газарян наделяет своего героя подлинным библейским масштабом. Васильева блестяще справляется с одной из самых трудных сопрановых партий во всем репертуаре Верди, соединяя вокальную мощь с драматическим темпераментом.

А Йонуц Паску, давно ставший своим не только в Израильской опере, но и в Израиле вообще, возможно, создал лучшую роль своей местной карьеры. Его Набукко проходит путь от всесильного завоевателя до сломленного безумца и далее — к человеку, познавшему смирение. Паску великолепен не только как певец, но и как драматический артист, тонко показывающий все эти превращения.

И все же главным героем спектакля остается хор Израильской оперы под руководством Итая Берковича. В «Набукко» хор — не украшение и не фон. Это голос народа, эмоциональное сердце всей оперы. Наш хор и без того редко подводит, но здесь он превзошел сам себя.

Великолепное звучание, безупречная ансамблевость и, главное, ощущение живого человеческого присутствия на сцене превращают каждое его появление в событие.

Верди когда-то называли автором «драмы для хора». После этой постановки становится понятно почему.

Если бы меня попросили назвать один спектакль нынешнего сезона, который обязательно стоит увидеть, я бы без колебаний назвал именно «Набукко». Не только потому, что это великий Верди. И даже не только потому, что это история о разрушении Иерусалима и изгнании евреев.

А потому, что редко встретишь постановку, где грандиозный исторический эпос, человеческая драма и великая музыка соединяются настолько органично и производят столь сильное впечатление.

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Итак, опера Верди «Набукко»

Постановочная группа:

Дирижер: Карло Монтанаро

Хормейстер: Итай Беркович

Режиссер: Андре Хеллер-Лопес

Сценограф: Ренато Теобальдо

Художник по свету: Надав Барнеа

Художники по костюмам: Мария Бутусова, Марсело Маркес

Симфонический оркестр Ришон-ле-Циона

Хор Израильской оперы

Продолжительность спектакля — около двух с половиной часов с антрактом

Оставшиеся спектакли:

Понедельник, 15.6, начало в 20:00

Вторник, 16.6, начало в 20:00

Четверг, 18.6, начало в 20:00

Пятница, 19.6, начало в 13:00

Воскресенье, 21.6, начало в 18:00

Понедельник, 22.6, начало в 20:00

Среда, 24.6, начало в 18:00

Четверг, 25.6, начало в 20:30 — закрытый показ в рамках «Белой ночи»

Пятница, 26.6, начало в 13:00

Суббота, 27.6, начало в 20:30

Информация и приобретение билетов в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/86205