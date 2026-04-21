Текст и иллюстрации по материалам пресс-релиза — предоставлено пресс-отделом Хайфских музеев. Заглавное фото — פאינה פייגין לנדאו, קווילט, אתרים בבנייה מואצת 2025

Новая выставка в Музее города Хайфы — «Переносная конструкция» מבנה יביל

Персональная выставка Фаины Фейгин-Ландау в рамках проекта «Арт-инкубатор местного искусства» («Хамама») Хайфских музеев.

Выставка рассказывает историю «караванных городков» — временных поселений, в которых в начале 90-х годов размещали новых репатриантов и которые впоследствии исчезли из общественного сознания. В экспозиции представлены работы в технике квилта (стеганого полотна), анимация и живопись, а также общественный интернет-архив, созданный художницей.

В четверг, 23 апреля 2026 года, в Музее города Хайфы откроется новая выставка под названием «Переносная конструкция». Это персональный проект художницы Фаины Фейгин-Ландау, посвященный временным кварталам из передвижных домиков (караванов), где в начале 90-х годов жили репатрианты из бывшего СССР и Эфиопии. Выставка стала результатом социально-художественного проекта, реализованного в рамках инициативы «Арт-инкубатор локального искусства» Хайфских музеев при поддержке Фонда Эдмонда де Ротшильда. Куратор проекта «Арт-инкубатор» — Оз Залуф.

90-е годы были периодом массовой репатриации, изменившей облик Израиля. Для быстрого решения жилищного кризиса по всей стране были созданы временные стоянки караванов. Около 30 тысяч таких строений были установлены во многих точках страны, включая Хайфу. Жизнь в этих районах, зачастую проходившая в тяжелых условиях, стала важной страницей в истории Израиля и Хайфы.

Художница Фаина Фейгин-Ландау репатриировалась в возрасте трех лет и жила в караванном городке Неве-Кармель на южной окраине Хайфы, где насчитывалось около 1000 домиков. Несколько лет назад на этом месте вырос район Неот-Перес — современный, типичный буржуазный квартал. Неве-Кармель был полностью стерт с лица земли, и в общественной памяти о нем почти не осталось следа. Этот случай не уникален: сегодня большая часть общества не помнит или вовсе не знает об этих местах — продуктах «архитектуры миграции», представлявших собой временное пристанище в незнакомом и небезопасном пространстве.

Однако временный дом не стерся из памяти Фейгин-Ландау и других людей, живших в подобных городках по всей стране, с которыми она встречалась в процессе работы. Их истории и воспоминания, а также личный детский опыт художница вплетает в канву выставки «Мобильное строение». С помощью различных художественных медиумов — квилта, анимации и живописи — она воссоздает историю забытой эпохи и исчезнувших с карты районов.

В рамках проекта Фаина провела исследование, включающее сбор свидетельств о различных караванных городках Израиля. Она основала независимый общественный архив, базирующийся на фотографиях и воспоминаниях частных лиц. Все материалы были загружены на специализированный сайт, который продолжает развиваться. Этот ресурс раскрывает пласт истории, запечатленный в памяти бывших жителей, но отсутствующий в широком медийном поле. Посетители выставки смогут познакомиться с архивом и дополнить его своими материалами.

Ифат Ашкенази, куратор Музея города Хайфы:

«Музей города Хайфы горд возможностью дать голос этой важной главе в истории страны и нашего города. Караванные городки, созданные в начале 90-х, к началу 2000-х исчезли бесследно. Фаина Фейгин-Ландау стремится вернуть в общественное поле свои детские воспоминания и опыт тысяч людей, которые почти не зафиксированы в официальных государственных архивах. Создание общественного архива продиктовано необходимостью помнить и дать место важному десятилетию в жизни репатриантов, вернув его в общеизраильский нарратив».

Сбор материалов для выставки осуществлялся, среди прочего, при содействии группы в Facebook «רוסיות בלי חוש הומור וחבריהן» («Русские женщины без чувства юмора и их друзья»).

Дата закрытия выставки: 31 августа 2026 г.