Предоставлено Центром Камерной Музыки при Израильской Консерватории. Заглавное фото: Юваль Херц — credit Marco Borggreve

Секстеты. От тьмы к великому свету

Израильский центр камерной музыки (Консеватория «Штрикер» в Тель-Авиве)

37-й сезон | 5786 | 2025-26

Воскресенье, 26.04.2026, 20:00 Аудитория Израильской консерватории музыки

Юваль Херц — скрипка

Ари Тор Вильяльмсон — скрипка

Йони Гертнер — альт

Омер Херц — альт

Харан Мельцер — виолончель

Лия Хен-Перлов — виолончель

В программе:

Бах: Ричеркар в шести голосах из цикла «Музыкальное приношение»

Шёнберг: «Просветленная ночь» для струнного секстета, соч. 4*

Чайковский: Струнный секстет ре минор, соч. 70, «Воспоминание о Флоренции»

*Произведение Шёнберга исполняется в рамках празднования 80-летия со дня основания Консерватории. Шёнберг был назначен почетным президентом Консерватории в 1951 году и занимал этот пост до своей смерти в июле того же года.

О программе

Шесть ведущих израильских исполнителей на струнных инструментах встречаются на сцене Центра камерной музыки, чтобы представить богатый жанр струнного секстета в двух аспектах — темном и светлом.

И. С. Бах: Ричеркар в шести голосах

«Ричеркар» – загадочное слово для тех, кто не изучал музыкальную грамотность. «Ричеркар» — как все таинственное и непонятное — не может не привлекать. На деле, Ричерка́р (от итал. ricercare — изыскивать; отсюда ricercar — «разыскание», «изыскание») — жанр многоголосной инструментальной (реже вокальной) музыки в западной Европе 16-17 веков.

Программу открывает шестиголосный Ричеркар (фуга) из «Музыкального приношения» И. С. Баха — произведение, считающееся одной из вершин полифонического письма эпохи барокко. Весной 1747 года Бах, будучи уже пожилым и прославленным композитором, посетил дворец короля Фридриха Великого в Потсдаме. Король, одаренный флейтист, предложил Баху сложную тему и попросил сымпровизировать на неё фугу. Бах на месте исполнил трехголосную фугу, но, вернувшись домой в Лейпциг, написал масштабный цикл на эту тему. Ричеркар в шести голосах — самый впечатляющий пример этого цикла. Скорбная тема развивается в сложной многоголосной ткани, усиливая эмоциональную выразительность. Сегодня мы услышим её в исполнении струнного секстета, где равенство тембров подчеркивает равноправие всех шести голосов.

Арнольд Шёнберг: Просветленная ночь

Шёнберг написал «Просветленную ночь» в 1899 году в возрасте 25 лет. Несмотря на сложность стиля, она остается его самым популярным шедевром. Написанная в густом, хроматическом стиле, эта музыка является ярким образцом позднего немецкого романтизма, продолжающим традиции Брамса, Вагнера и Рихарда Штрауса. Основанная на одноименной поэме Рихарда Демеля, эта работа — редкий пример программной камерной музыки. В ней описываются мужчина и женщина, идущие по лесу в лунную ночь. Женщина признается, что ждет ребенка от другого, а мужчина отвечает ей любовью и прощением. Музыка четко следует за сюжетом: от тревожной исповеди до сияющего финала в ре мажоре, символизирующего преображение и покой.

П. И. Чайковский: Воспоминание о Флоренции

В 1886 году Санкт-Петербургское общество камерной музыки избрало Чайковского своим почетным членом. В знак благодарности композитор решил написать струнный секстет — жанр, который он полюбил благодаря секстетам Брамса. Основная работа над ним шла в 1890 году во Флоренции. Любопытно, что сам Чайковский во время того визита был не в лучшем расположении духа из-за погоды и местной оперы, однако в музыке он выразил теплые чувства и ностальгию. Про этот секстет говорят, что в нем «немецкая форма грезит по-итальянски на русском языке».

I. Allegro con spirito: Энергичная сонатная форма в духе позднего стиля композитора.

II. Adagio cantabile: Кантиленная часть, напоминающая серенаду, где скрипка и виолончель ведут диалог на фоне пиццикато инструментов.

III. Allegretto moderato: Скерцо с отчетливым русским колоритом.

IV. Allegro vivace: Стремительный финал, завершающийся фугой в духе народного танца.

