100 лет Дому Германа Штрука. «Ты видел, какая красота»

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Верхняя иллюстрация: Гиль Горен. Газа – перекресток Шаар ха-Негев. גיל גורן, עזה-צומת שער הנגב 7.10.23, 2025

Первая музейная персональная выставка Гиля Горена: «Ты видел, какая красота».

Выставка представляет собой диалог между Гореном и Штруком, подчеркивающий общее для них восприятие искусства как средства продвижения общественного диалога и социального влияния.

В пятницу, 1 августа 2025 года, в Музее Германа Штрука в Хайфе откроется первая музейная персональная выставка художника Гиля Горена под названием «Ты видел, какая красота». Куратор выставки — Ширли Мешулам.

Экспозиция представляет собой межпоколенческий диалог между Гореном и Штруком, подчеркивающий их общую позицию: искусство – это инструмент для развития общественного дискурса и воздействия на общество.

В этом году исполняется 100 лет со дня основания Дома Германа Штрука – одного из крупнейших мастеров печатной графики, работавших в Израиле в начале XX века, который также считается одним из важнейших еврейских художников Германии.

Сегодня Дом Штрука служит музеем и центром искусства печатной графики.

Выставка расположена в четырех залах музея и включает:

Портреты сионистских лидеров, созданные Штруком – Биньямина Зеева Герцля, Менахема Усышкина, Пинхаса Рутенберга, Хаима Нахмана Бялика, Альберта Эйнштейна, Зигмунда Фрейда, а также пейзажи.

Новые работы Гиля Горена – гобелены, инсталляции, видео, фотографии, смешанная техника, выполненные в современном стиле, придающие личную и уникальную интерпретацию вопросам идентичности, социальных и национальных ценностей, коллективной памяти, опираясь на ценности сионизма и еврейские традиции, в контексте творчества и наследия Штрука.

Центральное место на выставке занимает видеоработа «Встреча» – виртуальная встреча между Гореном и Штруком, смоделированная с использованием искусственного интеллекта.

В ходе этой беседы раскрываются как общие черты, так и различия между ними:

Штрук – религиозный человек, активный сионист, космополит, один из крупнейших мастеров печатной графики Германии и Израиля XX века, оказавший влияние на развитие израильского искусства в области офорта и литографии, рассматривавший искусство как призвание и миссию.

О художнике Гиле Горене:

После двух десятилетий работы в креативной индустрии рекламы, Гиль Горен решил полностью посвятить себя искусству.

С тех пор он участвовал в выставках по всему миру, а в 2024 году на Art Basel Miami был удостоен звания Spectrum Best Solo Exhibitor.

Горен работает в различных техниках – живопись, вышивка, фотография, печатная графика. Его художественный язык отличается яркими красками и провокационными надписями.

Как и Штрук, Горен воспитан в духе любви к Израилю и сионистским ценностям, но его произведения носят критический характер и содержат важные социальные послания.

Гиль Горен: «Мы создали удивительную выставку – красочный и трогательный рассказ о любви к Земле Израиля и израильскому обществу, рассказ о нашем прошлом, настоящем и будущем, которое мы продолжаем строить вместе. Я веду живой и дышащий диалог с каноническими офортами Германа Штрука. Ставлю его еврейского рабочего напротив своих европейских гобеленов или его офорт Газы рядом с моей фотографией Беэри, его Герцля – рядом с моим Герцлем с чертополохом.

Я веду с Штруком беседу об искусстве, о его прошлом и моем настоящем.

Я благодарен Музеям Хайфы за возможность создать здесь работы, вдохновленные Штруком, ведь, помимо того, что он был великим художником, его ценности мне очень близки».

Куратор Ширли Мешулам: «Концептуальная и кураторская основа выставки подчеркивает встречу двух художников. Из этой встречи рождаются новые открытия о творчестве и деятельности Германа Штрука, а также о визуальных и идеологических посланиях, выраженных в новых произведениях Гиля Горена».

Название выставки и инсталляции «Ты видел, какая красота» взято из песни «Есть цветы» Натана Йонатана – с разрешения и при содействии наследников поэта.

Инсталляция «Две лжи» основана на стихотворении «Две лжи» Яакова Ротблита.

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Выставка продлится до 27 февраля 2026 года

Часы работы Музея Германа Штрука:

Воскресенье, вторник, среда – с 10:00 до 16:00

Четверг – с 10:00 до 18:00

Пятница – с 10:00 до 14:00

В августе и в праздничные дни возможны изменения – уточняйте на официальном сайте.

Ссылки:

https://www.shm.org.il/eng/The_Museum

https://www.instagram.com/haifamuseums

https://www.facebook.com/Haifa.Museums