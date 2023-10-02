12-й сезон органных реситалей в Хайфе: от немецкого романтизма до хорватской музыки

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Фото из семейного альбома

В цикле из 9 концертов примут участие лучшие органисты мира, которые приедут в Израиль специально для участия в реситале и привезут с собой разнообразный репертуар – от эпохи Возрождения до наших дней. На концерте-открытии выступит д-р Юваль Рабин со своими 15-летними дочерьми-близнецами Гефен (скрипка) и Тхелет (виолончель).

Открытие сезона состоится в пятницу, 20 октября 2023 г. в 11:00 в аудитории музея Гехта в Хайфском университете.

В программе концерта: Органная соната №4 Феликса Мендельсона, Фуга для органа ля-бемоль минор и Хоральная прелюдия «Herzlich Tut Mich Verlangen» Иоганнеса Брамса, Концерт/сюита для скрипки, виолончели и органа Йозефа Райнбергера.

Сонаты Мендельсона являются не только вершиной немецкой романтической музыки для органа, но и вехой в органной литературе в целом. Мендельсон фактически создал новый способ сочинения для органа, что побудило многих композиторов последовать его примеру. Соната, включенная в программу концерта, состоит из четырех частей, в каждой из которых использован свой жанр произведений для органа, и это, несомненно, одна из вершин творчества композитора.

Доктор Юваль Рабин исполнял Сонату № 4 для органа соло в разных странах мира. Высокую оценку получило исполнение, вошедшее в компакт-диск произведений Мендельсона, который был выпущен студией MDG в 2013 году. Здесь можно посмотреть ​​видео с концерта, записанное в 2020 г.

Фуга Брамса — меланхоличное и глубокое произведение, во многом перекликающееся с творчеством Баха. Трудно себе представить, что это одно из ранних произведений композитора. Хоральная прелюдия, которая тоже будет исполнена на концерте, напротив, одно из последних сочинений Брамса, написанное им примерно за год до смерти.

Сюита Райнбергера состоит из четырех частей. Чаще всего, когда орган используется с другими инструментами, он им аккомпанирует. В этой же сюите орган является равноправным инструментом, а во многих случаях даже явно лидирует. Йозеф Райнбергер, выросший в Лихтенштейне и переехавший в Германию, был органистом и одним из самых выдающихся композиторов своего времени. Хотя он оставил после себя также ряд произведений для оркестра и камерных ансамблей, сегодня Райнбергер известен прежде всего своими сочинениями для хора и для органа соло (в последние годы интерес к его творчеству растет, и все больше произведений композитора для других инструментов и оркестров снова исполняется со сцены). Сюита Райнбергера доказывает, что орган может вписаться в камерное звучание с другими инструментами, даже если результат будет более симфоническим. Это первое полное исполнение данного произведения в Израиле.

Солистом концерта и художественным руководителем реситалей на протяжении последних 12 лет является доктор Юваль Рабин, уроженец Хайфы, получивший приглашение учиться у одного из великих преподавателей игры на органе в прославленной Академии музыки в Базеле. В Швейцарии он получил «диплом солиста» по игре на органе и старинной музыке, а также педагогическое образование и степень доктора музыковедения. Рабин прожил там около 22 лет, а три года назад вернулся в Израиль со своей семьей.

15-летние дочери Юваля Рабина – скрипачка Гефен и виолончелистка Тхелет уже удостаивались наград на музыкальных конкурсах в Израиле и за рубежом. В частности, на Конкурсе молодых музыкантов в Швейцарии, фестивале «Кешет Эран» в Раанане, Международном конкурсе юных скрипачей им. Ярослава Коциана в Чехии и в фонде «Шарет». В 11 летнем возрасте юные исполнительницы уже выступали в качестве солисток с оркестрами в Швейцарии, где они родились, а также с Иерусалимским барочным оркестром. Репатриировавшись в Израиль 3 года назад, они присоединились к Молодежному филармоническому оркестру, а также солировали на выступлениях Беэр-Шевской симфониетты и Иерусалимского симфонического оркестра.

В большей части концертов будут выступать гости из-за рубежа (Италии, Эстонии, Болгарии, Германии и Хорватии). За исключением концерта-открытия, все они пройдут во вторую пятницу каждого месяца.

Открывшийся музыкой немецкого романтизма сезон продолжится концертом, вдохновленным Cantus firmus/хоралами; двумя концертами, посвященными наследию Баха; хорватской музыкой для органа от эпохи Возрождения до наших дней; выступлением в итальянском духе и т.д.

Орган – единственный музыкальный инструмент, для которого уже более 600 лет создается оригинальный репертуар. «В мире нет другого музыкального инструмента с настолько широким репертуаром, – говорит д-р Рабин. – Орган, который будет звучать на концертах в Хайфе, построен известным израильским мастером Гидеоном Шамиром, и, по сути, включает в себя два исторических инструмента, первоначально созданных в XIX веке. Эти органы были разобраны, а затем получили новую жизнь в зале Гехт в Хайфе».

Все концерты будут проходить в «Аудиториуме» музея Гехта в Хайфском университете по пятницам в 11:00.

Цена билета 60 шек., а стоимость абонемента на цикл из 9 концертов – всего 300 шекелей!

Детям, подросткам и солдатам вход бесплатный (дети в сопровождении взрослых).

Группы – по предварительной записи. Приобретение билетов в кассе только за наличные или Paybox (на месте).

Продажа билетов: GoShow. https://www.goshow.co.il/pages/minisite/275

Информация и групповая запись по телефону: 054-817-3351.

Программа концертов-реситалей:

20.10.23 – Юваль Рабин (орган), Гефен Рабин (скрипка), Тхелет Рабин (виолончель).

«С вершин немецкого романтизма» (Мендельсон, Брамс, Райнбергер).

10.11.23 – Сабин Леви (Болгария).

«Вдохновившись Cantus firmus» (Бах, де Грини, Леви).

08.12.23 – Эудженио Мария Фаджани (Италия).

«Наследие Баха» (Иоганн Себастьян Бах, Карл Филипп Эммануил Бах, Моцарт, Ринк).

12.01.24 – Андрес Уйбо (Австрия).

«Размышления Баха».

9.02.24 – Юваль Рабин.

Подробности будут опубликованы позднее.

8.03.24 – Эдмунд Борич Андлер (Хорватия).

Портрет хорватской органной музыки от эпохи Возрождения до наших дней.

12.04.24 – Анн-Хелена Шлютер (Германия).

«Фантазия».

10.05.24 – Никола Читадин (Италия).

«В духе Италии» (Бах-Марчелло, Мартини, Босси, Кребс и другие).

14.06.24 – Юваль Рабин.

«Си сим симф симфония» (Франк Видор).

Пять веских причин посетить цикл концертов для органа с оркестром.

Трудно поверить, но орган – единственный музыкальный инструмент, для которого вот уже более 600 лет создается оригинальный репертуар. В чем секрет его волшебства? Цикл состоит из девяти полноценных концертов с участием лучших органистов Израиля и мира, а абонемент на всю серию обойдется вам всего в 300 шек. Хотя орган в основном ассоциируется с церковной музыкой, вы будете удивлены, узнав, что начиная с 19 века он также использовался в еврейской музыке, особенно среди евреев-ашкеназов. В реформистских синагогах США он считается одним из наиболее приемлемых музыкальных инструментов во время еврейских молитв. Пьесы для органа сочиняют во всем мире, и в этом году мы услышим произведения из Хорватии. Вместе с Ювалем Рабиным на открывающем цикл концерте выступят его 15-летние дочери-близнецы – скрипачка Гефен и виолончелистка Тхелет. Они считаются успешными молодыми звездами, и, несмотря на свой юный возраст, уже выступали в качестве солисток разных оркестров по всему миру и завоевывали награды на международных конкурсах.

Личный орган в иерусалимской квартире

Доктору Ювалю Рабину 50 лет, он вырос в Хайфе. Звуки органа очаровали его еще в юности, и когда один из великих преподавателей игры на этом инструменте пригласил Юваля учиться у него в знаменитой музыкальной академии в Базеле, молодой человек сразу же отправился в Швейцарию.

Рабин собирался проучиться в Базеле два года, но в итоге прожил там около 22 (!) лет, в течение которых с отличием окончил обучение, приобрел музыкальное образование и международный опыт игры на органе и исполнения старинной музыки. Он защитил диссертацию и получил степень доктора музыковедения, специализируясь на творчестве Карла Филиппа Эммануэля Баха, самого известного сына Баха-старшего. И даже создал в Швейцарии семью.

Жена Рабина, Анна – немка, прошедшая гиюр. Её открытие иудаизма увлекло их обоих, так что супруги вместе обратились к религии.

У Юваля и Анны родилось четверо детей, и около двух лет назад они решили переехать в Израиль, чтобы дать своим детям еврейское образование и израильское будущее. «У меня уже было швейцарское гражданство, я прожил там около половины своей жизни, так что это решение далось непросто и потребовало немалого мужества», — признается Юваль.

Они поселились в центре Иерусалима, и Юваль планировал перевезти в Израиль свой личный орган. Этого пришлось ждать целый год, пока немецкий органостроитель не нашел время, чтобы провести у Рабина неделю и собрать инструмент в квартире. Другой немецкий мастер специально приехал к нему через год еще на неделю, чтобы внести последние коррективы, необходимые для работы органа в новом доме.

Сегодня д-р Юваль Рабин – единственный в Израиле органист, который проводит в своей гостиной концерты, привлекающие любителей органной музыки со всей страны. Он также преподает в рамках экстерната Академии музыки.

Об органе:

Орган – это клавишный инструмент внушительных размеров, который считается самым большим музыкальным инструментом в мире. Звукоизвлечение на органе создается за счет прохождения сжатого (с помощью мехов) воздуха через трубы, как в духовых инструментах. Механизм органа состоит из ряда труб, которые отличаются по своей конструкции, материалу, из которого они изготовлены, и форме мундштуков, благодаря чему получаются разные оттенки звука. В каждом ряду есть трубы разной длины, что влияет на высоту создаваемого в них звука.

У органа есть несколько клавиатур (обычно от двух до пяти), как у фортепиано и педальная клавиатура, приводимая в действие ногами. Каждое нажатие клавиши (руками или ногами) открывает клапан, пропуская поток сжатого воздуха в одну или несколько труб и заставляя их звучать. Большинство древних органов расположено на передних или задних стенах церквей. Много органов также находится в концертных залах.