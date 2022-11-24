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Камерная

200 лет независимости Бразилии в музыке. “Мадригал сингерс” и “Феникс”

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Концерт  бразильской музыки в честь 200-летия независимости Бразилии от Португалии. Концерты пройдут в начале декабря и будут исполняться на старинных инструментах периода короля Педру I, который был к тому же еще и композитор.
200 лет независимости Бразилии: имератор-композитор! “Императорское Кредо”, “Пасторальная месса” и другие замечательные произведения Бразилии 19 века.

 

Из Википедии:  под руководством композитора-классика Маркуша Португала Педру I  выучил нотную грамоту и в дальнейшем сам написал гимн независимости Бразилии, бывший официальным вплоть до его смерти, а в 1822 — ещё и гимн Португалии, который оставался государственным вплоть до провозглашения республики 19 июля 1910 года. Педру умел играть на нескольких музыкальных инструментах, в том числе фортепиано, флейте и гитаре, и обладал хорошо поставленным певческим голосом.

Исполнители:

Моника Шварц – сопрано

Ноа Хоуп – альт

Итамар Гильдесхейм – тенор

Гили Ринот – классический кларнет

Вокальный ансамбль “Мадригал сингерс” под руководством Итая Берковича

Ансамбль старинных инструментов “Феникс”

Мирна Герцог – дирижер и музыкальный руководитель

Концерты пройдут:

2/12, пятница в 12.00, Иерусалим:

Церковь св. Викентия де Поля, каньон “Мамилла”

3/12, суббота в 12.00, Хайфа:

Англиканская церковь св. Иоанна, ул. Хури 30

9/12, пятница в 12.00, Яффо:

Церковь св. Петра, ул. Мифрац Шломо 1

10/12, суббота, в 12.00, Кинерет:

Церковь Duc In Altum (“Помпеи Галилеи”), Магдала

Заказ билетов:

phoenixearlymusic.com

052-3784586

При поддержке Посольства Бразилии в Израиле.

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза

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