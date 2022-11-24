200 лет независимости Бразилии в музыке. “Мадригал сингерс” и “Феникс”

Концерт бразильской музыки в честь 200-летия независимости Бразилии от Португалии. Концерты пройдут в начале декабря и будут исполняться на старинных инструментах периода короля Педру I, который был к тому же еще и композитор.
200 лет независимости Бразилии: имератор-композитор! “Императорское Кредо”, “Пасторальная месса” и другие замечательные произведения Бразилии 19 века.
Из Википедии: под руководством композитора-классика Маркуша Португала Педру I выучил нотную грамоту и в дальнейшем сам написал гимн независимости Бразилии, бывший официальным вплоть до его смерти, а в 1822 — ещё и гимн Португалии, который оставался государственным вплоть до провозглашения республики 19 июля 1910 года. Педру умел играть на нескольких музыкальных инструментах, в том числе фортепиано, флейте и гитаре, и обладал хорошо поставленным певческим голосом.
Моника Шварц – сопрано
Ноа Хоуп – альт
Итамар Гильдесхейм – тенор
Гили Ринот – классический кларнет
Вокальный ансамбль “Мадригал сингерс” под руководством Итая Берковича
Ансамбль старинных инструментов “Феникс”
Мирна Герцог – дирижер и музыкальный руководитель
Концерты пройдут:
2/12, пятница в 12.00, Иерусалим:
Церковь св. Викентия де Поля, каньон “Мамилла”
3/12, суббота в 12.00, Хайфа:
Англиканская церковь св. Иоанна, ул. Хури 30
9/12, пятница в 12.00, Яффо:
Церковь св. Петра, ул. Мифрац Шломо 1
10/12, суббота, в 12.00, Кинерет:
Церковь Duc In Altum (“Помпеи Галилеи”), Магдала
Заказ билетов:
052-3784586
При поддержке Посольства Бразилии в Израиле.
Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза