Новая выставка в АНУ — Музее еврейского народа объединяет двадцать выдающихся женщин-фотографов, работавших в начале прошлого века, и двадцать всемирно известных современных женщин-фотографов.

Женщины – фотографы-новаторы, чьи работы представлены на выставке:

Мария Аустрия, Энне Бирман, Дороти Бом, Ева Бесньо, Лаэлия Гёр, Лизелотта Гршебина, Мадам д’Ора, Герти Дойч, Эдит Тюдор-Харт, Лотте Якоби, Лу Ландауэр, Лизетта Модел, Люсия Мохой, Ива (Эльза Эрнестина Нойлендер-Симон), Джулия Пиротт, Труде Фляйшман, Жизель Фройнд, Клод Каон, Лоре Крюгер и ringl+pit (Эллен Ауэрбах и Грета Штерн).

Современные фотографы:

Ханна Альтман, Элинор Каруччи, Михаль Хелбин, Эйлин Коуин, Дебора Файнгольд, Джилл Гринберг, Гейл Альберт Халабан, Наоми Харрис, Варди Кахана, Лоли Кантор, Джиллиан Лауб, Стейси Арезу Мерфар, Мерил Мейслер, Хэлли Панцер, Рэйчел Папо, Ноа Садка, Авишаг Шаар-Яшув, Эми Тушетт, Катрин Валь, Рона Йефман.

Открытие выставки: 5 июня 2025 года

Закрытие: январь 2027 года

Кураторы: Михаль Хуминер и Асаф Галай

Ассистент куратор: Рая Сапир

Главный куратор: д-р Орит Шахам-Говер

По словам д-ра Орит Шахам-Говер, главного куратора АНУ — Музея еврейского народа, выставка «20+20. Её собственный объектив» призвана восстановить историческую справедливость по отношению к тем, кого большие потрясения того времени лишили заслуженного признания.

В межвоенный период, значимый этап в истории искусства, ряд еврейских женщин-фотографов стали ведущими фигурами европейской фотосцены. Разрушительное воздействие Второй мировой войны изменило их жизни и судьбы еврейских сообществ. Среди них — Джулия Пиротт, польско-французская женщина-фотограф, участница движения Сопротивления, всегда носившая с собой фотоаппарат и спрятанный револьвер. Многие были вынуждены эмигрировать, чтобы спастись и начать всё с ноля. В послевоенные годы индустрия фотографии вновь стала мужским полем, и вклад этих женщин был забыт.

Эти женщины-фотографы не только стояли у истоков новой формы искусства, но и воплощали образ «новой женщины» — независимой, творчески активной, способной к самореализации. Несмотря на культурное и общественное сопротивление, на несправедливость, включая приписывание их работ другим авторам — явление, сохраняющееся и по сей день — они оставили значительное художественное наследие.

Выставка «20+20. Её собственный объектив» возвращает нас к тому времени и открывает возможность вновь оценить вклад женщин-фотографов. Она объединяет исторические и современные работы, создавая диалог между поколениями. Это редкий шанс увидеть рядом шедевры начала XX века и работы ведущих женщин-фотографов, работающих в Израиле и по всему миру сегодня.

В рамках проекта каждая из современных участниц выбрала одну из пионерок, познакомилась с её жизнью и творчеством и представила серию, иллюстрирующую связь между их мирами. Итог — экспозиция, в которой фотографии обеих авторок демонстрируются рядом, стирая границы между эпохами. Также в экспозиции представлены оригинальные камеры 1920-х годов и специально подготовленные видеофильмы, снятые в США, Германии, Великобритании, Израиле и других странах. В них современные участницы выставки рассказывают о женщинах-фотографах прошлого и раскрывают собственный художественный взгляд”.

Как говорит Джиллиан Лауб, участвующая в выставке: «Куда бы я ни приехала — я ищу женщин». Именно это делает и выставка: она исследует эпоху расцвета женской фотографии, её связь с историческими и техническими изменениями — в частности, с появлением доступных камер Leica.

Запланированы творческие встречи с участницами. Фотограф Джилл Гринберг проведёт открытую сессию во время открытия. Также примут участие Хэлли Панцер и Моника Бом — дочь Дороти Бом, а также родственники других фотографов-новаторок. В будущем пройдут мероприятия с участием Джиллиан Лауб, Элинор Каруччи, Рэйчел Папо и Наоми Харрис.

Михаль Хуминер и Асаф Галай, кураторы выставки, отмечают:

«Сочетание старого и нового, Leica и Instagram, создают диалог, который не только оживляет современные работы, но и возвращает к жизни работы женщин, родившихся более века назад. Их эстетика, гуманистический взгляд и творческий подход остаются актуальными до сих пор».

Ирина Невзлин, председательница Совета директоров АНУ:

«Эти фотографы не просто документировали историю — они её формировали. Эта выставка возвращает им заслуженное внимание и напоминает нам, какую силу имеет объектив — и мы сами — в способности видеть, выражать и менять. Тогда и сейчас — это и привилегия, и ответственность».

Овед Ревиви, генеральный директор АНУ:

«Выставка предлагает новый взгляд на еврейскую историю — через объективы творческих женщин. Эти фотографы, и первопроходцы, и современные художницы, дают нам жизненно важную и свежую перспективу на еврейскую идентичность, память и преемственность. Она также ставит важные вопросы о месте женщин в мире культуры и искусства и об исторических механизмах, вытеснявших их голос. В эпоху, когда борьба за гендерное равенство особенно остра, эта выставка звучит как мощное культурное высказывание».

Из текста д-ра Орит Шахам-Говер к каталогу выставки:

«В еврейской традиции термин “тикун” (исправление) имеет глубокое культурное и религиозное значение — это человеческое действие, затрагивающее божественное. Тиккун может происходить между человеком и его ближним, между человеком и обществом или между человеком и местом. Выставка “20+20. Её собственный объектив” — это попытка исправить историческую несправедливость по отношению к тем, кто не получил признания, которого заслуживал».

«Эта выставка развивает межпоколенческий диалог, объединяя двадцать женщин-фотографов-новаторок с двадцатью выдающимися современными авторами. В результате возникает насыщенное и глубокое взаимодействие между теми, кто рисковал всем ради будущих поколений, и их современными коллегами, вступающими с ними в живой историко-художественный разговор. Созерцание работ представительниц разных поколений неизбежно вызывает вопрос: кто из них принадлежит «тогда», а кто — «сейчас»? Что представляет собой «старое», а что — «новое»? Эти вопросы выходят за рамки искусства. Спустя почти столетие мы вновь размышляем: что изменилось? Все ли барьеры действительно устранены? Разрушен ли и тот стеклянный потолок, который препятствовал женщинам в мире искусства? Ответ не может быть однозначным — он колеблется между вздохом облегчения и горькой, а подчас и смущённой улыбкой».

Выставка реализована при щедрой поддержке:

Dan David Foundation, Estate of Roger J. Herz, Check Point, National Fund of the Republic of Austria for Victims of National Socialism, Future Fund of the Republic of Austria, Cultural Forum tlv.

Выставка «20+20. Её собственный объектив» представлена в АНУ — Музее еврейского народа по адресу: улица Клаузнер, 15, Тель-Авив — Яффо.

Дополнительная информация и билеты доступны на сайте музея.