Концерты на Штрикер в октябре: «Контрасты» Израильского Камерного Проекта и квартет «Ариэль» с Хилелем Цори  

Программа ближайшего сезона (Сезон 37 | 5786 | 2025–26 ) Центра камерной музыки при консерватории «Штрикер» в Тель-Авиве посвящена 80-летию Израильской консерватории музыки и включает в себя избранные произведения выдающихся композиторов, которые в разные годы преподавали, учились или занимали руководящие должности в консерватории.

Концерт открытия сезона

Израильский Камерный Проект. «Контрасты». Суббота, 18.10.25, 21:00

Аудитория Израильской консерватории музыки

Даниэль Бард – скрипка

Гай Бен-Циони – альт

Михаль Корман – виолончель

Сиван Маген – арфа

Асаф Вейсман – фортепиано

Тиби Цайгер – кларнет

Лист: «Орфей» – для арфы, скрипки и виолончели

Йехезкель Браун: «Песни голубки и розы» – для кларнета и арфы

Де Фалья: «Народная испанская сюита» – для виолончели и арфы

Барток: «Контрасты» – для кларнета, скрипки и фортепиано

Моцарт: Квартет для кларнета и струнных си-бемоль мажор (по сонате для скрипки и фортепиано, K. 378)

Турина: Квартет для фортепиано и струнных ля минор, ор. 67

Произведение Йехезкеля Брауна исполняется в честь 80-летия основания Консерватории. В 1950-е годы Браун входил в педагогический состав Консерватории как преподаватель теории.

Израильский Камерный Проект – один из старейших, самых активных и высоко оцениваемых израильских ансамблей, который также ведет обширную международную карьеру, – возвращается в Центр камерной музыки со своей характерной программой: уникальной, разнообразной, богатой красками и меняющимися составами. Проект, лауреат Премии Министерства культуры Израиля для исполнителей имени Биньямини за 2011 год и имени Партуша за 2017 год, снискал репутацию блестящего, гибкого и спаянного камерного коллектива, известного своим широким репертуаром и увлекающими выступлениями. С момента основания ансамбль совершил концертные туры по Северной Америке, Китаю, Англии и Израилю, выступая, среди прочего, в важных залах Нью-Йорка (Карнеги-Холл и Линкольн-центр), Вашингтона, округ Колумбия (Кеннеди-центр), Лондона (Вигмор-холл), Сан-Франциско, Ванкувера, Пекина, а также по всей стране. В текущем сезоне ансамбль впервые выступит в Токио, в знаменитом зале Сэнчури. Среди музыкантов, с которыми ансамбль сотрудничал, – альтисты Табеа Циммерман и Майкл Три (Квартет Гуарнери), скрипачки Лиза Ферштман (Нидерланды) и Антье Вайтхаас (Германия), виолончелист Питер Уилли (Квартет Гварнери / Трио Боуз-Ар), флейтист Джошуа Смит (Кливлендский оркестр). Ансамбль поставил себе целью выступать в периферийных районах страны, где регулярные концерты проводятся не всегда, параллельно с концертами для широкой аудитории абонементных циклов в центре и в крупных городах. Коллектив заказывает новые произведения израильским композиторам и исполняет их на своих концертах в Израиле и за рубежом. Разнообразие музыкантского состава позволяет ансамблю создавать сложные и оригинальные программы из лучших образцов камерного репертуара в широком диапазоне инструментальных составов. Дебютный альбом ансамбля вышел в 2012 году на американском лейбле Azica Records и получил высокие отзывы в Израиле и за границей. Постоянные участники ансамбля – одни из самых успешных израильских музыкантов своего поколения, лауреаты международных конкурсов, выпускники ведущих музыкальных школ мира – Консерватории Парижа, Джульярдской школы, Йельского университета и других.

Программа концерта выстраивает мозаичный узор взаимодополняющих противоположностей и движется между моцартовской классикой XVIII века, полнокровным романтизмом Листа и разнообразными воплощениями влияния народной музыки в XX веке у Бартока, де Фальи, Турины и Йехезкеля Брауна.

Произведение Листа «Орфей» в своей первоначальной версии для оркестра было написано в 1854 году как четвертая из двенадцати симфонических поэм композитора. Лист утвердил термин «симфоническая поэма» для обозначения оркестрового произведения в свободной форме, как правило одночастного, навеянного внемузыкальным источником – повествованием или легендой, отвлеченной философской идеей либо визуальным образом. Этот жанр стал одним из центральных в музыке от середины XIX до начала XX века. «Орфей» – самая короткая и наиболее созерцательная из симфонических поэм Листа; хотя она не иллюстрирует конкретный сюжет, композитор предварил ее пространным философским предисловием, из которого явствует, что его интересовал не миф об усилиях Орфея вызволить возлюбленную Эвридику из царства мертвых, а образ Орфея как воплощение торжества цивилизации над варварством. Французский композитор Камиль Сен-Санс считал это сочинение лучшим среди всех оркестровых произведений Листа и описывал его как «вытканное из солнечных лучей и звездного света». На этом концерте прозвучит вариант для трио, где фортепиано заменяет арфа – инструмент, с которым отождествляется сам Орфей и которому Лист отводил центральную роль в оригинальной оркестровке.

Йехезкель Браун (1922–2014), лауреат Премии Израиля в области музыки, относится к числу наиболее ярких, плодовитых и разносторонних композиторов страны. Он родился в Бреслау, Германия (ныне Вроцлав, Польша), но в двухлетнем возрасте вместе с семьей обосновался в Израиле. Решение стать профессиональным музыкантом созрело у него после Войны за Независимость. Он учился в Израильской академии музыки, а по окончании обучения начал там преподавать. Параллельно с учебой он преподавал музыку в Семинаре кибуцев, а также в Консерватории при Израильской академии музыки в Тель-Авиве. Спустя несколько лет начал преподавать и в Колледже подготовки педагогов музыки. В 1966 году Академия была присоединена к Тель-Авивскому университету, и тогда Йехезкель Браун получил звание старшего преподавателя, затем доцента, а после – профессора, до 1989 года, когда он вышел на пенсию с званием почетного профессора. В 1975 году он изучал григорианское пение в бенедиктинском аббатстве Сольем во Франции у отца Дом Жана Клера и в последующие годы возвращался туда для научной работы. Продолжая преподавать в музыкальной академии, он завершил магистерскую степень на кафедре классических исследований Тель-Авивского университета с акцентом на греческий и латинский языки. В его творчестве заметна выраженная неоклассическая тенденция, соседствующая с влияниями традиционной, еврейской и ближневосточной музыки.

Вокальная музыка занимает в его наследии центральное место. Одно из самых известных произведений Брауна – цикл «Песни голубки и розы», написанный для меццо-сопрано и фортепиано в 1956 году на стихи Леи Голдберг.

Инструментальную версию вокальной музыки мы встретим и у испанского композитора де Фальи, который вместе с соотечественниками Исааком Альбенисом и Энрике Гранадосом стал одной из ключевых фигур возвращения испанской музыки в начале XX века к статусу, которого она не знала со времен Ренессанса. Сборник «Семь испанских народных песен» для голоса и фортепиано, частично основанный на подлинных испанских народных мелодиях из разных регионов страны, а частично на оригинальной музыке де Фальи, в основном был завершен в 1914 году по заказу сопрано Луизы Веле, с которой композитор исполнил премьеру в Мадриде в январе 1915-го. Песни мгновенно обрели большую популярность и существенно повлияли на формирование национального испанского стиля художественной песни.

Известный польский скрипач Пауль Кочанский с согласия композитора переложил шесть из семи песен для скрипки и фортепиано под названием «Народная испанская сюита». Виолончелист Морис Марешаль подготовил версию для виолончели и фортепиано на основе скрипичной аранжировки. На данном концерте арфа займет место фортепиано.

Свою композицию «Контрасты» Барток написал в 1938 году, когда решение покинуть Венгрию из-за роста фашизма и переселиться в США уже окрепло. «Контрасты» создавались как подготовка к эмиграции: произведение посвящено джазовому музыканту, кларнетисту Бенни Гудмену, и было впервые исполнено после прибытия Бартока в Нью-Йорк, в декабре 1940 года, Бенни Гудменом, выдающимся венгеро-еврейским скрипачом Йожефом Сигети и самим Бартоком, который был также блистательным пианистом. Именно Сигети побудил Бартока к написанию произведения. Он попросил сочинение, которое они могли бы сыграть вместе с Бенни Гудменом, и даже прислал Бартоку несколько записей джазового трио Гудмена, чтобы познакомить его с манерой и стилем кларнетиста. Контрасты – естественное музыкальное средство во многих стилях, но здесь они особо заметны, что и дало название сочинению. Речь прежде всего идет о контрастах между тремя участвующими инструментами.

Моцарту принадлежит ключевая роль в совершенствовании письма для духовых в целом и в утверждении кларнета как центрального и значимого инструмента в частности, чему особенно способствовали концерт, квинтет и трио, им написанные для кларнета. После смерти композитора его вдова Констанца заключила соглашение с издателем Иоганном Андре, который в 1799 году приобрел оставшуюся часть автографов Моцарта и приступил к подготовке каталога его сочинений. В том же году Андре опубликовал три квартета для кларнета, скрипки, альта и виолончели Моцарта. Два первых из этих трех квартетов основаны на сонатах для скрипки и фортепиано, а третий представляет собой обработку фортепианного трио K. 496. Кларнетовый квартет си-бемоль мажор основан на сонате для скрипки и фортепиано си-бемоль мажор, K. 378, написанной Моцартом в Зальцбурге в начале 1779 года.

Испанский композитор Хоакин Турина родился в Севилье в 1882 году, продолжил обучение в Мадриде, затем в Париже. Квартет для фортепиано написан в 1931 году, в высший период творческой зрелости Турины, и служит превосходным примером его позднего стиля: взволнованного, но сдержанного, насыщенного в нужной мере андалузскими красками и народной испанской атмосферой, пылающими ритмами и завораживающей лирикой.

Квартет «Ариэль» с Хилелем Цори. Понедельник, 27.10.25, 20:00

Аудитория Израильской консерватории музыки

Александра Казовский – скрипка

Гершон Герчиков – скрипка

Ян Грюнинг – альт

Амит Эвен-Тов – виолончель

Хилель Цори – виолончель

Гайдн: Квартет для струнных ми-бемоль мажор, ор. 33 № 2, «Шутка»

Берг: Квартет для струнных, ор. 3

Шуберт: Квинтет для струнных до мажор, D. 956

Квартет «Ариэль» основан в Израиле в 2000 году, когда его участники еще учились в средней школе при Академии музыки и танца в Иерусалиме.

Лауреат престижной Премии Квартета Кливленда, присуждаемой ассоциацией Chamber Music America как признание значительного художественного достижения и поддержка карьеры. Квартет является квартетом-резидентом Музыкального колледжа Университета Цинциннати, где его участники руководят программой камерной музыки и ведут собственный концертный цикл, помимо гастролей по США и за океаном. Квартет выступал, в частности, в Карнеги-холле и в цикле концертов Линкольн-центра в Нью-Йорке. Значительную часть сил коллектив посвятил квартетам Бетховена и исполнил полный цикл шесть раз в США и в Европе. Квартет регулярно сотрудничает с выдающимися музыкантами и ансамблями нашего времени, среди них пианисты Даниил Трифонов, Орион Вайс и Иннон Барнатан, виолончелист Пол Кац, Квартет Pacifica, Американский квартет и Иерусалимский квартет. Помимо Премии Квартета Кливленда коллектив удостоен многих международных наград: первая премия конкурса «Франц Шуберт и современная музыка» в Граце, Австрия (2003), Гран-при конкурса камерной музыки Фишоффа (2006) и третья премия конкурса в Банффе (2007).

Программа концерта включает три шедевра венского репертуара.

Вторая половина программы посвящена одному из величайших и важнейших произведений камерной музыки – струнному квинтету с двумя виолончелями Шуберта. Это один из самых глубоко выразительных шедевров, написанных Шубертом в последний год жизни, 1828-м. Фактически это его последнее камерное произведение, завершенное примерно за месяц до смерти. Инструментальный состав квинтета отклоняется от принятого для струнных квинтетов того времени и включает две виолончели, а не две альтовые партии. Два выдающихся человека – пианист Артур Рубинштейн и писатель Томас Манн – выражали желание, чтобы вторая часть этого квартета прозвучала в час их ухода.

Откроет же концерт квартет, известный под прозвищем «Шутка», – один из шести квартетов, вошедших в ор. 33, завершенный Гайдном в 1781 году и опубликованный годом позже. Эти квартеты возникли в десятилетие, когда Гайдн служил при дворе Эстерхази, вскоре после заключения нового контракта, давшего ему больше времени на самостоятельные проекты помимо официальных обязанностей, и впервые – возможность самостоятельно продавать свою музыку. Осознавая новый коммерческий потенциал печатного издания, Гайдн предлагал опус 33 заказчикам нот как сочинения, «написанные новым и весьма особенным образом».

Эти квартеты, сочетающие доступность с художественным совершенством, действительно вызвали мгновенный восторг при публикации.

Также в этой программе квартет «Ариэль» исполнит Квартет для струнных, ор. 3, Альбана Берга. В истории музыки Берг известен как один из трех композиторов Второй венской школы – рядом со своим учителем Арнольдом Шёнбергом и коллегой Антоном Веберном, вторым выдающимся учеником Шёнберга. Среди этих трех именно Берг в наибольшей мере сохранил элементы романтической музыки XIX века. Квартет для струнных ор. 3 Берг написал в разгар 1910 года и посвятил его своей супруге Хелене.

Центр камерной музыки – консерватория «Штрикер « в Тель-Авиве

Сезон 37 | 5786 | 2025–26

www.icm.org.il

Молодежь до 21 года: вход свободный (при наличии свободных мест)

Молодежь 22–35 лет: 45 ₪

Подробности и билеты на концерты всех серий ближайшего сезона – https://www.icm.org.il/chamber/

Адрес: улица Луи Маршаль 25 (угол ул. Штрикер), Тель-Авив

Полностью программа камерных концертов на русском языке – https://www.israelculture.info/centr-kamernoj-muzyki-izrailskoj-konservatorii-sezon-2025-2026/

Обратите внимание, что с 1 сентября начата продажа билетов на отдельные концерты.

Можно приобрести абонемент на 4 или 5 концертов – только из камерной серии, без возможности сочетать концерты из разных серий.

В то же время абонемент на 6 концертов даёт возможность комбинировать серии: как минимум 4 концерта должны быть из камерной серии, а остальные – из фортепианной серии и/или серии Шостаковича. Подробности – https://www.icm.org.il/small-subscriptions/

Для скачивания бланка заказа «малого» абонемента – нажмите здесь https://www.icm.org.il/wp-content/uploads/2025/08/Chamber-Music-Center-2025-26-subscription-form-4-6.pdf

Всё ещё можно приобрести и полные абонементы – для получения подробностей и бланков заказа «полного» абонемента – нажмите здесь https://www.icm.org.il/wp-content/uploads/2025/09/Chamber-Music-Center-2025-26.pdf