Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза.



«Там, где еврейский плуг проложит последнюю борозду –

там пройдёт наш предел»

Йосеф Трумпельдор



26-й фестиваль «Не на небесах». Праздник еврейской израильской культуры в Верхней Галилее

26-й фестиваль «Не на небесах» – это уникальный праздник еврейской израильской культуры, который проходит каждое лето в сердце Верхней Галилеи и сочетает в себе диалог, философскую мысль и искусство на фоне северных пейзажей.

В этом году фестиваль будет посвящён теме «Признательность Галилее» — региону, который является источником вдохновения, укоренённости и сионистского обновления.

В течение трёх дней посетители фестиваля встретятся с около 90 лекторами и артистами, творцами и исследователями — одними из лучших в Израиле, в пространстве, где беседа о библейских текстах переплетается с ивритской поэзией, экскурсия вдоль границы перекликается с современной литературой, а музыкальные и киновыступления сосуществуют с философскими занятиями и обсуждениями.

Фестиваль предлагает десятки событий – от трогательных уличных представлений до экскурсий солидарности с жителями Галилеи и вызовами, с которыми они сталкиваются в последние два года, а также размышлений над актуальными вопросами израильской культуры и общественных вызовов. Среди участников — художники, исследователи, мыслители и выдающиеся личности, включая семьи Кальманзон, Гринглик и Шавит, д-ра Ализу Блох, героев «Один день в октябре» и многих других.

Открытие фестиваля — концерт «Приветствие Галилее» с участием Шломит Аарон, Бена Арци, Натана Салора, Тома Коэна и Йоава Гиная. Вечерние концерты на историческом дворе Тель-Хай с Дани Сандерсоном и Шули Рандом, группой “Типекс” и Коби Озом. Перерыв – спектакль с Дрором Кереном, премьерный показ нового фильма Менди Эрлих и многое другое.

«Особенно в этом году, на фоне сложного периода, который переживают общество и государство, фестиваль является призывом

к вдумчивости, укреплению израильской солидарности и углублению культурного диалога из любви к земле и к человеку», – говорит Яэль Леванон, художественная руководительница фестиваля.

Фестиваль «Не на небесах» пройдёт 5–7 августа в Верхней Галилее — в Кфар Блюме и Тель-Хае

Фестиваль «Не на небесах» — одно из важнейших культурных событий Израиля — возвращается в 26-й раз и пройдёт с 5 по 7 августа 2025 года в Верхней Галилее.

Фестиваль объединяет глубину, идентичность, природу, литературу, музыку, философию и актуальность. В этом году он будет посвящён признательности Галилее — как очагу заселения, вдохновения и эмоциональной и культурной связи с Землей Израиля.

В течение трёх дней фестиваль предложит десятки встреч, бесед, выступлений и экскурсий — все они прославляют богатство израильской еврейской культуры с современным взглядом.

В фестивале примут участие лучшие лекторы, артисты, писатели, мыслители и духовные лидеры. В центре — призыв к единству и взаимной ответственности, особенно на фоне вызовов сегодняшнего времени.

Разнообразная программа фестиваля включает музыкальные и стендап-шоу, философские беседы, встречи, посвященные литературе, кино и еврейской культуре.

Фестиваль откроется концертом «Приветствие Галилее» — посвящённым жителям региона, под руководством радиоведущего Йоава Гиная. В нём примут участие музыканты и певцы, а также прозвучат видеовставки и беседы с вдохновляющими фигурами из Галилеи. Группа Типекс выступит во дворе Тель-Хая с зажигательным концертом «Сдерот с юга».

В центре музыкальной программы — ивритская и еврейская музыка, включая уникальный совместный концерт двух звёзд израильской сцены — Дани Сандерсона и Шули Ранда, соединяющий еврейский рок с корнями веры и бунта. Концерт «Всякий, в ком есть душа» с раввином и поэтом Эльхананом Ниром и клезмер-группой Кляйнер Бэнд перенесёт публику в мир хасидских напевов, ставших пионерскими песнями, звучавшими в Галилее и долине.

«Субботняя радость» — музыкальный концерт с участием хора Верхней Галилеи, кларнетистки Орит Орбах и пианиста Малахия Розенбаума: программа, пересекающая стили и континенты, соединяющая прошлое и настоящее еврейского народа через песни и песнопения разных общин.

«Миру нужны поэты» — поэт Надав Хальперин размышляет об истине и мифе в жизнях Леонарда Коэна и Боба Дилана — двух величайших еврейских рок-поэтов XX века.

В рамках фестиваля пройдут литературные и кинематографические встречи. Среди них — обсуждение книги «Один день в октябре» с её автором Яиром Агмоном, Гали Айялон и Мусой Дарауше — о героизме, нескончаемой войне и том, как жить в сегодняшней реальности.

Литературная беседа писателя Эхуда Леви с Лиат Регев — о его книге «Бусия», пионерстве и женственности в радикальные эпохи.

Также будет показан фильм «Пинк Леди», в котором через женский взгляд рассказывается история ультраортодоксальной пары, борющейся за свою любовь. После показа состоится встреча с автором сценария и режиссёром Менди Эрлих, которая расскажет о дилеммах внутри ультраортодоксального общества и о столкновении между традицией и индивидуальностью в мире, где общественные ожидания угрожают любой личной свободе.

Кроме того, зрители смогут увидеть фильм «Как бьющееся сердце», посвящённый личной связи режиссёра Яира Агмона с рабби Нахманом из Бреслава — возможность по-новому влюбиться в этого загадочного и вдохновляющего мыслителя.

Также в программе — беседы и дискуссии, затрагивающие самое сердце современного еврейско-израильского диалога, с интеллектуальной смелостью, культурной глубиной и разнообразием мнений. Среди них:

«Завет судьбы, завет предназначенья» — круглый стол под модерацией Лиат Регев с участием Менахема Кальманзона, Шая Хермеша, Пинхаса Валерштейна, Михаль Наган, Хадас Ялин и Исраэля Коэна. Они обсудят многослойную природу связей в израильском обществе, общее предназначение еврейского народа и личный выбор быть частью пути.

Доктор Эли Шейнфельд раскроет смысл кантовской идеи «вечного мира» в разговоре «Время войны и время мира», исследуя, как современный еврей соотносит себя с мессианской идеей. Раввин Лиор Энгельман предложит глубокий мидраш о встрече между скромным великаном и человеком, пытающимся выбить его из равновесия — беседа о важнейших вопросах нашей жизни.

А также множество других встреч на темы философии, религии, веры и национальной идентичности.

Экскурсии фестиваля — это важнейшая составляющая, соединяющая идею и место, дух и землю.

Во время фестиваля пройдут уникальные экскурсии вдоль северных границ Израиля — на Голанских высотах, в Кирьят-Шмоне, Раджаре, Манаре и Метуле. Экскурсии будут проводиться гидами Еврейского национального фонда (ККЛ) и полевыми специалистами, которые объединят исторические, оборонные и поселенческие аспекты с живыми свидетельствами современных вызовов. В Кирьят-Шмоне и Метуле экскурсии будут проводиться при участии глав городов, которые придадут маршрутам политический и локальный ракурс. Экскурсии позволят глубже познакомиться с пограничными районами, мемориальными местами боевой славы, историями героизма и гражданской активности, а также станут возможностью для выражения солидарности, поддержки и общей стойкости рядом с общинами Галилеи, живущими на передовой израильской реальности.

Завершит фестиваль особенное и трогательное выступление семьи Гринглик, потерявшей сына и брата — Шауля Гринглика — в ходе войны «Железные мечи». Представление под названием «Вот кипарис — один-единственный, перед огнём и водой» расскажет о преодолении боли и о выборе — снова и снова подниматься по утрам. Рути, мать семьи, педагог и консультант по вопросам родительства и брака, поделится своим опытом в виде «советов для жизни», а всё это будет сопровождаться неиссякаемым юмором Цвики, главы семьи, детьми и зятьями, наполняющими сцену светом и оптимизмом. В спектакле семья исполнит тщательно подобранные песни, охватывающие широкий музыкальный диапазон — от Беная Барби и Омера Адама до Эфраима Шамира, Шули Ранда, Шломо Арци, Ариэля Зильбера, Эвьятара Баная и других.

«Фестиваль родился в дни после убийства Ицхака Рабина, когда раскол в израильском обществе достиг немыслимых масштабов, атмосфера была тяжёлой, расколотой и болезненной», — рассказывает Ротем Манор, руководительница отдела культуры регионального совета Верхней Галилеи. — «Идея заключалась в том, чтобы создать уважаемый, культурный диалог, который объединяет и говорит на общие темы: история, наследие, традиции, образование, израильская идентичность, литература и поэзия. Главная задача фестиваля — найти точки соприкосновения, объединяющие и вдохновляющие, но при этом не бояться касаться сложных, спорных и чувствительных тем».

«Седьмого октября карты снова были перетасованы», — добавляет Манор. — «Спектр чувств и эмоций охватил всё израильское общество — от ощущения брошенности, страха, утрат и горя до мобилизации, взаимной ответственности, солидарности и братства. Не было уверенности, стоит ли вообще проводить фестиваль в этом году, справимся ли, о чём стоит говорить, а о чём — нет. Но несмотря на все эти вопросы, мы решили провести фестиваль — и именно в Тель-Хай, вернуться к словам, которые символизируют этот регион и самого Трумпельдора: «Там, где еврейский плуг проложит последнюю борозду — там пройдёт наш предел». Дать место экскурсиям вдоль границы с Ливаном и Сирией, провести встречи солидарности с жителями Манары, Метулы, Кирьят-Шмоны, поднять на щит взаимную поддержку, вклад, мобилизацию — и, да, немного насладиться литературной встречей, хорошим концертом и интересной лекцией».

«Нам было непросто решить, как проводить фестиваль во времена войны, утраты и бесконечной печали, когда мы ложимся спать с мыслями о заложниках и просыпаемся с ними», — говорит Яэль Леванон, художественная руководительница фестиваля. — «Но особенно в этом году, на фоне бурного времени, через которое проходит вся страна, фестиваль становится призывом к принятию нашей сложной идентичности, к укреплению израильской солидарности и углублению культурного диалога — из любви к земле и к человеку».

Фестиваль «Не на небесах» пройдёт 5–7 августа в Верхней Галилее — в Кфар Блюме и Тель-Хае

Дополнительная информация и покупка билетов: https://www.lo-bashamayim.org.il/

Программа фестиваля по ссылке –https://www.lo-bashamayim.org.il/page_14336

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