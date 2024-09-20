350-й день войны – открытие выставки «Шедевры» в музее «Мишкан ле-Оманут» в кибуце Эйн-Харод

350-й день войны.

В пятницу 20 сентября открылась новая выставка «Шедевры» в музее «Мишкан ле-Оманут» в кибуце Эйн-Харод. Выставка замечательная, забавная, отличная, смешная, глубокая. Она обо всём – о чувстве юмора, об истории искусства, об отношении к истории искусства, о переосмыслении искусства в наши дни, о вдохновении и художественных связях, ретроспективный взгляд на израильское искусство. И еще она о QR, что явно помогает нашим переполненным информацией головам, о которых столь мило позаботились организаторы выставки. Наводим телефон на приклеенные под каждой работой квадратики QR и видим на экране информацию в той или иной wikimedia о том, какой именно шедевр – от барокко до импрессионизма – стал источником того или иного парафраза, пересказа, интерпретации, версии. Что имели в виду Мане и Моне и 47 современных израильских художников, 300 работ которых так щедро напластаны на стены залов музея, выкрашенных, согласно музейной моде, дошедшей до нас спустя 30 лет в разные монохромные цвета, благородных пастельных оттенков – от дымчато-синего до пепельно-розового, от «Барокко» до «Классики», от «Караваджо» до «Пикассо». Среди 47 художников есть и корифеи израильской живописи – Цви Лахман, Рут Шлосс, Йосеф Криспель, есть представительницы «Нового Барбизона» – Зойя Черкасская, Наталья Зурабова, Ольга Кундина, есть Ротем Амицур, Идо Маркус, Орит Акта – так, вот я и выдала своих пристрастия. И есть еще три с половиной десятка художников, фотографов, иллюстраторов, графиков – так что понятно, что парафразы шедевров на этой выставке сделаны в разных жанрах: живопись, рисунок, иллюстрация, графика, фотография, видео, анимация, скульптура, инсталляция, компьютерная живопись, whatever.

Сами шедевры и их переосмысления разбиты на эпохи: барокко, итальянский ренессанс, ренессанс Северной Европы, романтизм, классицизм, великие голландцы, импрессионизм, постимпрессионизм, реализм. Есть «углы» и «стены» Караваджо, Рембрандта, Пикассо, Ван-Гога (не зря все-таки он вошел в фольклор). И еще здесь видео подмигивает посетителям, как и почему – не скажу, интрига.

Надо сказать, что «Шедевры» – не единственная выставка в музее. В одном из больших залов можно увидеть выставку «Работа, труд, действий» – израильское искусство из коллекции музея, а в постоянном зале иудаики проходит выставка «Тиш» (субботняя трапеза), экспонаты которые также меняются время от времени.

Из старого – буфет все тот же в прекрасном внутреннем дворике.

Из нового – в музейном магазинчике при входе появился «мерч» – сувениры в духе выставки: блокноты с надпись «Шедевры», открытки, каминные спички и майки с соответствующими картинками. Дорого, но со вкусом.

Но ладно майки со спичками, главное – огромное удовольствие от выставки и от работы ее куратора Ави Любина, от умения придумать, подобрать, развесить, представить и устроить такой яркий праздник в наши черные дни.

Художники: Фуад Агбария, Йонатан Ульман, Оделия Эльханани, Орит Акта, Хаим Атар, Бойян (Boyan), Матан Бен-Кнаан, Ури Бен-Натан, Айя Бен-Рон, Йосель Бергнер, Асаф и Моран Гам Ха-Коэн, Цуки Гарбиян, Арам Гершуни, Реут Дафна, Йонатан Хиршфельд, Михаль Хельфман, Наталья Зурабова, Ирит Хемо, Боаз Таль, Рони Тахарлев, Эти Яакоби-Лелиор, Двир Коэн-Кейдар, Гай Леви, Анна Лукашевски, Цви Лахман, Михаэль Лиани, Браха Лихтенберг-Этингер, Сигалит Ландау, Идо Маркус, Карам Натур, Давид Нипо, Ади Несс, Саша Сербер, Ротем Амицур, Тамир Цадок, Уди Чарка, Зоя Черкасская, Ольга Кундина, Лилиан Клапиш, Катя Гали, Рут Шлосс, Менахем Шеми, Эли Шамир, Михаль Шамир, Игаль Тумаркин, Йоси Марк, Йосеф Криспель.

О выставке «Шедевры» и об истории музея «Мишкан ле-Оманут» в кибуце Эйн-Харод можно прочитать здесь:

https://www.israelculture.info/47224-2/

Сайт музея на русском языке – https://tinyurl.com/EHMmasterpiecesRU

Сайт музея – museumeinharod.org.il

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/Einharod.Museum

Страница в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/MishkanLeOmanutEinHarod

Часы работы: воскресенье – выходной; понедельник – четверг: 9:00-16:00; пятница 10:00-13:00; суббота 10:00-14:00.

С 1 ноября по 14 февраля на выставке пройдёт ряд лекций, посвящённых тому или иному направлению в истории искусства: ренессанс, барокко, Североевропейский ренессанс в современной израильской перспективе и другие. Среди лекторов – Йонатан Хиршфельд, д-р Дорон Лурье, проф. Йохай Розен, д-р Сара Бенинга, Ноа Розенберг. Точное расписание лекций и о заказать билетов (как на отдельные лекции, так и на весь лекционный цикл) по ссылке ehm.smarticket.co.il/סדרת_הרצאות_-_יצירות_מופת_season_12

Обратите внимание, что можно купить двойной входной билет и посетить еще один музей в Эйн-Харод, в 100 метрах от «Мишкан ле-Оманут» – краеведческий музей «Бейт-Штурман», где проходит также новая художественная выставка «Раскол» при участии 15 израильских художников, посвященная расколу в кибуцном движении. Подробно об этой выставке можно прочитать по ссылке https://www.israelculture.info/muzej-bejt-shturman-predstavlyaet-novuyu-vystavku-raskol/

Текст и фото – © Маша Хинич