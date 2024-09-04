Музей «Бейт-Штурман» представляет новую выставку – “Раскол”

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Музей «Бейт-Штурман» в кибуце Эйн-Харод Меухад представляет новую художественную выставку – “Раскол”, посвященную расколу в кибуцном движении.

Куратор: Офра Барам

Музей «Бейт-Штурман» в Эйн-Хароде нарушает затянувшееся на десятилетия молчание и поднимает проблему раскола в кибуцном движении из бездны забвения, предлагая рассмотреть ее с помощью новой художественной выставки и архивных материалов.

15 художников и художниц, как из кибуцного движения, так и за его пределами, были приглашены представить свои существующие и новые работы, посвященные этому историческому событию. Среди художников – Яаков Хефец, Хадар Гад, Яир Гарбуз, Айелет Карми, Мерав Хейман, Эфрат Галь-Нор и другие. В своих работах художники наблюдают раскол в настоящем времени и предлагают трезвый и свежий взгляд на бурные события прошлого.

Впервые на выставке будут представлены исторические документы из архивов кибуцев Эйн-Харод Ихуд и Эйн-Харод Меухад, рассказывающие историю превращения одного кибуца в два, настроения того времени и спасительный механизм движения.

Напряженность, раскол и поляризация, которые сегодня разъедают израильское общество, задающееся вопросами своей сущности и идентичности, способствуют пониманию того, что произошло тогда. История раскола способна пролить свет на понимание и рассказать горькую правду о восприятии современным израильским обществом самого себя и направления, в котором оно движется.

«Раскол», 6 сентября – лето 2025 г., музей «Бейт-Штурман»,

Эйн-Харод Меухад

6 сентября в музее «Бейт-Штурман» откроется выставка, посвященная расколу в кибуцном движении – теме, которая по сей день остается мало известной, травмирующей и недостаточно исследованной и осознанной.

«Кажется, нет более яркого и истинного примера проблем, с которыми столкнулся кибуц, чем большой раскол в начале пятидесятых годов прошлого века», – говорит Офра Барам, куратор выставки. «Сочетание идеологии, страстей и общественной жизни породило болезненный разрыв, который не заживает даже спустя семь десятилетий».

Выставка «Раскол» пытается спустя годы взглянуть на эту волнующую реальность и глубже понять ее, найти в ней поздние прозрения и перезаписать коллективную и личную память. Она стремится взглянуть на раскол в настоящем времени и предложить трезвый и свежий взгляд на вулканическое событие, произошедшее здесь в прошлом.

Кроме того, выставка попытается затронуть мысли о границе, разделении, конфликте и встрече; но помимо этого, она поднимает вопрос, может ли углубленное обсуждение травмы, полученной в результате раскола, спустя многие годы принести понимание? Может ли раскол содержать в себе и слияние? И какова социальная и личная цена приверженности идеологии?

Размышляя о расколе, невозможно не упомянуть о напряженности, расколе и поляризации, которые разъедают сегодня израильское общество. История раскола способна пролить свет на понимание и сказать горькую правду о восприятии современным израильским обществом самого себя и направления, в котором оно движется.

15 художников, как принадлежащие к кибуцному движению, так и находящиеся за его рамками, были приглашены создать новые работы и представить уже существующие, соотносящиеся с темой и ее политическим, социальным, эмоциональным и биографическим значением в различных областях медиа: живопись, скульптура, видео, фотография и инсталляция.

Как, например, работы Яира Гарбуза «Переезд на новую квартиру» – две картины, являющиеся частью проекта «Союз израильских художников», в рамках которого Гарбуз занимался копированием и воспроизведением произведений израильских художников для того, чтобы указать на нашу склонность забывать, подавлять, отталкивать, стирать и восстанавливать историю заново – как ближнюю, так и далекую. Копирование карикатур призвано усилить замешательство и растерянность; по определению Гарбуза: «Мы очень древний и очень забывчивый народ».

Хадар Гад родилась в кибуце Эйн-Харод Меухад. На выставке представлены ее картины, написанные в форме диптихов, которые выражают процесс раскола и разделения. На картинах изображено кладбище Эйн-Харод Меухад, где похоронены лидеры кибуца и кибуцного движения. После раскола кладбища также были разделены, и было создано новое кладбище Эйн-Харод Ихуд. Еще одна картина на выставке представляет собой конструкцию сцены, которая была создана в тридцатых годах прошлого века как культурный центр для жителей Изреельской долины на территории между кибуцами Эйн-Харод Меухад и Тель-Йосеф; ее целью было донести ивритскую культуру до первопроходцев и сохранить дух сотрудничества и атмосферу коллективизма. Это один из немногих объектов, который даже после разделения оставался общим для обоих кибуцев, наряду с музеем «Бейт-Штурман» и центром искусств Эйн-Харод.

Мали де Кало создала для выставки видеоработу – «Проблема периода». Летом 2020 года Мали де Кало задокументировала воспоминания десять мужчин и женщин из кибуца Эйн-Харод Меухад и Эйн-Харод Ихуд. У каждого из тех, кого она интервьюировала, своя – личная – история раскола. Иногда истории сливаются друг с другом, а иногда противоречат друг другу. Работа освещает точки отсчета говорящих и встречу между ними. На фоне личных историй раскола объектив камеры блуждает в двух средах – знаменитой выставки природы в «Бейт-Штурман», где представлены чучела местных животных на фоне живых заборов, разбросанных по всему Эйн-Хароду, и загораживающих пейзаж и горизонт. Как и многие из ее работ последнего десятилетия, «Проблема периода» также соотносится непосредственно с окружающей средой, в которой она представлена: гора Гильбоа образует своего рода естественное визуальное разделение между тремя ее частями.

Специально для выставки дуэт художниц Айелет Карми и Мерав Хейман создал новую работу. Работа «Цапля» представляет собой видео-инсталляцию, в которой в повторяющемся ритуале описывается сизифово путешествие женщины. На стену проецируются женские фигуры, несущие на спине инсталляцию, к которой прикреплены развевающиеся на деревянных шестах флаги. Движения персонажей создают ситуацию, которая может обернуться неразберихой, но они также способны на совместные действия и общее продвижение вперед. В этой работе Карми и Хейман, как и в предыдущих своих работах, рассматривают тело как инструмент на службе идеологии.

Художник Харель Луз также создал для выставки новую работу: скульптуру «Ихуд Меухад», которая установлена ​​на площади рядом с музеем, на линии стыка двух кибуцев. Статуя представляет собой увеличенную копию чучела двуглавого теленка, которое десятилетиями выставлялось в краеведческом зале музея и стало неофициальной визитной карточкой «Бейт-Штурман». Статуя помещена на возвышении, подобно статуям воинов и императоров, возвышающихся над людьми. То, что статуя установлена в общественном пространстве, превращает ее в невеселый сатирический памятник истории раскола.

Гай Раз, член группы «Гева», фотограф, исследователь и куратор, представляет на выставке работу «Пограничная линия – широта 718,5», состоящую из современных цветных фотографий, сделанных на стыке кибуцев Эйн-Харод Ихуд и Меухад. Эта композиция посвящена проблеме границы как таковой, ее присутствия в ландшафте и тому, насколько случайно проведена эта разделительная черта. Граница также символизирует линию, разделяющей кибуцы Эйн-Харод Ихуд и Эйн-Харод Меухад и семьи, которые в них живут.

На выставке также будут впервые представленные архивные материалы, такие как протоколы кибуцных собраний, стихи, литературные и сатирические произведения, написанные местными жителями, личные письма, документы, определяющие порядок работы и разделение работы между фермами, а также статьи и карикатуры, опубликованные в израильскойой прессе.

Также будет устроен специальный уголок, где желающие смогут поделиться воспоминаниями и сведениями по истории кибуцного движения. Так будет заложена основа для создания базы первичных данных и информации такого рода, которая будет использоваться для исследовательской работы и изучения предмета выставки и со временем станет доступна широкой публике.

Художники, принимающие участие в выставке: Варди Бобров, Хадар Гад, Эфрат Галь-Нор, Яир Гарбуз, Мали Де Кало, Яаков Хефец, Талия Ямини, Айелет Карми, Нира Лев, Харэль Луз, Мерав Хейман, Моше Мирски, Став Розенблат, Гай Раз и Михаль Шахнай.

Музей «Бейт-Штурман» в Эйн-Хароде занимается сохранением наследия кибуца и подчеркивает решающий вклад кибуцев в сионистское поселение и возрождение культуры в Израиле. В последние годы в «Бейт-Штурман» были представлены выставки, посвященные кибуцу, показанному сквозь призму времени – от этапа обещаний, через кризисы к новому процветанию.

Раскол, 6 сентября – лето 2025 г., музей «Бейт Штурман»,

кибуц Эйн-Харод Меухад

Часы работы (с сентября 2024 г.): Воскресенье – четверг: 9:00 – 15:00 /

Пятница – 13:00 – 11:00 / Суббота: 11:00 – 15:00

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www.beit-shturman.co.il/exhibition/הפילוג-אוצרת-עפרה-ברעם/

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