40-й сезон Израильской оперы: семь постановок, сорок мероприятий и множество совпадений

Как я люблю совпадения! Впрочем, все любят совпадения. А когда совпадения выстраиваются подобно костяшкам домино в выигрышной партии, да ещё с буфетом и фуршетом в начале, с роялем и цветами в финале, -день удался. И этот день – 21 октября – действительно удался.

Вчера в одном из залов Израильской оперы в Тель-Авиве состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему сезону 2025–2026 годов – сороковому сезону оперы.

Когда-то, тридцать лет назад, Опера в Тель-Авиве называлась Новой Израильской оперой, но десять лет назад решили, что ей пора перестать быть «новой» и стать просто Израильской. Хотя история Оперы в Израиле насчитывает куда больше 40 лет и начинается гораздо раньше – но это уже «историческая» история: первый оперный театр в Тель-Авиве появился еще в 1923 году, когда здесь поставили «Травиату» Верди, о ней расскажу как-нибудь в другой раз.

Два последних сезона были отмечены новой «израильской» оперой Израильской оперы (извините за повторы). Это «Ханох Левин» и «Теодор». В этом сезоне ряд продолжается: в феврале 2026 года будет представлена опера «Диббук» Иосифа Барданашвили, написанная по заказу Оперы к ее 40-летию по мотивам пьесы С. Ан-ского. Но ведь если «Диббук», то не обойтись без чудес и совпадений. Вот они: именно Барданашвили писал музыку к спектаклю «Диббук», который ставил режиссёр Ханан Снир в «Габиме» к 50-летию государства. И именно Ханан Снир поставил к 40-лет назад, в 1985 году «Дидону и Эней» Генри Перселла в Тель-Авиве. 40-й сезон откроется этой же оперой, но в новой постановке режиссёра Стефана Поды. Репетиции уже идут. Собственно говоря, пока в одном из залов Оперы шла пресс-конференция, в соседнем шла репетиция оперы Перселла.

Так что начинайте готовиться к юбилейному сезону – к новым талантам, к израильским и международным (несмотря ни на что) солистам, к образовательным и общественным программам, к экскурсиям за кулисы и готовности театра делиться своими тайнами.

А в центре этих тайн – семь оперных постановок. И те ценности, которые, как подчеркнуло руководство оперы на пресс-конференции, отражают ценности Декларации независимости.

Но для начала – цитата от Тали Бараш-Готлиб, генерального директора Израильской оперы: «Мы с радостью открываем наш новый, 40-й сезон. Это прекрасная возможность поблагодарить артистов, создателей, замечательную закулисную команду и публику, поддерживающую нас все эти годы. В течение четырех десятилетий мы вместе идем путем художественного развития, международной деятельности, поддержки молодых артистов и израильского творчества, но мы не останавливаемся на достигнутом. В наши дни, когда кажется, что утешение находится, прежде всего, в создании чего-то нового, мы решили отметить 40-летие театра разнообразными социальными, образовательными и общественными инициативами по всей стране. Не сомневаюсь в том, что они придадут сезону дополнительный смысл и интерес».

Так что до музыки и либретто несколько строчек про образовательные и общественные инициативы по всей стране. Их будет 40 – 40 мероприятий в честь 40-летия оперы. Вот перечень нескольких из них:

Уже в ближайшее воскресенье хор Оперы выступит на открытии недели моды в Тель-Авиве.

Для многочисленных детских спектаклей будут переведены на иврит известные арии и фрагменты из классических опер.

«Волшебная флейта» в адаптации для детей будет показана в ближайшем сезоне в Офаким и Зихрон-Яакове.

Для военнослужащих с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством) на юге страны организуются особые семинары при участии музыкантов Оперы.

Израильская Опера будет участвовать в фестивале литургии в Галилеи.

Дуди Зеба пишет новую детскую оперу по мотивам «Маленького принца».

Продолжаются концертные выступления солистов Оперы в тель-авивской «Цавте» и в гостинице «Пастораль» в Кфар-Блюм на севере с программами оперных аранжировок старых песен 1930-х годов и времен Войны за Независимость с программой, посвященной столетию Хаима Хефера и с программами памяти Эхуда Манора и Шошаны Дамари и т.д.

А теперь об основном репертуаре:

40-й сезон, открывающийся в ноябре 2025 года, включает 7 масштабных постановок.

Генри Перселл. «Дидона и Эней»

Постановка – Стефано Пода. Дирижер – Герд Амелунг.

16–28 ноября 2025 года

40-й сезон открывается грандиозной постановкой «Дидоны и Энея» Генри Перселла. Это первая опера, поставленная для Новой Израильской Опереы в 1985 году режиссером Хананом Сниром на сцене Камерного театра при участии Камерного оркестра. Все это было непросто – не было солистов, не было даже хора. Для постановки были необходимы 24 хориста, часть хористов были приглашены из Англии и США. Так началась история Новой Израильской Оперы.

Сегодня, сорок лет спустя, произведение возвращается на сцену как мировая премьера постановки и оформления Стефано Поды (ранее он ставил в Израильской опере «Русалку», «Фауста», «Сказки Гофмана»), создающего богатый визуальный мир, вдохновленный греческой мифологией, объединяющий барочную и готическую стилистику.

«Дидона и Эней» рассказывает историю царицы Карфагена, влюбленной в троянского героя Энея, но вынужденной противостоять темным силам, стремящимся их разлучить.У Перселла этот миф превратился в эпическое противостояние добра и зла, любви и разрушительных духов.

Музыка Перселла, вдохновенная и образная, считается краеугольным камнем английской оперы, а знаменитая ария Дидоны When I Am Laid in Earth – ее бессмертной вершиной.

В постановке участвуют выпускники программы оперной студии «Мейтар», а также оркестр Barrocade и хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича.

Впервые в Израиле: «Иоланта» Петра Ильича Чайковского

Постановка – Ширит Ли Вайс. Дирижер – Дан Эттингер.

18–28 января 2026 года

Сразу отмечу, что это постановка будет идти на русском языке, и на пресс-конференции бас/баритон Одед Райх прекрасно исполнил на русском языке арию Роберта «Кто может сравниться с Матильдой моей?» из «Иоланты».

Эта опера Чайковского была подзабыта, редко исполнялась, но в последние годы происходит её некий ренессанс и она начинает ставиться по всему миру. Режиссер Ширит Ли Вайс работает над этим спектаклем уже несколько лет, видя в ней сказку с психологическим подтекстом; некую туманную эстетику и особые психологические ситуации, связанные с либретто оперы и с умением решать свою судьбу.

Известные израильские художники Адам Клер (сценография), Ула Шевцова (костюмы) и Надав Барнеа (свет) создали для этой истории поэтичный визуальный мир с глубоким психологическим измерением.

В опере Чайковского рассказывается история выросшей в уединенном замке слепой принцессы Иоланты, чей отец, заботясь о ней, скрывает от нее правду о ее слепоте и о внешнем мире. Но неожиданная встреча пробуждает в ней новые чувства и жажду истины. Это история о невинности, любви и поиске внутреннего света, живущего в каждом человеке.

В постановке участвуют ведущие солисты из Израиля и других стран, оркестр и хор Израильской оперы.

Мировая премьера оперы «Диббук» Йосефа Барданашвили

Постановка – Идо Риклин. Дирижер – Дан Эттингер.

18–25 февраля 2026 года.

«Диббук» – символ еврейского театра и краеугольный камень еврейской драматургии. Почему же все таки Леей овладел «Диббук»? Как сказал режиссёр Идо Риклин в ту эпоху только диббук давал возможность выразить то, что было запрещено говорить. 14 сцен, 10 смен декораций, прекрасная музыка – так то уже ждем эту оперу, ставшую результатом кооперации работы композитора, художников, постановщиков, солистов. Напомню, что 20 лет назад в Израильской Оперы ставилась опера Иосифа Барданашивли «Путешествие на край тысячелетия» по роману Авраама Бет Йегошуа – эта опера на иврите была исполнена в Риме в 60-ю годовщину Независимости Израиля.

Режиссер Идо Риклин, написавший либретто «Диббука», создал новую версию истории невозможной любви Леи и Ханана – героев классической пьесы С. Ан-ского.

Герои Риклина разрываются между верой и страстью, традицией и личной свободой и платят своими жизнями за неспособность общества принять свободу выбора.

Музыка, написанная лауреатом многих международных и израильских премий Йосефом Барданашвили, соединяет еврейскую традицию с психологической глубиной героев, передавая моменты радости и бездны потерянной души.

В грандиозной постановке участвуют ведущие солисты Израильской оперы, Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и хор оперы.

«Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта

Дирижер – Александр Джоэл.

13–26 марта 2026 года.

В этой постановке участвуют все ведущие солисты Израильской оперы.

Что в этой бессмертной опере заставляет возвращаться к ней снова и снова?

Борьба добра и зла? Стремление к любви, которая вознаграждается в финале?

Может быть, волшебное воображение и юмор? Или же гениальная музыка Моцарта, покоряющая и детей, и взрослых?

Ответ: всё это, а также бесчисленные слои смыслов, скрытые в моцартовском шедевре. «Волшебная флейта» не сходит со сцен мира уже более 230 лет – свидетельство силы великого искусства и его влияния на души слушателей.

В 40-м сезоне Израильская опера заново интерпретирует истории Памины и Тамино, Папагено и Папагены, Царицы ночи и Зарастро. Дирижер Александр Джоэл, знакомый израильским меломаном по исполнению «Военного реквиема» Бриттена, возвращается в Израильскую оперу, чтобы возглавить международный состав солистов, Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и хор Израильской оперы.

«Саломея» Рихарда Штрауса

Постановка – Итай Тиран. Дирижер – Дан Эттингер.

6–17 мая 2026 года.

Повторение постановки 2016 года. Кстати, в 2016-м году это была первый спектакль, которым Дан Эттингер дирижировал в качестве музыкального руководителя Оперы. И на сей раз именно снова он будет стоять за дирижерским пультом.

Одна из самых дерзких и мощных опер мирового репертуара возвращается на сцену Израильской оперы в отмеченной наградами версии Итая Тирана.

Действие, основанное на пьесе Оскара Уайльда, разворачивается при дворе Ирода и сосредоточено на фигуре Саломеи – молодой загадочной принцессы, которая не подчиняется законам мужского шовинистического мира и готова заплатить любую цену за свою страсть.

Итай Тиран и хореограф Ренана Раз создали для музыки Рихарда Штрауса мир, полный красоты и ужаса, где чувственность превращается в насилие, а Саломея бросает вызов не только отцу-царю, но и существующему порядку.

Захватывающая видеоинсталляция Йоава Коэна оживляет образ Луны, превращая ее в активного участника действия, несущего разрушения.

В постановке участвуют солисты из-за рубежа, Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и хор Израильской оперы.

«Набукко» Джузеппе Верди

Постановка – Андре Хеллер-Лопес. Дирижер – Карло Монтанаро.

12–27 июня 2026 года.

Невозможно отмечать 40-й сезон Израильской оперы, не внеся в его репертуар эпическое произведение Верди – оперу «Набуккко», которая как никакая другая выражает вечное стремление народа Израиля к своей земле и неугасимую надежду на свободу.

Хор пленных «Va, pensiero», парафраз библейского псалма «На реках вавилонских», стал во всем мире гимном свободе и молитвой о свободе. Сегодня эта музыка звучит особенно значимо.

Бразильско-еврейский режиссер Андре Хеллер-Лопес, осуществившей несколько постановок этой оперы в Европе и Латинской Америке, впервые представит ее в Израиле, завершая таким образом свой личный творческий круг.

В постановке участвуют ведущие солисты Израиля и мира, Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и хор Израильской оперы.

«Тоска» Джакомо Пуччини

Постановка – Идо Риклин. Дирижер – Дан Эттингер.

17–30 июля 2026 года.

Израильская опера завершит свой 40-й сезон новой оригинальной постановкой «Тоска» Джакомо Пуччини под режиссурой Идо Риклина.

В начале августа 2025 года Королевский театр «Ковент-Гарден» объявил об отмене постановки оперы «Тоска» Джакомо Пуччини в Израильской опере в Тель-Авиве, анонсированной ранее в репертуарном плане на 2026 год. И что делает Израильская Опера? Ставит свою «Тоску»!

Опера-триллер Пуччини выводит на сцену драму столкновения людей мира искусства – оперной певицы Тоски и ее возлюбленного, художника Каварадосси – с представителем мрачной власти Скарпиа, стремящимся подавить своих противников и использующим карательные органы для личной выгоды. История, действие которой в оригинале происходит в Риме 1800 года, остается актуальной для многих стран и по сей день – история о свободе!

В постановке участвуют международные солисты, Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и хор Израильской оперы.

